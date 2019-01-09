2019-01-09T15:13:32+03:00
Звезды

«Вампирская процедура» Ким Кардашьян для омоложения лица шокировала врачей

Специалисты просят не повторять ее в домашних условиях
Ольга АНТОНОВА
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Кардашьян рассказала о том, что ухаживает за лицом с помощью методике Vampire FacialКардашьян рассказала о том, что ухаживает за лицом с помощью методике Vampire FacialФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У Ким Кардашьян в инстаграме 124 миллиона подписчиков, поэтому все, чтобы звезда реалити-шоу не прорекламировала в своем микроблоге тут же становится мегапопулярным. Тем более, если эта процедура, которая приводит к омоложению лица. Так вот, на днях, супруга Канье Уэста рассказала о том, что ухаживает за лицом с помощью методике Vampire Facial.

Пластические хирурги тут же обвинили блогера в пропаганде опасной для здоровья процедуры по уходу за лицом. Лорен Шиверс, блогер под никнеймом RunHoly решила повторить опыт Кардашьян и провести пошаговую инструкцию по проведению процедуры Vampire Facial в домашних условиях, при которой используют плазму крови, взятую из руки пациента, для омоложения кожи лица. При этом Шиверс отметила, что действует на собственный страх и риск. «Я понимаю, что это радикальный метод, после которого у многих людей будут проблемы», — написала она.

Лорен Шиверс, блогер под никнеймом RunHoly решила повторить опыт Кардашьян

Лорен Шиверс, блогер под никнеймом RunHoly решила повторить опыт Кардашьян

Хирург Кристофер Инглфилд заявил, что делать такие процедуры без наблюдения профессионала крайне нежелательно и даже опасно. Проведение подобной процедуры с использованием плазмы крови может привести к слепоте, повреждению нервов, заражению и гибели тканей.

Специалист в области дерматологии Адил Шераз посоветовал отказаться от хирургического вмешательства для улучшения состояния кожи лица и вместо этого пересмотреть пищевые привычки. Например, отказаться от кофе и сахара.

Надо отметить, что сама Ким Кардашьян как раз проводила «кровавую процедуру» в бьюти-клинике под присмотром врачей, поэтому за то, что у нее могут возникнуть какие-то неприятные последствия не беспокоилась. Ну а то, что ее последователи решили сделать «вампирское омоложение» в домашних условиях звезда реалити-шоу ответственности не несет.

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В принципе, вся процедура была простой и знакомой всем девушкам, умеющим правильно ухаживать за кожей и наносить макияж.В самом начале, когда Кардашьян вышла на подиум без характерного для нее макияжа, визажист спросил присутствующих: как вам такой вариант? И не дожидаясь ответов, сказал сам: «Скажите же, она безупречно выглядит и без всяких красок?». Тут уж сама Ким не выдержала такой грубой лести: «Все-таки я люблю быть одетой в мейк-ап и люблю косметику, давайте начнем». (подробности)

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