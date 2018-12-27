Эксперт прокомментировал итоги опроса о доверии общественным институтам

- ВЦИОМ узнал у сограждан — каким доверием пользуются общественные институты. У Госдумы и Совета Федерации показатели повысились. Но больше всего соотечественники верят армии, церкви, и правоохранительным органам.

- Надо понять, что в период, когда осуществлялась пенсионная реформа, рейтинг всех общественных институтов, институтов политических серьезно снизился. Сейчас же произошел некоторый отскок вверх. Он реальный, он естественный. Негативные отношения несколько сгладились. И цифры могли вернуться к прежним значениям. Это что касается палат парламента.

- При этом у армии очень высокий процент доверия — 86%, Как и у РПЦ — почти 69%.

- По армии он всегда был высоким. Есть последовательные исследования на протяжении десятилетий. Мы проводили опросы в 90-е годы и там была примерно та же картина, та же структура оценок. Рейтинг президента Ельцина был ниже плинтуса, рейтинг Госдумы тоже приближался к нулевой отметке, а вот рейтинг церкви и армии был достаточно высок. Так что это традиция — армия и церковь. Граждане России понимали, что именно армия ведет неравный бой за сохранение целостности государства. Именно армия воевала в первую и вторую чеченскую компании. Ее солдаты и офицеры жертвовали жизнями за сохранение страны.

- То есть люди доверяют именно базовым институтам нашей страны. Столпам?

- Да, которые обеспечивают физическую и духовную защиту российского государства. Во вторых - воспроизводство его основных ценностей и ценностей структуры самой страны. Важную роль сыграло и то, что церковь — это преемственный институт, в отличие от прочих многих. Она была и в досоветское, и в советское время — институт, который, в общем, не изменял себе. Публикации, направленные против нее не шли в массовых средствах информации. И люди не отождествляют какие-то отдельные недостатки церкви с самим институтом.

- Рост доверия к правоохранительным органам с чем может быть связан?

- Но к кому конкретно? Это доверие к милиции? Но это все-таки не общественный институт. Или к спецслужбам, к прокуратуре и судам? Понятие то широкое. Опрошенные могли одобрять деятельность ФСБ или Следственного комитета по борьбе с коррупцией, но при том негативно относиться к милиции.

- Общественная палата оказалась на четвертом месте в плане доверия к ней - 42,6%.

- Интересная цифра. Надо смотреть на долю затруднившихся ответить. В опросах, где есть графа «затруднившиеся ответить», таких иногда большинство. И тогда такой рост доверия — это большинство из тех, кто что-то про такую структуру знает. Допуская, что большинство не знает, чем именно занимается Общественная палата. Мы проводили такие исследования - года два-три назад люди не знали у нас ни министра экономики, ни министра экономики, знали всего несколько человек — Путина с Медведевым да Лаврова с Шойгу. Полагаю, большинство населения и сегодня не знают, что такое Общественная палата. И чем занимается.

- Довольны работой партий в целом около трети опрошенных…

- Как можно быть довольным деятельностью «всех партий» - от коммунистов до либерал-демократов или Единой России?

- Не одобряют деятельность оппозиции боле 41 процента.

- Кто имеется ввиду под оппозицией? Есть партии парламентской оппозиции вроде КП РФ и ЛДПР. А есть оппозиционеры вроде Навального или Удальцова. И что людям известно о действиях «системной» или «несистемной» оппозиции?

Вообще, мы регулярно проводим опросы про доверие общественным институтам, в том числе и исследуем социальные структуры, но не в этом году...