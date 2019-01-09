«Вампирская процедура» Ким Кардашьян для омоложения лица шокировала врачей

У Ким Кардашьян в инстаграме 124 миллиона подписчиков, поэтому все, чтобы звезда реалити-шоу не прорекламировала в своем микроблоге тут же становится мегапопулярным. Тем более, если эта процедура, которая приводит к омоложению лица. Так вот, на днях, супруга Канье Уэста рассказала о том, что ухаживает за лицом с помощью методике Vampire Facial.

Пластические хирурги тут же обвинили блогера в пропаганде опасной для здоровья процедуры по уходу за лицом. Лорен Шиверс, блогер под никнеймом RunHoly решила повторить опыт Кардашьян и провести пошаговую инструкцию по проведению процедуры Vampire Facial в домашних условиях, при которой используют плазму крови, взятую из руки пациента, для омоложения кожи лица. При этом Шиверс отметила, что действует на собственный страх и риск. «Я понимаю, что это радикальный метод, после которого у многих людей будут проблемы», — написала она.

Лорен Шиверс, блогер под никнеймом RunHoly решила повторить опыт Кардашьян

Хирург Кристофер Инглфилд заявил, что делать такие процедуры без наблюдения профессионала крайне нежелательно и даже опасно. Проведение подобной процедуры с использованием плазмы крови может привести к слепоте, повреждению нервов, заражению и гибели тканей.

Специалист в области дерматологии Адил Шераз посоветовал отказаться от хирургического вмешательства для улучшения состояния кожи лица и вместо этого пересмотреть пищевые привычки. Например, отказаться от кофе и сахара.

Надо отметить, что сама Ким Кардашьян как раз проводила «кровавую процедуру» в бьюти-клинике под присмотром врачей, поэтому за то, что у нее могут возникнуть какие-то неприятные последствия не беспокоилась. Ну а то, что ее последователи решили сделать «вампирское омоложение» в домашних условиях звезда реалити-шоу ответственности не несет.

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Секреты макияжа Ким Кардашьян

В принципе, вся процедура была простой и знакомой всем девушкам, умеющим правильно ухаживать за кожей и наносить макияж.В самом начале, когда Кардашьян вышла на подиум без характерного для нее макияжа, визажист спросил присутствующих: как вам такой вариант? И не дожидаясь ответов, сказал сам: «Скажите же, она безупречно выглядит и без всяких красок?». Тут уж сама Ким не выдержала такой грубой лести: «Все-таки я люблю быть одетой в мейк-ап и люблю косметику, давайте начнем». (подробности)