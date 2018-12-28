Да она затейница: Меган Маркл подарила гостям на своей свадьбе марихуану

Британская пресса выяснила пикантные подробности из биографии Меган Маркл: оказывается, нынешняя супруга принца Гарри раздавала гостям на свей свадьбе марихуану. Речь идет о первой брачной церемонии актрисы с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном. Пара поженилась в 2011 году на Ямайке. Британский таблоид The Sun опубликовал переписку счастливых молодоженов и их друзей, в которой они обсуждают покупку марихуаны. В то время каннабис на Ямайке был запрещен, поэтому жених и невеста попросили сотрудников отеля, в котором остановились гости торжества, помочь им с приобретением наркотика.

Марихуана была упакована в праздничную обертку — Меган специально заказала для травки мешочки из муслина. Их разложили в сумки с подарками, которые молодожены традиционно преподносят гостям на свадьбе. В переписке одна из подруг как раз советует Меган купить для марихуаны специальные пакеты, на что актриса отвечает, что уже сделала это. Как сообщает издание, Меган даже собственноручно скручивала самокрутки и вставляла в них фильтры, прежде, чем разложить в подарочные пакеты.

Первый муж Меган - продюсер Тревор Энгельсон. Пара поженилась в 2011 году на Ямайке. Фото: Getty Images

До того, как стать мужем и женой, Меган Маркл и Тревор Энгельсон встречались 7 лет. Свадьбу молодожены устроили на Ямайке прямо на пляже. Гости до утра веселились и танцевали на берегу Карибского моря. Супруги прожили в браке до 2013 года, пока окончательно не поняли, что жизнь на две страны (Тревор – в Лос-Анджелесе, Меган – в Торонто, где она снималась в сериале «Форс-мажоры») – не самая лучшая идея для брака. К тому же Меган стремительно набирала популярность, а ее муж так и прозябал в тени.

Впрочем, сейчас карьера Тревора может взлететь в гору: американские СМИ сообщили, что он начал снимать комедию под рабочим названием «Развод – это тяжело». Сценарий Энгельсон написал сам, и он о девушке, которая оставила мужа ради принца. В личной жизни продюсера тоже все прекрасно: в июне этого года 41-летний Тревор объявил в Инстаграме о помолвке. Новая избранница режиссера - диетолог Трейси Керленд. До того, как обручиться, пара встречалась три года.

– Самый счастливый парень из тех, кого я знаю! Готовьтесь к празднику, — подписал режиссёр собственное фото в Инстаграме, на котором он изображен вдвоём с невестой.

До встречи с диетологом и сразу после развода с Меган Маркл Энгельсон встречался с актрисой и моделью Шарлоттой Маккинни. Но, видимо, Тревор не смог удержать возле себя пышногрудую блондинку - либо же разочаровался в актрисах и решил попытать счастья с женщинами менее творческих профессий.