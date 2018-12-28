Спасение русских туристов за границей: Санавиация стоит дорого, а пьяницы лечатся за свой счет

На новогодние каникулы десятки тысяч россиян летят в отпуск к теплым морям. К сожалению, иногда отдых заканчивается каким-нибудь ЧП. Некий Степан Ковалевский - сотрудник страховой компании - уже почти год ведет дневник в одной из соцсетей. В нем он рассказыват о типичных проблемах и ошибках наших отдыхающих.

ДЕТИ И «ХРОНИКИ»

Есть несколько групп диагнозов, с которыми чаще всего обращаются в наш кол-центр. Постоянная история с маленькими детьми, которых родители везут в страны вроде Таиланда, Вьетнама или Индии. И там начинается - температура, рвота, понос, сыпь. Новая вода, новая пища, новые вирусы.

У взрослых помимо тех же проблем с желудком самые частые обращения - травмы после падений с байков, велосипедов или ДТП.

Отдельная категория - люди с хроническими заболеваниями. Сердечники, гипертоники. Летит человек откуда-нибудь из Сибири зимой в те же теплые Таиланд, Вьетнам или Камбоджу. Многочасовой перелет накладывается на кардинальную перемену климата. Для организма это шок. Бывали случаи, к нам начинают звонить, едва приземлившись в аэропорту. Резкое ухудшение самочувствия. Причем это не только людей зрелых и пожилых касается. Был случай, когда после перелета потеряла сознание молодая здоровая женщина. После госпитализации оказалось, что у нее тромб в ноге. Спасли.

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ НАНЯТЬ МЕДИЦИНСКИЙ БОРТ

Громкая история случилась осенью прошлого года - молодая семейная пара поехала в Таиланд, взяли напрокат велосипеды. Девушка во время спуска с горки упала, ударилась головой. Кома. Сумма страховки была почти полностью потрачена в больнице.

В итоге мужу пришлось продавать квартиру, чтобы нанять медицинский борт. Потому что в страховку транспортировка тяжелобольных бортом санавиации не входит. Страховая компания максимум оплачивает только обратную дорогу на обычном рейсе, если состояние пациента позволяет его таким образом перевозить. Если же пациент тяжелый и ему нужны системы вроде вентиляции легких, выход только один - санавиация.

Девушка во время спуска с горки упала, ударилась головой. Кома. Сумма страховки была почти полностью потрачена в больнице

Выбивать такой спецборт чаще всего приходится самим родственникам пострадавших. Спасатели ждут сигнала от администраций регионов, откуда травмированный турист, что область готова оплатить этот перелет. Как выбирают, кому помогать, а кому нет, я не знаю. В среднем один такой вылет обходится в 20 - 40 тыс. долларов - цена зависит от расстояния и аппаратуры, которая нужна. Если МЧС и регион отказались помогать, родные пострадавших туристов могут только уже за собственные деньги нанимать такой борт. Многие или влезают в долги, или кидают клич в интернете.

Спасение русских туристов за границей: Санавиация стоит дорого, а пьяницы лечатся за свой счет.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

АЛКГОГОЛЬ - ЭТО НЕ НАШ СЛУЧАЙ

Наши туристы по пьяной лавочке очень часто попадают в какие-нибудь истории. Известно, что никакая компания не признает страховым случаем травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения. Но страна стране рознь. Иногда страховщикам непросто доказать, что пострадавший на отдыхе турист был пьян. Например, в Таиланде и Тунисе врачи не делают тест крови на алкоголь. Соответственно, в анамнезе, который нам приходит, информации об этом нет. То есть нам они пьяных не выдают.

КСТАТИ

За границей многие россияне отказываются принимать лекарства, которые им выписывают местные врачи. Мол, я таких препаратов не знаю, пить их не буду. Страховщики объясняют: «Во многих странах существуют аналоги одних и тех же препаратов под разными названиями. Сознательно отказываться от медицинской помощи и запускать болезнь - это глупо».

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О чем отдыхающим не договаривают

Девочкам в нашем кол-центре постоянно приходится объяснять туристам: мало купить страховку. Когда наступает страховой случай, человек должен заплатить так называемую франшизу - 30 долларов. Это нужно, чтобы активировать действие полиса. Все прописано в договоре, но на этот пункт никто не обращает внимания. Еще одна претензия - люди возмущаются: мол, почему в документах написано, что я застрахован на 30 - 50 тыс. долларов, а вы мне не одобряете лечение на меньшую сумму. Дело в том, что страховщик устанавливает на каждый вид медпомощи свой потолок расходов. Например, за работу по зубам мы не будем оплачивать клинике в каком-нибудь условном Тае больше 100 долларов. Все, что по счету сверху, турист должен платить сам.

Санавиация стоит дорогоФото: EAST NEWS

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Читайте полис до подписания договора»

- По статистике, большинство российских туристов по-прежнему ездят отдыхать за границу через турфирмы, - говорит председатель Комитета по страхованию в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева. - Потому что предлагаются удобные маршруты и меньше волокиты с оформлением бумаг. Но именно в зимний сезон серьезно увеличивается доля индивидуальных туристов, которые самостоятельно покупают авиабилеты, бронируют отели, прорабатывают варианты трансферов между городами. И с этой категорией, к сожалению, возникает больше проблем. Большинство индивидуальных туристов стараются сэкономить на страховке. И в случае получения травмы все расходы - за их счет. Хотя, скажем, обычная страховка стоит по нынешнему курсу 120 - 150 рублей в день. Имеет ли смысл экономить эти совсем небольшие деньги и рисковать? У туристов, которые едут через операторов, в какой-то момент тоже могут возникнуть вопросы: а почему у меня вот такая страховка, почему там не учтено то-то и то-то? Все условия можно прочитать до получения полиса. Если в нем не прописаны дополнительные пункты, которые вам нужны, можно подобрать расширенный вариант страховки. Но более дорогой полис с суммой покрытия до 100 тыс. евро имеет смысл брать только для стран с самой дорогой медициной. Например, для США или Мексики. Но даже он будет стоит максимум около 320 рублей в сутки.