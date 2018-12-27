Ведущий Артем Шейнин — о корпоративном «дебоше»: «Мишенью атаки был не я, а Первый канал»

«Нетрезвый Шейнин угорает и раздает команды».

«Пропагандист Артем Шейнин снова опозорился».

«Конченный гопник с Первого канала бухает за бюджетные деньги».

Чего только не прочитал о себе ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин после того, как короткий фрагмент частной вечеринки в честь Нового года попал в интернет. Одни принялись учить 52-летнего мужчину морали, других возмутила футболка со словом fuck, третьи связали гулянку с проблемами в стране, четвертые и вовсе ужаснулись матным словам. «КП» решила узнать, за чей счет был банкет, краснеет ли Шейнин при просмотре этого видео и кто слил это в Сеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684143" frameborder="0"></iframe> Ведущий "Первого канала" Артем Шейнин на новогоднем корпоративе.

- Я прекрасно понимаю, почему пошла такая реакция и даже сделал отдельный пост об этом в фейсбуке, - пояснил «КП» Шейнин. - У некоторых людей есть задача взбивать недружелюбную пену вокруг меня и моих единомышленников. Для этого используются поводы, которые им кажутся резонансными. Сам я осознаю, что для них мишенью не являюсь. Их мишень Первый канал, где я работаю. Именно поэтому манипуляторы придумывают подобные заголовки: «Первый гуляет» и прочее. Почему резонанс? Во-первых, игра на низменных человеческих чувствах: зависть, ненависть и так далее. Во-вторых, стремление хайпануть на любом событии, связанным с заметным человеком - слово «популярный» не люблю. Отсюда и дикое число репостов.

- Это был корпоратив Первого канала?

- Нет. Первый канал не оплачивал и не устраивал эту вечеринку. Люди, работающие в программе «Время покажет», заказали место и оплатили праздник сами. Гуляли за свои. Присутствовало там порядка 100 человек: от администраторов и техников до ведущих и руководства программы. Это был семейный праздник.

- Волну с радостью подхватили и наши соседи.

- Да, многие украинские ресурсы публиковали эту новость о «дебоше» без видео. Что характерно. Потому что все, кто посмотрел ролик, поймут: ничего, выходящего за рамки вечеринки, там не было. Меня не выносили оттуда на руках. Я не дрался. Не лежал лицом в салате. Я просто стоял с рюмкой в руке, при этом совершенно неясно было, сколько выпил, и просил всех наполнить бокалы. Но видео не публикуют, чтобы здравомыслящие люди не смогли сделать выводов. И таким образом происходит манипуляция сознанием: обществу предлагают не событие, а его интерпретацию, обрамляют эпитетами, подменяют понятия и вбрасывают слово «дебош» - и читатель дальше сам достраивает цепочку. Посмотрите, какой ужас! И все видят ужас.

- Возможно, аудитория Первого канала была удивлена видеть вас в таком ракурсе. Ведущий центрального канала страны вообще должен блюсти моральный облик, аскезу и прочее?

- Это зависит от нравственного устройства, образа жизни и того, чем он занимается в эфире. Понимаете, в чем дело. Я не веду программу «Разговоры о трезвости». Не работаю на канале «Спас» и не проповедую ЗОЖ. Если бы вел, было бы неожиданно увидеть меня с рюмкой — кстати, на этом видео совершенно непонятно, сколько я выпил, а в нашей культуре, как известно, 100 граммов считаются «лечебной дозой». Но я веду полемическую программу «Время покажет». И это видео получилось не разоблачительным, а наоборот: люди увидели меня на вечеринке таким, какой я есть на самом деле. Я не кривляюсь на камеру в эфире Первого канала, подчеркивая брутальность. Нет. Все, кто меня видел, знают, что в лексиконе у меня есть и матные слова. Даже в эфире это иногда проскальзывает — что неправильно, подчеркну! Но я был самим собой. И странно устраивать бучу по этому поводу. Вы видели, как я работаю? Зрители тоже.

- Во время тоста вы обращаетесь к коллегам «бойцы». Может, в этом усмотрели некую вызывающую фамильярность или браваду?

- Люди, с которыми мы праздновали Новый год, работают со мной по три-четыре года. И знают мою лексику. Я часто обращаюсь к коллегам «бойцы». Мы называем материалы и темы программы «патронами» и так далее. Это наша внутренняя стилистика, игра, если хотите, а не понты. И все присутствующие прекрасно знают, что все это — неотъемлемая часть меня. Когда люди работают по 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а я с ними 5 дней в неделю выхожу в эфир, — отчасти это напоминает линию фронта. А в окопах люди так и общаются. Конечно, вырабатывается такая культура отношений. И все это понимают.

- Не считаете ли вы этот слив микродиверсией со сторону коллег? Зачем это было выкладывать, зная неоднозначное отношение к вам.

- Нет. Я знаю, кто опубликовал это видео (в интернете пишут, что Наталья Нахалкина — сотрудница программы — Авт.). И это был не «слив», а публикация фотографий с нашей вечеринки вместе с короткими видео самых крутых моментов, скажем так. Туда вошел и мой тост. Поэтому никакой диверсии не было.

- Самый главный вопрос: какую песню вы просили включить во время тоста?

- «Я свободен» Кипелова. Песня, которую я привел в нашу программу и заказываю перед отпуском. Раньше мы проводили такой праздник два раза в год — летом и зимой. Теперь один, потому что в этом году летнего отпуска не было. Песня Кипелова — символ передышки, до отпуска я запрещаю себе ее слушать.

А вообще, резюмируя, по поводу морали — вот что: человек, подглядывающий в замочную скважину, а потом кричащий о нравственности, выглядит как минимум странно, не находите?

Очень сильно удивлюсь, если у тех, кто разразился гневной тирадой в мой адрес, на корпоративе нет людей, которые отрываются гораздо хлеще, чем я. А если бы я не был сотрудником Первого канала? Никто бы и не придал этому значения. В этом и суть.