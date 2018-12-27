На выставке в Подмосковье покажут уникальные яйца Фаберже, которые Николай II дарил своей семье

Такого масштабного рассказа об истории знаменитого ювелирного дома раньше не было. Уникальные произведения искусства привезли из музея Фаберже в Баден-Бадене, из Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Русского национального музея.

Главная диковинка, которая на выставку попала впервые и ради которой стоит проделать неблизкий путь в подмосковную Истру, - это пасхальное яйцо 1904 года, украшенное шестью миниатюрными портретами императора Николая II, его жены и дочерей. Правда с публичным признанием этому яйцу не повезло с самого начала. Николая II заказал его к двойному юбилею - 10-летию собственной свадьбы и смерти отца императора Александра III. Счастье и горе часто идут рядом. Обе даты отмечались в 1904 году.

Но началась русско-японская война. И как утверждали искусствоведы, Николай, дабы не будоражить народ, отказался делать столь дорогой подарок жене.

- Долгое время существовало мнение, что в 1904 и 1905 году ювелирные пасхальные яйца не вручались, - рассказывает куратор выставке и основатель частного музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов. - Не было упоминаний ни в старых дореволюционных каталогах, ни в воспоминаниях современников. Поэтому возникло заблуждение, что из-за русско-японской войны императорская семья решила жить скромнее. Это неправда. Пасхальные яйца Николай II вручал и жене, и своей матери даже, когда полыхала Первая мировая война. Ничто не останавливало приобретать предметы роскоши.

Мы получили из исторического архива оригинальный счет за 1904 год. По нему видно: царь заплатил за яйцо 12 тысяч 600 рублей.

- Это дорого по тем дореволюционным деньгам?

- Очень! Примерно как сейчас 30 миллионов! А может, и дороже. Тогда рубль был полновесный, золотой и стоил дороже, чем доллар. Даже знаменитое яйцо Ротшильда, которое десять лет назад я купил на аукционе «Кристи», а после передал в Государственны Эрмитаж, первоначально стоило дешевле (в 11 тысяч рублей оно обошлось первому покупателю). Яйцо Московский Кремль, которое хранится в Оружейной палате, и которое считается самым большим в коллекции Фаберже, стоило в начале ХХ века около 8 тысяч. Так что каждое яйцо Фаберже - это огромные деньги, на которые можно было купить имение. И даже не одно.

В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка "Стиль Фаберже. Превосходство вне времени"Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Почему же яйцо, выпущенное к Пасхе 1904 года, самое дорогое?

- Оно украшено огромными бриллиантами. Плюс сложная ювелирная работа: на нем 6 миниатюрных портретов членов царской семьи. В каждом яйце Фаберже закладывал определенные символы. Внутри этого, например, спрятан сюрприз — золотая корзинка с эмалевыми цветами, усыпанными бриллиантами. С одной стороны на корзинке — божья коровка, - символ счастья, удачи и удачного разрешения от бремени: как раз в это время императрица Александра Федоровна была беременна. После Пасхи она родила наследника — Цесаревича Алексея Романова. На другой стороне ювелирной корзинки изображен шмель, в память об Александре III, который трудился на благо России.

Мы нашли документы, по которым можно проследить историю яйца после революции. До 1932 года оно находилось в Оружейной палате Кремля, откуда его изъял Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами — Ред.), как и многие другие сокровища императорской фамилии, для продажи за границу. Приобрел его знаменитый американский предприниматель Арманд Хаммер. В Америке он продал яйцо через антикварную компанию американской миллионерше. А в 70-ые годы оно было перепродано очень серьезному европейскому коллекционеру. Вот у этой семьи я и купил яйцо. Такая прослеживается цепочка частных продаж. Обычно подобные драгоценности на аукционах не встречаются. Более десяти лет я вел переговоры, уговаривал прежних владельцев продать это яйцо. И когда заключил с ними договор, деньги выплачивал в течение нескольких лет - сумма слишком высокая.

На выставке в Подмосковье покажут уникальные яйца ФабержеФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- По поводу яиц Фаберже среди коллекционеров какой-то особый ажиотаж...

- Потому что их количество ограничено. Всего 52 яйца было выпущено. Каждый год император Александр III и Николай II дарили к Пасхе по яйцу жене и матери. Эта традиция существовала только в России.

Ювелирный дом Фаберже - это не только знаменитые пасхальные яйца, но и тысячи других ценностейФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На выставку в музей «Нового Иерусалима» я привез еще два яйца. Одно — деревянное. По виду - скоромное, но внутри сюрприз - механических слоник, усыпанный алмазами и бриллиантами. Цена на него была ого-го какая! Это яйцо Николай II заказал к Пасхе 1917-го года. Но свершилась февральская революция, царя свергли. Хитрый Фаберже написал прошение председателю временного правительства Александру Керенскому, мол, денег нет, среди рабочих завода сильны революционные настроения, разрешите вручить бывшему царю хотя бы скромное деревянное яйцо, это позволит выплатить рабочим зарплату. Принято считать, что Керенский отказал ювелиру. Однако Николай яйцо получил и подарил его Алекс. А вот матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, предназначенный ей подарок передать не успел. Для нее он заказал яйцо «Синее созвездие Цесаревича». Ювелиры просто не успели его доделать. Не хватило одного месяца. Случилась революция. Но и в незавершенном виде оно очень хорошо. Его мы привезли на выставку тоже.

Такого масштабного рассказа об истории знаменитого ювелирного дома раньше не былоФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

P.S. Ювелирный дом Фаберже - это не только знаменитые пасхальные яйца, но и тысячи других ценностей, принадлежавших в том числе императорской семье. Всего Дом Фаберже выпустил около 120 000 ювелирных предметов, не считая миллионов изделий бытового и даже военного назначения. Не только серебряные ковши, чаши и столовые предметы, на Московском механическом заводе Фаберже выпускали снаряды, походные котелки и ручные гранаты.

Но всего не расскажешь, лучше съездить в музее «Новый Иерусалим» и увидеть красоту своими глазами.