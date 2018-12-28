52-летний Венсан Кассель и 21-летняя модель Тина Кунаки ждут ребенка

Актер Венсан Кассель и его подруга, темнокожая модель Тина Кунаки сыграли свадьбу четыре месяца назад. И, похоже, папарацци разгадали причину, по которой 52-летний французский мачо согласился променять свою свободу на узы семейной жизни. Фотографы сняли Тину в аэропорту Орли: новоиспеченная супруга звезды кино продемонстрировала весьма заметный животик, обтянутый кашемировой водолазкой. Очевидно, что 21-летняя Тина беременна и вскоре сделает Венсана отцом, сообщает Daily Mail.

Для модели это будет первый ребенок. А для Касселя — третий: у актера есть две дочери от предыдущего брака с актрисой Моникой Белуччи. Старшей дочери артистов Дэве 14 лет, младшей Леони — 8 лет. Официально Тина и Венсаль не объявляли о пополнении в семействе. Но модель давно перестала публиковать в Инстаграме снимки в бикини, которые она так любила раньше.

Венсан и Тина сыграли свадьбу в августе 2018 года. К тому моменту пара встречалась уже два года. В недавнем интервью Венсан признавался, что готов стать отцом в третий раз: дочери, которых ему родила Моника Белуччи, открыли ему глаза на жизнь и помогли понять самого себя.

С Моникой Белуччи Венсан был женат 14 лет, пара рассталась в 2013 году. О причинах развода они никогда не рассказывали, но, по словам окружения, в отношениях супругов всегда было много свободы, которой Кассель беззастенчиво пользовался.

У Касселя есть две дочери от предыдущего брака с актрисой Моникой Белуччи.Фото: EAST NEWS

Некоторое время после их разрыва Моника была одна — она даже уезжала в Бразилию на пару лет, но потом вернулась в Европу. Сейчас она счастлива в новых отношениях: 54-летняя звезда кино завела роман с 36-летним художником Николя Лефевром. Его имя мало что говорит широкой публике, но в мире современного искусства он довольно популярен. Николя считается художником-самоучкой. Свои первые работы он представил в 2000 году, а 10 лет назад открыл собственную галерею в Париже.

В роман с такой разницей в возрасте было бы сложно поверить, если бы не все те же вездесущие папарацци. Они сфотографировали Монику целующейся с Николя на одной из улиц Парижа. Николя не женат — он разведен и воспитывает дочь Анахи от предыдущего брака.