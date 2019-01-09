«Не в борще счастье»: Глюк’oZa показала, в какой позе жена должна встречать мужа

Наталья Ионова-Чистякова, как и многие ее коллеги по шоу-бизнесу, проводит новогодние каникулы на теплом море. Вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым артистка улетела в Таиланд. Супруги поселились в роскошном отеле на острове Ко Самуи, где певица купается, загорает и занимается своей любимой йогой. В Инстаграме Наталья поделилась снимком, сделанным во время тренировки: Глюк’oZa сфотографировалась в затейливой позе, стоя на одном колене и молитвенно сложив руки.

- Так жена должна встречать мужа дома, - пошутила Наташа, опубликовав кадр на своей страничке.

chistyakova_ionova Так жена должна встречать мужа дома) #yogatime #vacation

«Если в доме куча нянек, прислуги и муж миллиардер, то можно и голой лечь на пороге», «Наташа, вы мечта всех мужчин», «По фэн-шую на верхней ноге ещё должна стоять тарелка горячего борща», - пишут поклонники в комментариях. «Не в борще счастье», - резонно добавляют другие, - «Главное, чтобы в доме была любовь».

Впрочем, Александр не остался в долгу и тоже продемонстрировал, как муж должен встречать свою жену. На другом снимке, появившемся в Инстаграме Глюк’oZы, супруг держит одетую в откровенное бикини Наталью на плече.

- Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками... - прокомментировала кадр певица.

Очевидно, что спустя 12 лет брака между супругами по-прежнему сохранились любовь и страсть. У них подрастают две дочери — 11-летняя Лидия и 7-летняя Вера. Хотя, как не раз признавалась певица, в их отношениях с Александром не всегда все было безоблачно — пара пережила кризис. Но Наталье и ее мужу удалось сохранить семью и освежить чувства. Как призналась певица, три года назад они едва не развелись.

- Отношения развиваются какими-то волнами, периодами. И главное, не сдаться в тяжелые моменты, - рассказала Глюк’oZa. - Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: «Мне это не подходит, этого я делать не буду». Поэтому мужчины начинают ходить налево.

chistyakova_ionova Всё ближе Новый год, все чаще чувствуется приближение праздника и предвкушение чуда. Пусть эта зима станет особенно счастливой для всех нас! #IntimissimiXmas #intimissimirussia

Наталья считает, что с любимым человеком обязательно нужно говорить на интимные темы. По мнению артистки, тогда проблем будет меньше, и это укрепляет брак.

Глюк'oZa часто радует подписчиков своего микроблога сексуальными снимками: в ее Инстаграме много фотографий, где Наталья позирует в бикини, и гламурных фотосессий в нижнем белье и без него. 32-летняя певица в отличной форме - так почему бы не похвастаться красивой фигурой? Певица регулярно посещает спортзал и занимается йогой. К слову, йога - это семейное увлечение Натальи и Александра: 45-летний Чистяков выглядит очень подтянутым благодаря регулярным упражнениям.