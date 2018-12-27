2018-12-27T19:32:23+03:00
Звезды

"Женщина-терминатор сломалась": Анастасия Макеева экстренно госпитализирована

Актриса сама опубликовала фото из больницы
Ольга АНТОНОВА
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Судя по всему, артистка была экстренно госпитализирована и какое-то время проведет в медучрежденииСудя по всему, артистка была экстренно госпитализирована и какое-то время проведет в медучрежденииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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У актрисы Анастасии Макеевой очень насыщенная жизнь: она задействована в киносъемках, играет в антрепризах, работает в рекламных проектах. И видимо, такой насыщенный график не мог в конце концов не отразиться на здоровье звезды. И особенно обидно, что это случилось накануне Нового года. 27 декабря Анастасия Макеева опубликовала в своем инстаграме фотографию капельницы.

"Женщина-терминатор сломалась. Берегите себя» , - подписала снимок актриса.

makeevanmakeevan
Стоп Женщина-терминатор сломалась
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Судя по всему, артистка была экстренно госпитализирована и какое-то время проведет в медучреждении.

Надо отметить, что чуть ранее актриса опубликовала пост, в котором пожаловалась на продолжительную острую боль: «Сильная, опоясывающая боль в брюшной полости более 20 часов. Головная боль,тошнота, рвота, слабость. Что со мной? Вчера была близка к потери сознания, хочу лежать и не двигаться».

Напомним, Анастасия Макеева известна по ролям в мюзиклах "Монте-Кристо", "Дракула", Zorro, "Иисус Христос — суперзвезда", Chicago, Mamma mia!, "Мастер и Маргарита" и других.

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