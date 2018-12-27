Деды Морозы с подарками спустились с крыши Морозовской больницы, чтобы порадовать детей

Фантастическую акцию 27 декабря в очередной раз провели спасатели-альпинисты, которые нарядились в костюмы Дедов Морозов и забрались на крышу Морозовской больницы — они влезли через окна в палаты, чтобы устроить маленьким пациентам сюрприз. Все потому, что Дед Мороз обычно приходит к детям домой и кладет подарки под елку. А, если ребенок оказался в больнице?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684241" frameborder="0"></iframe> Летающие Деды Морозы.Десант Дедов Морозов приземлился на крышу Морозовской больницы, чтобы поздравить болеющих деток. Пусть вера в чудеса даст сил этим малышам!Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Детишки такого точно не ожидали, что в окошко заглянет Дед Мороз и подарит вкусные подарки. Но все в этой жизни реально. Дети поверили в чудо. Роли Дедов Морозов выполнили 60 московских пожарных и спасателей. Они заранее забрались на крышу Морозовской больницы, переоделись в красно-белые костюмы с бородами, опустили вниз альпинистские тросы и спустились к детям в палаты. А на пожарных автолестницах поднялись девушки-спасательницы, переодетые в Снегурочек.

Десятки спасателей переоделись в новогодние костюмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Поздравили детей, страдающих различными хроническими заболеваниями и получающих стационарную медицинскую помощь в Морозовской больнице, - рассказали в столичном МЧС.

Деды Морозы подарили детишкам сладкие подарки и конструкторы. Для маленьких пациентов это были самые лучшие подарки. Такая вот терапия добром. Радостные лица было приятно видеть и самим спасателям, которые обычно на работе застают людей в самые непростые дни их жизни.

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