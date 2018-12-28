«Ну, очень любит шоппинг»: королевская бухгалтерия обескуражена от трат Меган Маркл на платья

Кейт Миддлтон в свое время приятно удивляла простых британцев, когда даже после того, как стала герцогиней появлялась на улицах города в платьях из масс-маркета. Zara, HM, Wolford – в платьях этих брендах супруга принца Чарли чувствует себя вполне комфортно. Более того, иногда она появлялась в одних и тех же платьях не один раз на светских мероприятиях, что еще раз доказывала рачительность Кейт.

А вот младшая невестка королевской семьи оказалась совсем не экономной. Траты Меган Маркл за последний год заставили серьезно задуматься королевскую бухгалтерию. Жена принца Гарри потратила на свой гардероб один миллион фунтов стерлингов (87 миллионов рублей). Как пишет Daily Mail только в двухдневном туре в Ирландию наряды и аксессуары Маркл в общей сложности стоили 28 тысяч фунтов (около 2,5 миллиона рублей).

Наряды Меган Маркл во время турне в Ирландию.Фото: EAST NEWS

Практически все вещи герцогини изготовлены люксовыми модными домами, в том числе Prada, Dior, Oscar de la Renta и автором ее свадебного платья Givenchy.

В декабре один из нарядов Меган Маркл возмутил герцогиню Корнуольскую Камиллу настолько, что она захотела выгнать бывшую актрису из семьи. Жена принца Гарри пришла на церемонию премии British Fashion Awards в черном платье с открытым плечом и с темным лаком на ногтях, что очень сильно нарушает правила королевского этикета.