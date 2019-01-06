Качество бензина в России будут контролировать по-новому — от завода до бака

Правительство собирается внедрить новую систему отслеживания качества бензина — от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Пилотный проект будет запущен на территории Северо-Западного округа в первой половине 2019 года. Решение уже принято межведомственной рабочей группой при Росстандарте — она действует по поручению госкомиссии по борьбе с контрафактом.

Об этом сообщил Российской газете глава Минпромторга Денис Мантуров, который комиссию по борьбе с контрафактом и возглавляет.

Смысл проекта такой. С помощью специальной информационной системы будут передаваться о данные о всех перемещениях топлива. Это позволит отследить, на каком этапе появляется «неучтенка», то есть где именно бензин разбавили — на нефтебазе, по дороге или уже непосредственно на АЗС. Если система покажет, что где-то действительно «химичат» - это станет поводом для внеплановой проверки.

Пока участие в пилотном проекте — добровольное. По словам Мантурова, сами участники рынка вызвались провести эксперимент. Но по его итогам Минпромторг предполагает разработать всероссийскую систему прослеживания. Пока намечено ее разворачивать в 2020 году. До этого необходимо будет определить требования к формату передачи данных, а также санкции за отказ их передавать либо за передачу ложных данных. После чего внести соответствующие поправки в законодательство.

Ранее, в декабре, Денис Мантуров заявлял, что за последние три года число нарушений, связанных с качеством топлива на автозаправках, заметно сократилось. В 2015 году на такие нарушения, обнаруженные в ходе проверок, приходился 21%. В 2018 году — всего 9%. По мнению министра, этому помогла система штрафов. В будущем предполагается штрафовать заправщиков также и за недолив — законопроект сейчас проходит согласования.

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