30 лет побегу в красном бикини: Официантка Лилиана Гасинская, уплывшая с советского корабля в Австралию, вышла замуж за миллионера

Вечер 14 января 1979 года. На причал Сиднейской бухты в районе Пирмонта вылезает девушка в красном бикини и бросается к двум прохожим с собакой. Вид у незнакомки так себе: она хромает (растяжение лодыжки), все тело в ссадинах и синяках - полчаса незнакомка пыталась взобраться на жесткий причал. «Помогите, мне нужна помощь. Я сбежала с советского корабля, за мной гонятся. Мне надо в полицию!» - умоляет на ломаном английском купальщица.

Красавицу (а девушка и правда красива) сажают в машину и везут в участок. Новость о русской беглянке тут же просачивается в газеты, и наутро Daily Mirror выходит с обложкой: «Красотка бежит с «красного» лайнера». Внутри - интервью с Лилианой Гасинской, которое тут же растащат крупные издания по всему миру.

«Мне было 14, когда я начала понимать, что такое коммунизм, - объясняла Гасинская журналистам, явно стараясь понравиться. - Мне стало ясно, что кругом одна ложь и пропаганда, и я медленно начинала его ненавидеть. Почему решила бежать именно в Австралию? Увидела в журнале фотографию и поняла, что это самое красивое место на земле».

В Сидней любым способом

Лилиана Гасинская родилась в Одессе в семье актрисы и музыканта. Родители были уверены, что наследница тоже станет артисткой. Но в 15 лет Лиля неожиданно поступила в Одесское мореходное училище. Потом прошла стажировку в Великобритании. У девушки была цель - попасть на судно, следующее в Австралию. И накануне 19-летия она была зачислена в штат официанткой на теплоход «Леонид Собинов».

Лиля решила, что бежать нужно до того, как теплоход пришвартуется в Сиднее: там внимание к экипажу усилится. Девушка предприняла попытку рвануть прочь на стоянке в Фримантле, но в последний момент подозрительно суетящуюся официантку заметил один из сотрудников, и Лиля не решилась. Оставался Сидней.

18-летняя девушка с красном купальнике сразу стала героиней западных СМИ.

Любовь с фотографом

В ночь ее побега весь экипаж был занят обслуживанием вечеринки на борту судна.

«Я надела красное бикини и оставила на пальце кольцо. Я знала: брать что-то с собой бесполезно, иначе меня поймают, - говорила она. - Я залезла на кровать, протиснулась в иллюминатор и прыгнула в воду».

Девушка гребла до берега 40 минут. Она знала, что в бухте водятся белые акулы-людоеды, но старалась не думать об этом.

«Я просто мысленно считала преодоленные метры и думала, что скоро берег, а там начнется другая жизнь. Никаких очередей и тушенки, только коктейли, пляж и свобода», - говорила позже она. Был и еще один страх - повесомее, чем смертельные укусы акул, - что за ней пустят погоню.

Погони не было, но уже утром советский дипкорпус заявил властям Австралии, что требует вернуть гражданку СССР на корабль. Сама гражданка в это время пряталась в доме фотографа Daily Мirror. Редакция приняла решение - ни за что не отдавать русскую сенсацию. Но и девушка времени не теряла: уже через три недели после того, как она стала мировой звездой (о Гасинской написали многие крупные издания), всплыло, что она закрутила роман с фотографом газеты. Ради «девушки в красном бикини» фотограф бросил жену и детей... Вряд ли этот факт стал решающим при принятии решения о политическом убежище для Гасинской. Скорее сыграла роль готовая пропагандистская картинка: русские готовы удирать от ужасов коммунизма чуть ли не голыми!

Лилиана украсила обложку эротического журнала.

Первая русская на обложке Penthouse

Обычно политические беженцы после «марш-броска» на Запад недолго удерживают внимание СМИ. Хватает и других сенсаций. Но красный купальник русской так взбудоражил воображение австралийцев, что уже через месяц Лилиана украсила обложку Penthouse. Материал, полный откровенных снимков, назывался так: «Девушка в красном бикини - без бикини». За обнаженную съемку беглянка получила 15 тысяч долларов. Лилиана рассказывала, что, как пьяная, ходила из магазина в магазин и покупала все подряд... Вовремя остановил ошалевшую от денег барышню любовник. Он же, подключив все свои связи, продвигал возлюбленную в шоу-бизнес. Лилиана пробовала себя танцовщицей диско, диджеем, актрисой мыльных опер (интересно, порадовались ли родители?). Снялась в австралийских телесериалах The Young Doctors и Arcade.

Белый «Мерседес» и собака

Гасинская купила белый «Мерседес», вместе с мужем обустроила двухуровневую квартиру в хорошем районе Сиднея, завела собаку. Время от времени Лилиана давала интервью местным газетам. А в 1984 году засветилась в СМИ по счастливому поводу: девушка вышла замуж за миллионера и девелопера Яна Хайсона. Жизнь пошла на новый виток: коктейли стали дороже, а квартиру Гасинская сменила на просторный особняк. Казалось, теперь-то точно жизнь удалась, но спустя шесть лет пара мирно разошлась.

Что стало причиной расставания, были ли в браке дети, да и в конце концов сколько миллионер оставил красавице жене, неизвестно. Но брак сильно поменял образ жизни беглянки. Она закрылась от прессы, завязала с шоу-бизнесом. А спустя некоторое время переехала жить в Лондон. Здесь она снова вышла замуж, родила двоих сыновей, получила британский паспорт, увлеклась духовными практиками...

Сейчас Лилиане 56 лет, но она выглядит моложе, много путешествует, любит Индию и медитационные туры, души не чает в сыновьях-студентах. Пятнадцать лет назад она перевезла с Украины своих родителей и, говорят, с тех пор на малой родине не была.

Общаться с прессой Лилиана по-прежнему не хочет. Мы написали повзрослевшей «девушке в красном бикини» в Facebook c просьбой дать нам хотя бы небольшое интервью, но Гасинская не ответила. Может быть, решила, что коварная родина Советов снова тянет к ней свои щупальца?

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Плыл до Филиппин два дня

Более двух суток невыездной ученый-океанолог Станислав Курилов добирался вплавь до берегов Филиппин, спрыгнув 13 декабря 1974 года с советского круизного лайнера. На теплоход «Советский Союз» Курилов попал как турист. В ночь побега начался сильный шторм, но Курилов решил, что ему это только на руку. Он отлично плавал и регулярно занимался йогой, так что в своих силах был уверен. Дальше было выживание - почти двое суток вплавь без сна, еды и питья. В конце концов он оказался на песчаном пляже филиппинского острова Сиаргао и сразу потерял сознание. Нашли его местные жители...

В СССР беглеца заочно осудили на 10 лет за измену Родине. А он и за рубежом продолжал заниматься наукой, объездив полмира. По иронии судьбы свободная жизнь Курилова началась и закончилась в воде. Он погиб во время водолазных работ на Тивериадском озере в Израиле в январе 1998 года. Высвобождая подводное оборудование, запутался в сетях и выработал весь воздух...