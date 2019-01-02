Наука против рака: главный онколог Минздрава рассказал о прорывных разработках российских ученых и врачей

- Сегодня в нашей стране состоят на онкологическом учете 3 млн 630 тысяч человек. Эти люди живут и борются с раком, - рассказывает главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. - За 2018 год выявлено 617 тысяч случаев онкозаболеваний. В 2017 году было 599 тысяч, то есть произошел прирост на 20 тысяч. На самом деле это... достижение. Потому что, чем больше случаев выявят рано, тем выше у нас шансы успешно справиться с болезнью. К тому же появляются методы лечения, которые помогают на все более поздних стадиях рака.

По просьбе «КП» академик Каприн рассказал о самых передовых и многообещающих российских разработках прошедшего года.

ИММУНОТЕРАПИЯ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

За этот метод вручили Нобелевскую премию по медицине 2018 года. Напомним, исследователи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё доказали, что мощным оружием против онкоболезней может стать иммунитет самого пациента, перепрограммированный определенным образом. На основе их открытия разработаны лекарственные препараты, которые применяются на практике для лечения злокачественных опухолей. Одним из самых известных пациентов, спасенных с помощью иммунотерапии, стал 90-летний экс-президент США Джимми Картер, у которого обнаружили последнюю стадию меланомы (самый агрессивный рак кожи) с множественными метастазами в печень и головной мозг.

В России на сегодня зарегистрировано несколько импортных иммуноонкологических препаратов для лечения рака. Эти лекарства в редких случаях пациентам удается получить бесплатно в индивидуальном порядке (через врачебную комиссию клиник, а то и через суд). Либо можно попробовать купить их за свой счет. Главная проблема - огромная стоимость препаратов: 6,5 - 10 млн руб. на курс лечения. Эксперты поясняют, что цена может ощутимо снизиться, когда появятся отечественные лекарства такого класса.

- Российские исследователи активно работают над созданием иммуноонкологических вакцин, в 2018 году достигнуты заметные успехи. И с 2019-го планируется начать применение таких препаратов, - говорит Андрей Каприн. - У нас (в НМИЦ радиологии. - Авт.) есть свой центр клинических исследований, коллектив готов начинать клинические испытания. Мы обязаны идти в ногу со временем, не можем оставаться в стороне от прорывного направления.

Иммунотерапия, безусловно, будет развиваться в России - как направление комплексного лечения, уточняет академик. На практике она, как правило, успешно работает именно в сочетании с другими видами лечения, в первую очередь - с лучевой терапией. И в этой области за последнее время в нашей стране удалось сделать многое.

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА: КОГДА УЖЕ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ

- Важнейшее направление в борьбе против рака - онкорадиотерапия. Это разновидность ядерной медицины, которая использует ионизирующее излучение для высокоточной диагностики и лечения онкологических заболеваний, - поясняет академик Каприн. - Лучевая терапия позволяет успешно лечить, сокращая использование агрессивной химиотерапии с тяжелыми побочными эффектами. В ряде случаев удается помогать так называемым неоперабельным пациентам. К нам попал больной в тяжелом состоянии с раком кишечника IV стадии (заболеваемость этим видом рака сейчас растет во всем мире и в России в том числе. - Ред.). Были метастазы в печень, а после курса химиотерапии развился цирроз. Операция была противопоказана из-за высокого риска гибели пациента. И мы применили новый метод - сеанс высокомощностной брахитерапии радиоактивным источником на основе иридия 192.

Брахитерапия это процедура, при которой источник излучения вводится в опухоль и высокоточно уничтожает раковые клетки, не повреждая окружающие ткани. Пациент хорошо перенес лечение, вскоре после операции смог двигаться, самостоятельно питаться. Также низкодозная брахитерапия с использованием микроисточника Йод – 125 позволяет в большинстве случаев полностью излечить рак предстательной железы. Совместно с Физико-энергетическим институтом им. А.И.Лейпунского мы ведем поиск методов применения этого изотопа для лечения пациенток с раком молочной железы. И впервые в мире мы применили метод брахитерапии при лечении рака поджелудочной железы. Операция прошла хорошо, больной находится под наблюдением.

- То, чем мы гордимся, - первый отечественный протонный ускоритель, - продолжает Андрей Дмитриевич. - Он работает в нашем филиале - Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф.Цыба в Обнинске. Недавно я выступал с докладом в Японии, там тоже признали наш аппарат очень перспективным. Главный плюс отечественной разработки, помимо импортозамещения, в том, что мы имеем право сами дорабатывать, усовершенствовать машину. В частности, сейчас делаем специальный стол для расширения области применения протонной терапии (пока облучают только опухоли головы и шеи). Это шаг к тому, чтобы заняться и детской протонной терапией, в том числе для тех опухолей, когда приходится облучать под наркозом.

КСТАТИ

Российские онкологи планируют расширять использование брахитерапии для разных видов рака. Нашими разработками в этой области интересуются зарубежные врачи, в том числе из такой продвинутой в плане лечения рака страны, как Израиль. «Израильских специалистов очень заинтересовали работы по брахитерапии метастазов в печень, готовятся совместные исследования», - рассказывает Андрей Каприн. Также впервые в 2018 году Европейская ассоциация онкологов в рамках Московского международного форума провела свою школу с участием российских лекторов. Наших врачей официально признали достойными учителями для онкологов всего мира.

«ЧЕЛОВЕК НА ЧИПЕ»

В Московском онкологическом институте им. П.А.Герцена разработали биореактор «человек на чипе».

- Мы построили рядом с операционной лабораторию, чтобы опухолевую клетку максимально быстро доставлять на специальный чип. Это чип с циркулирующей жидкостью, схожей с кровенозной и лимфатической средой в организме, - поясняет академик Каприн. - Как только опухолевая начинает клетка размножаться, мы можем ее облучать или воздействовать различными химиотерапевтическими препаратами. И видеть, к какому методу или препаратам она резистентна (то есть нечувствительна. - Авт.). На основании этого принимается решение: какую конкретно индивидуальную программу лечения подобрать больному.

НА ЗАМЕТКУ

Главный онколог открывает ежедневный онлайн-прием

С этого года начинает активно работать сайт главного онколога Минздрава РФ академика Андрея Каприна.

- Там есть форум, где будут дежурить я и мои помощники, врачи-онкологи, - говорит Андрей Дмитриевич. - Любой человек может задать свои вопросы по профилактике, диагностике, лечению рака в России. На самые экстренные вопросы будем стараться отвечать немедленно, и в целом планируем, что люди смогут получать необходимую им информацию максимально оперативно.

Адрес сайта www.glavonco.ru