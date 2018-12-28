Певица Бьянка разводится с мужем спустя четыре месяца после свадьбы

Никто не ожидал, что брак Бьянки и Романа Безрукова продлится так мало. Пара встречалась больше двух лет и, казалось, что прежде чем идти в загс пара уже проверила свои отношения. Тем более, что певица и саунд-продюсер вместе работали, а ничто так не сплачивает семью, как совместный труд. Однако же, сегодня стало известно, что через четыре месяца после свадьбы пара приняла решение расстаться. Об этом сообщает портал «СтарХит» со ссылкой на администратора певицы Максима Черного.

biankarnb мой краб подарил мне самый лучший в мире подарок

«Да, сейчас Бьянка с супругом находятся в бракоразводном процессе, это никакой не пиар-ход. К этому непростому решению супруги пришли обоюдно. Пока Бьянка предпочитает не рассказывать о причине расставания, но сразу скажу: никакой измены не было. Сейчас певица находится в подавленном состоянии, но все же настроена на работу: пишет по пять песен в день, а в следующем году планирует выпустить альбом. Несмотря ни на что, Бьянка продолжает сотрудничать с мужем, — у них общий бизнес, они всегда на связи», — рассказал изданию Максим.

biankarnb как же мы волновались...

Напомним, несколько лет назад певице приписывали романы с музыкантами Никитой Легостаевым, Серегой. Эти слухи возникали не на пустом месте. В свое время Бьянка и рэпер Серега объединились ради записи альбома. Ради этого сотрудничества певица отказалась от участия в престижном международном песенном конкурсе «Евровидение».