Звезды YouTube или его жертвы: как дети зарабатывают миллионы долларов в интернете

Недавно журнал Forbes составил новый рейтинг видеоблоггеров-миллионеров. На первой позиции оказался семилетний американец Райан, который только за прошлый год заработал 22 миллиона долларов.

Канал Ryan ToysReview ведут родители мальчика, и самые популярные ролики — это распаковка подарков и киндер-сюрпризов, обзоры детских игрушек и просто семейные видео.

Educational Video for kids with Ryan ToysReview.

- Мы стараемся снимать видео 2-3 раза в неделю. Обычно на выходных, чтобы не мешать его занятиям в детском саду, - рассказывает мама Райана. - Из каждой такой съемки получается по 2-3 ролика, так что мы загружаем новый контент на наш канал почти каждый день. Вообще, я была учительницей химии в школе, но оставила эту работу и посвятила себя видеоканалу.

Сейчас на канале Райана почти 17 миллионов подписчиков. Ему уже предложила сотрудничество крупнейшая торговая сеть Walmart — теперь в их магазинах продаются любимые игрушки Райана, пицца, которую он обожает, и даже линейка одежды Ryan's World.

- Можно подумать, что у нас весь дом завален игрушками — но нет, мы отводим для них всего одну комнату, - рассказывает папа Райана. - Остальное мы отдаем соседям и друзьям, а также жертвуем на благотворительность.

Самые частые видео — это ролики про то, как Райан гуляет в парке, играет, катается с горок. Одним словом, повседневная жизнь. Но больше всего просмотров набирает именно распаковка новых игрушек и киндер-сюрпризов.

- Детей, которые смотрят видео с распаковкой игрушек, цепляет именно элемент сюрприза, неожиданности, - уверена клинический психолог Елена Черепкина. - А видео игр и прогулок создают ощущение общения со сверстниками, которого нынешним детям часто не хватает. Ребятам важно видеть, что у других такие же интересы и занятия, как и у них самих.

Детские каналы часто интересны не только малышам, но и их родителям. По мнению психолога, взрослые смотрят такие видео, чтобы научиться играть со своими детьми и почерпнуть идеи для совместного отдыха.

Блог ценой в 2 миллиона долларов

Свои звезды есть и в русскоязычном YouTube. Например, каналы семилетнегоМистера Макса и пятилетней Мисс Кэти, брата и сестры из Одессы, набирают больше 10 миллионов подписчиков каждый. Каналы ведут их родители, Оксана и Андрей.

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По оценкам экспертов, прибыль от каждого их канала составляет от 40 до 50 тысяч долларов в месяц. Часть из этого - деньги, которые YouTube начисляет за просмотры, остальное приносит реклама. Возможно, именно этот заработок позволил родителям маленьких блогеров перебраться в Великобританию. Дети уже ходят в лондонскую школу, и для их иностранных фанатов созданы отдельные каналы на английском языке.

Готовим гамбургер из пластилина.

Доходы блогеров-подростков тоже вполне себе взрослые. Например, приблизительный годовой доход Иван Гая — 2 миллиона долларов США (его аудитория больше 10,5 миллионов подписчиков). А 19-летняя Саша Спилберг с аудиторией в 4 миллиона подписчиков зарабатывает, по примерным оценкам, до 1 миллиона долларов в год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/607878" frameborder="0"></iframe> Самые популярные видеоблогеры России.

- Миллион долларов в год — это максимальная цифра, но, тем не менее, доход Саша получает хороший, - уточнил в интервью "КП" папа Саши Спилберг Александр Балковский. - Его приносят не только ролики на Youtube, но и посты в инстаграме, бизнес-активности — например, своя коллекция одежды. Полноценно Саша вступила в эту индустрию лет 6 назад, когда начались первые рекламные предложения. И мне пришлось подключиться, потому что 13-14-летний ребёнок с коммерческими предложениями не справится. Но все свои ролики она придумывает, снимает и монтирует сама.

Истерика ради просмотров

Чаще всего звезды YouTube охотно снимаются в роликах и передают приветы своим подписчикам. Однако, есть и другие каналы, где все выглядит далеко не так уж солнечно.

Не так давно в зарубежной блогосфере разразился скандал, связанный с каналом DaddyOFive. Его авторы, супруги Майк и Хизер Мартин, публиковали видео розыгрышей и приколов над своими детьми. И шутки были довольно жестокими. Например, в одном из роликов родители разлили на ковер "исчезающие" чернила и обвинили в этом своего младшего сына Коди. На видео малыш рыдает взахлеб, а родители кричат на него и доводят до истерики. В других роликах родители и старшие дети издеваются над младшими и грозятся отдать их в приют. После того, как другие пользователи возмутились такому обращению в детьми, канал был заблокирован.

Такие каналы на Youtube не редкость. Ради просмотров и популярности родители часто заставляют детей делать странные неприятные вещи — изображать младенцев, пускать слюни и ходить в туалет под себя, пугать друг друга до слез. Некоторые такие каналы, например зарубежный Toy Freaks или российский Vlad CrazyShow, уже заблокированы. Другие понемногу процветают.

Деньги от распаковки - родителям

А что же происходит со всеми деньгами, которые зарабатывают дети-блогеры (неважно, как — обзорами игрушек или слезами)?

В Америке 15 процентов заработанных детьми средств по закону отправляется на специальный трастовый счет, который называется Coogan Account. Эти деньги хранятся там до совершеннолетия блогеров. Так что семилетний Райан уже стал миллионером, но получить свои доходы он сможет только через 11 лет.

Такой фонд появился в США ещё в 1939 году в честь маленького актера Джеки Кугана. В 20-е годы он был звездой Голливуда и снимался в фильмах с Чарли Чаплиным. Но к совершеннолетию его карьера пошла на спад, и Джеки остался без единого цента — все потратили его родители.

К сожалению, в России и в постсоветских странах таких фондов нет. Так что распоряжаются всеми доходами детей-блогеров их родители. И что в будущем достанется нынешним кумирам детей, кроме новых игрушек для распаковки, — вопрос открытый и ответ на него зависит только от родителей блогеров.

КСТАТИ

Почему видеоблогеры стали кумирами наших детей

Кем мечтают стать, когда вырастут, современные школьники? Думаете, космонавтами? Нет - блогерами! Саша Спилберг, Ивангай, Мари Сен… Вам незнакомы эти имена? Значит вы отстали от жизни! Это суперпопулярные личности - кумиры подростков. Они - молодые парни и девушки, которые живут в интернете, ведут там свои странички, имеют миллионы поклонников. Заработкам некоторых из них могут позавидовать даже успешные руководители, ведь они доходят до миллиона долларов в год! (подробности)