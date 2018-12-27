Юнна Мориц: Православие Донбасса не расколет ни одна русофобского закваса русофобская шпана
- ... Юнна Петровна, я посмотрел, - это первое ваше стихотворение, которое посвящено «расколу церквей» на Украине.
- Нет, Саша, не первое. У меня и до этого еще были стихи на эту тему.
Юнна Мориц: «Православие Донбасса не расколет ни одна русофобского закваса русофобская шпана»
- Вот такое - взгляд на проблему с точки зрения борющегося Донбасса – первое.
- Это стихотворение посвящено тому, что наш Донбасс – единственное место на Украине, где раскола православия не будет никогда. И в этом смысле независимость донбасских республик (ДНР и ЛНР) предстает в совершенно новом свете.
- То есть?
- Это не только независимость от сгорания людей живьем в Одессе, это не только независимость от расстрела Олеся Бузины, это не только независимость от необходимости в приказном государственном порядке ненавидеть Россию, русскую литературу, все русское. Но это еще плюс ко всему - тот кусок земли, где никакими силами невозможно учинить этот безобразный раскол православия.
- А там вот - в вашем стихотворении - для оптимизма место между строк все же остается? Или - между рифмами?
- А это все - оптимизм. Если невозможен раскол православия – разве это не оптимизм? Какой странный вопрос.
- Почему оно вот сейчас родилось, это стихотворение, а, допустим, не месяц назад?
- А потому, что кроме меня, еще никто не сказал о том, что именно на Донбассе невозможен раскол православия. Вот на всей Украине возможен этот чудовищный проект, просто дьявольский проект. И только на Донбассе он невозможен.
- И вот - новые стихи...
* * *
Православие Донбасса
Не расколет ни одна
Русофобского закваса
Русофобская шпана, -
И мечтать о том не смей
Никакой Варфоломей!
Где сожгли людей в Одессе,
Там, конечно, не Донбасс, -
Мракобесье там воскресе
Для раскола – в самый раз,
Крематорий гитлерья –
Там свободы якоря!
Для такой свободы надо
Несогласных сжечь живьём
И поставить базу НАТО,
Чтоб стояла на своём,
Где свобода гитлерья
Русофобствует не зря!
А сожгли людей в Одессе,
Чтоб дрожали все, кто жив, -
Демократия воскресе,
Крематорий предложив,
Несогласных ждёт расплата,
Это – выбора лопата!
На лопате – путь на запад,
Но сначала – на Донбасс,
Где одесской гари запах –
Гитлерячий прибамбас,
Дух свободы гитлерья,
Вонь, короче говоря!
Но Донбасс – не в той Одессе,
Где воскресе мракобесье.
И Донбасс – не в той стране,
Где позволят чертовне
Русофобский карнавал –
Православия развал!
И мечтать о том не смей
Никакой Варфоломей!
Юнна Мориц.
25.12.18.