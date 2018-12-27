- ... Юнна Петровна, я посмотрел, - это первое ваше стихотворение, которое посвящено «расколу церквей» на Украине.

- Нет, Саша, не первое. У меня и до этого еще были стихи на эту тему.

Юнна Мориц: «Православие Донбасса не расколет ни одна русофобского закваса русофобская шпана» 00:00 00:00

- Вот такое - взгляд на проблему с точки зрения борющегося Донбасса – первое.

- Это стихотворение посвящено тому, что наш Донбасс – единственное место на Украине, где раскола православия не будет никогда. И в этом смысле независимость донбасских республик (ДНР и ЛНР) предстает в совершенно новом свете.

- То есть?

- Это не только независимость от сгорания людей живьем в Одессе, это не только независимость от расстрела Олеся Бузины, это не только независимость от необходимости в приказном государственном порядке ненавидеть Россию, русскую литературу, все русское. Но это еще плюс ко всему - тот кусок земли, где никакими силами невозможно учинить этот безобразный раскол православия.

- А там вот - в вашем стихотворении - для оптимизма место между строк все же остается? Или - между рифмами?

- А это все - оптимизм. Если невозможен раскол православия – разве это не оптимизм? Какой странный вопрос.

- Почему оно вот сейчас родилось, это стихотворение, а, допустим, не месяц назад?

- А потому, что кроме меня, еще никто не сказал о том, что именно на Донбассе невозможен раскол православия. Вот на всей Украине возможен этот чудовищный проект, просто дьявольский проект. И только на Донбассе он невозможен.

- И вот - новые стихи...

* * *

Православие Донбасса

Не расколет ни одна

Русофобского закваса

Русофобская шпана, -

И мечтать о том не смей

Никакой Варфоломей!

Где сожгли людей в Одессе,

Там, конечно, не Донбасс, -

Мракобесье там воскресе

Для раскола – в самый раз,

Крематорий гитлерья –

Там свободы якоря!

Для такой свободы надо

Несогласных сжечь живьём

И поставить базу НАТО,

Чтоб стояла на своём,

Где свобода гитлерья

Русофобствует не зря!

А сожгли людей в Одессе,

Чтоб дрожали все, кто жив, -

Демократия воскресе,

Крематорий предложив,

Несогласных ждёт расплата,

Это – выбора лопата!

На лопате – путь на запад,

Но сначала – на Донбасс,

Где одесской гари запах –

Гитлерячий прибамбас,

Дух свободы гитлерья,

Вонь, короче говоря!

Но Донбасс – не в той Одессе,

Где воскресе мракобесье.

И Донбасс – не в той стране,

Где позволят чертовне

Русофобский карнавал –

Православия развал!

И мечтать о том не смей

Никакой Варфоломей!

Юнна Мориц.

25.12.18.