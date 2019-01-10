От iPhone до iPad Pro: этапы большого пути

Ровно 12 лет назад Стив Джобс показал на большом экране выставочного центра Moscone три иконки. Уже знаменитого тогда плеера iPod, телефона и интернет браузера. Затем иконки закрутились-завертелись и превратились в одну.

Создатель Apple представил первый iPhone как сочетание трёх устройств: «широкоэкранного iPod с сенсорным управлением», «революционного мобильного телефона» и «прорывного интернет-коммуникатора». Во что разовьется это 135-грамовый прямоугольник из стекла и металла, снабженный собственной операционной системой, не знал тогда и сам прозорливый Стив.

По историческим меркам – мгновение. Но кто 12 лет назад говорил о новой цифровой эпохе? А сейчас гардеробщица в поликлинике проверяет почту и следит за прогнозом погоды на экране своего смартфона.

И вот в честь годовщины я подумал, что интересно было бы сравнить то, самое первое устройство, и совсем-совсем свежую новинку – планшет iPad Pro. Почему не iPhone Xs – как самый навороченный из яблочных смартфонов? Мне кажется, планшет все-таки круче и на сегодня именно он - венец инженерной мысли Apple. А толчок к развитию планшетных компьютеров дал именно iPhone.

Планшет. Лучше для туриста нет

О том, как менялась цифровая техника, я замечал по набору техники в моем рюкзаке. Поначалу я брал с собой зеркалку, пару сменных объективов, запасной аккумулятор, не сильно шустрый ультрабук, мобильник, зарядку для него, кучу всяких шнуров, переходники и прочую мелочь. Сбоку висел штатив. Килограмм восемь набиралось легко.

Потом пробовал ноутбук заменить на планшет mini. Вышло не очень. На ноутбуке удобнее разбирать и обрабатывать фото.

Со временем я отказался от зеркалки – тяжеловата. Заменил на беззеркалку. Но от ноутбука отказаться не мог. Слишком много не него завязано.

И вот впервые за последние годы ноутбук и фотоаппарат остались дома. В новогоднюю поездку я собрался налегке. iPhone. Штатив – маленькая тренога с держателем для смартфона. И новый iPad Pro. В итоге все вместе весило с блоком питания и двумя шнурами к нему меньше двух килограмм. Для путешественника, долго находящегося на ногах, серьезная экономия веса.

Фото, видео, музыка, навигация и…

У меня не самый большой iPad Pro – 11 дюймов. Есть побольше – 12,9. Удивительно, но по толщине он почти как смартфон. И занимает места меньше, чем тетрадь. При этом на нем идут большие офисные программы. А Adobe обещает в этом году выпустить Photoshop CC полноценный, а не обрезанный, облегченный вариант. Процессор позволяет.

Хотя уже достаточно приложений, которые в общем-то не хуже работают с изображениями. Например, довольно часто я использую Pixelmator. Особенно, если нужно что-то заретушировать или какую-то деталь выделить. Хотя коллеги советуют TouchRetouch - приложение, «специализирующееся» на удалении лишних деталей с фото.

На iPad Pro очень удобно обрабатывать фото. Разрешение экрана практически как у профессиональных мониторов.Фото: Александр МИЛКУС

Иногда захожу в PicsArt - в нем множество забавных эффектов и возможность выложить картинки у соцсеть. Установил я Darkroom – очень толковый фоторедактор. Редактирует глубину портретного режима, умеет работать с Live Photos. В последнее время перешел на съемку в этом режиме – особенно если нужно словить какой-то момент. Камера делает много снимков, а ты выбираешь самый точный. Ну и есть элегантное приложение MaxCurve: 28 кривых, которые позволяют редактировать фото как захочется, менять слои, прозрачность, маски и каналы.

Редактировать можно привычно – пальцем. Точнее получается с помощью Apple Pencil. Особенно, когда обрабатываешь фото. Или если нужно оставить свою подпись под важным документом и отослать по нужному адресу. Про возможности для художников говорить не буду – рисовать я не умею.

В новом iPad Pro удобно, что по правому краю планшета расположен магнит, который фиксирует Apple Pencil.

Даже не очень получившийся кадр на планшете выглядит вполне прилично.Фото: Александр МИЛКУС

Другие возможности

C экрана ноутбука я книжки не читаю. 11- дюймовый планшет – практически замена читалке. Плюс – кино. В самолетах сейчас трудно развернуть ноутбук – расстояния между креслами сократили. И когда сосед спереди опускает свое кресло, ты чувствуешь себя космонавтом в спускаемом аппарате. А планшет, особенно если обложку использовать как поставку, как раз вписывается в крохотное оставшееся пространство.

Кстати, если обложка в виде клавиатуры Smart Keyboard Folio, то ее можно просто вымыть под краном, если что-то пролили на неё в дороге.

При этом iPad Pro точно держит заряд около 10 часов – проверено в поездке.

Сервисы

iPad Pro - по сути лучшая иллюстрация как невероятно стремительно развивается и цифровая техника, и приложения для нее. В Москве одна из самых дефицитных специальностей сегодня - разработчик приложения для смартфонов.

В тонком и легком планшете - до 1 Тб памяти! Я просто стал использовать его еще и как накопитель. Отснял фото и видео – скинул на планшет и не нужно возить с собой дополнительно внешний жесткий диск.

А вот фотографировать на планшет я не стал. Хотя камера вполне приличная - 12 мегапикселей, диафрагма ƒ/1.8, 5 кратный цифровой зум. Но при диагонали 11 дюймов даже при наличии системы стабилизации изображения кадр излишне «шевелится». Мне было привычнее снимать на смартфон, зафиксировав его на штативе - зимой в условиях недостаточного освещения очень важно.

Связь

Я не участвую в спорах адептов Android и фанатов Apple. Работаю спокойно на всех платформах. Но экосистема Apple привычнее – просто потому, что первым смартфоном у меня был iPhone 3G.

Для меня, как человека, который часто путешествует, важно, что новом iPad Pro есть esim – встроенная электронная сим-карта. А с помощью приложению GigSky ее можно настроить на оператора той страны, куда вы едете. Это значит, что я гарантированно будут подключен к интернету. Даже если рядом нет доступной сети Wi-Fi. Для часто путешествующего удобно – не нужно искать местный салон связи и на пальцах – если продавец не знает английского – объяснять, что нужно, торговаться по поводу тарифа.

Новый планшет тоньше батарейки АААФото: Александр МИЛКУС

Первый опыт

Снимал я новогодние пейзажи в старых русских городах Переславль Залесский и Ростов Великий. Условия – серо-белый снег, бело-серое небо. Солнце выглянуло один раз, подмигнуло гражданам, и ушло празновать Новый год обратно в облака. Были и ночные съемки. Затем с помощью приложений на планшете я их обработал, чтобы картинка была ярче и сочнее.

И о материальном…

Минус устройства – его цена. 11-дюймовый стоит сейчас под 60 тысяч рублей. А с экраном 12,9 дюйма – от 83 тысяч. И тут приходится делать выбор. Либо планшет, либо сравнимый по мощности ноутбук. Ноутбук такой – особенно если это тоже Apple – стоит не на много дешевле. Но он тяжелее. Минимум на 500 грамм.

И тут уже дело привычки - ноутбук или планшет с клавиатурой с Apple Pencil. Так что я продолжаю осваивать iPad Pro. И возможность работать с несколькими приложениями, и использование клавиатуры, как трекпада, и запуск видео во время того, как сортируешь почту…

В общем, для меня именно новый яблочный планшет – нынешний топ эволюции Apple.

А теперь сравним, как все начиналось

Сравнение первого iPhone и нового iPad ProФото: Рушан КАЮМОВ

Еще раз уточнение – таблица составлена не для лобового сравнения первого iPhone и последних iPad Pro. Просто по ней наглядно видно, какой путь прошли наши умные устройство всего-то за одно десятилетие, как расширились их возможности. И как они теперь влияют на нашу жизнь практически во всех ее сферах. А что будет дальше, когда пройдет очередной цикл? Что ждет нашу цивилизацию, которая все больше свое развитие связывает с устройствами, родоначальником которых был 135-грамный кусок стекла и алюминия…