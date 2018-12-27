Самые популярные научные статьи—2018: язык кошек, образ игрока в DotA2 и виды проституции

Можно составлять какие угодно научные рейтинги и большинство из них будут очень субъективными. Но рейтинг посещаемости на сайте - штука показательная и более-менее объективная. Российская электронная научная библиотека "Киберленинка" - рекурс известный и посещаемый, аудитория там научно подкованная и интересующаяся. Что же она выбирала почитать в течение 2018 года? Список получается очень колоритный. И если некоторые научные работы выглядят вполне серьезно и академично, то вот остальные на первый взгляд кажутся довольно забавными. А то и вовсе тянут на Шнобелевскую премию. Итак, поехали.

Про котеек и собачанек

На второй строчке рейтинга оказалась статья "Коммуникативные сигналы кошек", где приводится 40 фотографий кошек и разбирается, что именно означают их язык и поведение. Кстати, другая работа этого же автора — "Коммуникативные сигналы собак" — пользуется куда меньшей популярностью. Видимо, котиков в интернете любят однозначно больше.

Про типичного “дотера” и секс-работниц

На третьем месте — статья о речевом портрете игрока компьютерной игры в DotA2. Типичный "дотер" — это школьник с очень агрессивной и доминантной речью, делает вывод автор.

Седьмую строку рейтинга заняла статья о видах проституции в современном российском обществе. Автор выделяет целых 7 типов секс-работниц, от эскортниц до девушек в притонах.

Про ухаживания и ложь

Впрочем, в топ-10 оказались и вполне себе применимые в реальной жизни исследования. Например, в десятку лучших статей этого года вошла работа криминального психолога "Три метода распознавания лжи". На 8 строчке оказалось не менее практическое исследование о речевом жанре ухаживания как составляющей романтического общения.

Бизнес-среда по-армянски

А вот на первой строчке рейтинга неожиданно оказалась вполне себе классическая статья - "Механизмы воздействия денежно-кредитной политики в экономике и бизнес-среде". Неожиданно — потому что статья целиком опубликована на армянском. Но, видимо, эта мелочь не помешала читателям “Киберленинки”.