Галина Юдашкина рассказала о состоянии поборовшего рак отца

Два года назад Валентин Юдашкин впервые пропустил показ собственного бренда на Неделе моды в Париже. Новую коллекцию представляла его единственная наследница Галина, в то время как модельер находился под присмотром московских врачей. Ему сделали операция на почке, ходили слухи, что известный российский дизайнер пережил онкологию. А год спустя он сам в программе «Прямой эфир» подтвердил этот страшный диагноз. Тогда Валентин Юдашкин признался, что попросил никого из близких не распространяться по поводу своего диагноза, о болезни не знал даже никто из сотрудников модного дома.

Этим летом кутюрье с семьей улетел в Израиль, а потом на несколько месяцев в Карелию. Судя по всему, ему удалось добиться ремиссии, о чем сообщила в своем инстаграме Галина Юдашкина. «Прочитала, что ваш папа болеет онкологией», — написала ей одна из подписчиц. «Уже все хорошо», — сообщила Галина.

Добавим, что о болезни Валентина Юдашкина в одном из своих последних интервью говорил и Иосиф Кобзон. Он отметил, что модельер был так сильно занят на работе, что просто пропустил начало заболевания, не прошел вовремя обследование. «Если бы Валентин и его жена пораньше обратились, вот, например, раз в полгода заскочили бы в больницу сдать анализы, то не было бы такого. А нам же все время некогда! Меня спрашивал выдающийся хирург Давыдов: "Вот как Валентин Юдашкин мог пропустить такой распространенный вид метастазов?" А он не наблюдался», — заявил тогда Кобзон.

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«Я думаю, что все живые люди, и люди болеют… Хочу сказать огромнейшее спасибо нашим докторам – Михаилу Ивановичу Давыдову, академику, уникальному доктору, а также Михаилу Романовичу Личиницеру и этому уникальному центру», – поблагодарил докторов модельер в программе «Прямой эфир». О стойкости супруга рассказала и Марина Юдашкина. Она призналась, что ее муж на протяжении всего сложного периода держался изо всех сил, и супруга всячески подбадривала любимого. Надо отметить, что даже из больничной палаты Юдашкин помогал дочери в организации показа их коллекции в Париже. (подробности)