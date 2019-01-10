2019-01-02T13:04:19+03:00
Звезды

Вдова Михаила Державина Роксана Бабаян: Когда Миша просто выходил на Арбат - через три секунды собиралась толпа

Год назад 10 января не стало замечательного актера Михаила Державина. Артист ушел на 82-м году жизни, мы поговорили с его вдовой Роксаной Бабаян
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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У Михаила Державина было много поклонниц - его обожали женщины всех возрастов.У Михаила Державина было много поклонниц - его обожали женщины всех возрастов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Накануне годовщины «Комсомолка» позвонила его вдове, певице Роксане Бабаян.

- Роксана, как для вас прошел год без мужа?

- Как для любого человека - трудно. Михаил Михайлович последние семь лет очень сильно болел. Он всегда был гипертоником, а нагрузки огромные, много работал, ездил. И в таком состоянии играл спектакли, премьеры. Это все наложилось - спазмы сосудов головного мозга, сильная гипертония. У него было несколько непростых операций, врачи спасали его до последнего.

Мы все вспоминаем его с радостью, он был всеми любимый. Выходил на Арбат - и через три секунды уже толпа вокруг него! И он всем что-то рассказывает, забывая, зачем и куда шел. И обязательно кто-то ему что-нибудь подарит. Раз притащил деревянную кошку огромную, которая в нашу маленькую квартиру еле-еле вписалась.

Мы жили в его «родовом доме», в одном подъезде с его родными: мы на четвертом этаже, а на втором - его мама, его сестра Таня. Папа его, вместе с Рубеном Симоновым основавший вахтанговскую школу, умер, когда Мише было 13 лет. Рано оставшись единственным мужчиной в доме, он всю жизнь испытывал ответственность перед мамой и двумя сестрами. И я это приняла. Мы прожили с Михаилом Михайловичем почти 38 лет.

Встреча в небе

- Говорят, вы с Державиным познакомились романтично - в небе, в самолете?

- Да. Мы летели в Джезказган, где должны были состояться концерты, в которых участвовали столичные артисты. Он был там сам по себе, я сама по себе. Меня туда отправили в последнюю секунду по разнарядке, сказали: «Не поедешь с концертами в Африку, если не поедешь в Джезказган». Михаил Михайлович сразу же меня очаровал.

- Но ведь вы, когда познакомились с Державиным, были замужем?

- Это был юношеский брак. После института я уехала в оркестр Константина Орбеляна - тайно от папы, в сговоре с мамой. По настоянию папы я сначала пошла в Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Папа сказал: «Надо. Потому что музыка - это тонкая штука, не знаешь, как сложится». Но как-то сразу на первом курсе у нас образовался оркестр... и через год мы стали звездами. И это мне дало возможность понять, что музыка для меня главное. Я вышла замуж за своего первого мужа Женю, музыканта, чтобы прикрыться, так сказать. Четыре года мы работали. Объездили полмира. Потом, когда я уже приехала в Москву, с Женечкой мы уже были на излете. Мы с Мишей никого не сделали несчастными. Ни его вторую жену Ниночку Буденную, ни Женю.

С певицей Роксаной Бабаян актер прожил почти 38 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С певицей Роксаной Бабаян актер прожил почти 38 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не захотел новую квартиру

- Михаилу Михайловичу московские власти предлагали трехкомнатную квартиру на Плющихе, - вспоминает Роксана Бабаян. - Причем предлагали новую квартиру, а старую не забирали, нет. Я говорю ему и его племяннику Мише: мол, ребята, сходите, посмотрите. А сама уехала, у меня был концерт. Вернулась, говорю: «Ну что, посмотрели?» И что вы думаете? Михаил Михайлович говорит, мол, мы пошли, но подумали, а чего мы туда идем, все равно не поедем туда жить. И вернулись... Конечно, хотелось придушить его в этот момент. Но Миша сказал: «Тут мой родовой дом». Я поняла, что для него его место - ниточка жизни. Этот дом, где он всегда жил, Арбат, по которому он ходил... Каждый кирпичик говорил: здесь был папа, здесь был дядя Боря. Все эти корифеи-артисты для него были тети и дяди. Поэтому он не хотел ни на что его менять. И мы вот в этой крохотной квартирке и существовали всю жизнь. Правда, построили загородный дом, тут уже я никого не слушала.

- Почему вы с ним не завели общего ребенка?

- А ребенка не заводят. Ребенок или рождается, или не рождается. Так получилось, что у нас нет ребенка. Но Мишка (племянник, сын сестры Державина. - Ред.) с детства был с нами.

Лучшие роли

«Трое в лодке, не считая собаки» (1979) - Джордж

«Следствие ведут ЗнаТоКи. Ушел и не вернулся» (1980) - Илья Петрович Валетный, сотрудник отдела технического контроля фабрики

«Бабник» (1990) - Михаил Дмитриевич, шеф Аркадия

«Моя морячка» (1990) - Михаил Михайлович Гудков, отдыхающий

«Старые клячи» (2000) - секретарь райкома по идеологии

ДОСЛОВНО

Из книги ДЕРЖАВИНА: Я выступал в пиджаке Аркадия Райкина

У Михаила Державина было три брака. И он сам шутил, что два земных, а последний, с Роксаной Бабаян, - небесный. Его первой женой была дочка Аркадия Райкина Екатерина.

«Примечательно, что с Катиным папой, воистину великим артистом Аркадием Исааковичем Райкиным, я был знаком задолго до того, как стал его зятем, - писал Державин в своей автобиографической книге. - Он часто приезжал в наш дом на Арбате - к известному отоларингологу Виктору Канторовичу».

Державин вспоминал в книге, что на первый свой концерт костюм ему дал Райкин. И после того, как зять похвалился успехом, сказал: «Миша, ты же выступал в моем костюме. Думаю, если бы ты вышел в нем на сцену и просто молчал, все равно имел бы успех». Этот костюм он зятю подарил.

Хотя к Державину Райкин относился тепло, его брак с Катей быстро рухнул: она влюбилась в актера своего театра Юрия Яковлева, который впоследствии и стал ее вторым мужем.

О браке с дочкой Буденного

«Мой товарищ Виктор Суходрев, переводчик Никиты Сергеевича Хрущева, решил найти мне пару, - вспоминал Державин. - Как-то сказал мне: «Хочу познакомить тебя с одной девушкой, зовут Нина. Папа у нее - Буденный». Я начал отнекиваться. А он свое гнет: «Чудная девушка, и семья прекрасная...» И дожал - все-таки познакомил меня с Ниночкой.

Нина привела меня в дом на улице Грановского познакомить с родителями. И вот открывается дверь, и настоящий Семен Михайлович Буденный протягивает мне руку и ласково говорит: «Ну входи, сынок, здравствуй!»

Женившись на Нине, я попал в невероятную жизнь, в дом, где жили герои моего детства. Выхожу во двор, а из соседнего подъезда появляется Ворошилов, которого играл мой папа в кинофильме «Сталинградская битва». Из другого подъезда выходит Рокоссовский и спрашивает: «Как дела, сынок?» Наверху живет Малиновский. Там же жила семья маршала Жукова.

Помню, меня Анатолий Васильевич Эфрос спросил: а читал ли «Войну и мир» Буденный? Я пришел домой и робко поинтересовался: «Семен Михайлович, а вы «Войну и мир» читали?» «Первый раз, - ответил он, - еще при жизни автора». Помню, Анатолий Васильевич весьма удивился, когда я ему передал этот ответ.

Однажды Державин рассказывал тестю анекдоты про Василия Иваныча Чапаева. Маршал слушал, слушал... А потом вздохнул: «Эх, говорил я ему, дураку, учись!»

«Когда он умер, я, естественно, в составе всей семьи шел за его гробом в первых рядах. А похороны показывали по телевидению. И слышу, телевизионное начальство шипит: «Уберите этого актера из «Кабачка «13 стульев»! Чего он там крутится?» И вдруг ко мне подходит Брежнев, обнимает и целует меня. И я слышу: «Показывайте Державина крупнее!»

О знакомстве с Роксаной Бабаян

Михаил Державин вспоминал: «На излете своего предыдущего брака я отправился на праздничные концерты в Джезказган. На летном поле я обратил внимание на стройную черноволосую женщину в темных очках, которая шла чуть поодаль. Полюбопытствовал у Бориса Владимирова (знаменитой Авдотьи Никитичны): «Кто это?» - «Это Роксаночка Бабаян, наша любимица».

Перед отлетом мы выпили, поэтому в самолете я осмелел и подсел к Роксане. Слово за слово, разговорились... Оказалось, у нее тоже нелады в семье. В Казахстане мы много общались, а когда вернулись в Москву, Роксана на три месяца уехала в Африку на гастроли. Но лишь только она вернулась, я разыскал ее и сказал, что все решил... Она была поражена, да и сам я не ожидал от себя такой прыти».

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