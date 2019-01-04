Самые высокооплачиваемые звезды ток-шоу: Гоген Солнцев и наследники Мишулина получают миллионы за телескандалы

Весь прошлый год в редакцию «КП» то и дело поступали письма от читателей: мол, зачем Андрей Малахов в своем ток-шоу пиарит бывшего участника «Дома-2» Гогена Солнцева, женившегося на бабуле?

- На самом деле все просто. Программа с Гогеном про пластику его пожилой жены стала лидером телерейтингов и набрала 8 миллионов просмотров в сети, - объясняет промоутер Алина Красная. Для сравнения: в среднем шоу Малахова набирает 200 - 300 тысяч просмотров в Ютубе. Казалось бы, резонансное интервью мамы футболиста Кокорина посмотрели в интернете 447 тысяч человек. Поэтому Гогена и его даму теперь с завидной регулярностью зовут на телешоу... Плюс аудитория шоу «Дом-2» переползла к Малахову, поскольку они помнят Гогена еще по телестройке. Он там тоже чудил - варил варенье из картофельных очистков...

Драки и любовь по контракту

Сколько же получает за этот цирк фриковатая парочка, мы поинтересовались у одного из завсегдатаев подобных ток-шоу.

- Есть так называемые контрактники, - рассказывает «КП» источник в «Останкино». - Герои, которые заключают контракт с каналом. Например, миллион рублей, и они полгода выясняют перед камерами отношения. Говорят, что по контракту ругались на ток-шоу дочь Спартака Мишулина Карина и ее предполагаемый брат актер Тимур Еремеев. Да, конфликт между ними действительно был, но они еще и денег на этом заработали. Вот и Гоген с женой заключил с каналом соглашение как минимум на миллион рублей. Если пиар-история будет и дальше иметь успех, им могут поднять ставку до 1,5 миллиона рублей. Контракт заключается с каждым героем индивидуально. Так было и с семьей Дианы Шурыгиной, и с другими персонами, которых мы узнали только благодаря ток-шоу.

Дамы с Рублевки платят сами

Правда, по словам телепродюсеров, есть и такие люди, которые сами готовы заплатить за появление в эфире и даже придумать сюжет.

- Создателей ток-шоу интересуют бытовые истории. Они собирают больше рейтинга, чем к примеру, откровенная «шляпа» про страстный роман подзабытых звезд - певца Юлиана и певицы Анастасии, - рассказывает промоутер Алина Красная. - Знаю, что муж одной дамы с Рублевки заплатил не только за участие своей жены в телешоу, но и их домработнице за позор, поскольку хозяйка обвинила ее в воровстве.

- А сколько могли заплатить Анастасии и Юлиану за их «роман»?

- Они могли сняться бесплатно, поскольку давно не собирают большие залы, песен их не слышно, а напомнить о себе хочется. Но если их история будет иметь приличный рейтинг, то за программу каждый из них будет получать по 70 - 200 тысяч рублей (в зависимости от резонанса темы). Такова стандартная ставка главного героя телешоу. Плюс редакторы программы оплачивают гостиницу и билеты, если герои не из Москвы.

- На всех телешоу платят одинаково?

- У программы «Ты не поверишь» самые маленькие гонорары, хотя она тоже рейтинговая. Максимум, что могут заплатить, - 20 тысяч рублей. И то редко. А так в среднем предлагают по 5000 рублей.

У Малахова за топовые темы, к примеру, за интервью Мамаева из СИЗО, готовы заплатить 700 тысяч рублей. Верхняя планка подобных эксклюзивов - миллион рублей. Но обычно убалтывают звезд за меньшие деньги - 400 - 700 тысяч рублей. Дана Борисова в среднем зарабатывает от 150 - 250 тысяч рублей за эфир. Такой же примерно гонорар и у Анастасии Волочковой.

Бывает, что на почве денег артисты ссорятся с телешоу. Например, Марина Анисина, когда разводилась с Никитой Джигурдой, запросила у шоу 10 тысяч евро (более 780 тысяч рублей). Интервью взяли, но Анисина там ничего сенсационного не рассказала. Марину попросили вернуть часть денег обратно. Она отказалась. Программа так и не вышла, но семья Джигурды осталась в плюсе - получила солидный гонорар.

У народных гонорар выше

- В ток-шоу еще полно экспертов, которые обсуждают скандалы. Они тоже на зарплате?

- Народному артисту платят 20 - 30 тысяч рублей за съемку. Заслуженному артисту - 20 тысяч рублей. Статистам - 10 - 15 тысяч рублей. Редчайший случай, когда эксперту дают 50 тысяч рублей. Это случается только тогда, когда эксперт крайне необходим, на нем держится программа. Это стандартный гонорар для шоу Шепелева, Малахова, Кудрявцевой. Помню, была тема про похудение в шоу у Леонида Закошанского. Там экспертов зазывали и за 5 - 7 тысяч рублей. И артисты прошлых лет соглашались на съемки. В театре ролей им не дают в силу возраста, пенсия небольшая, а зарабатывать и светиться в телевизоре хочется. Пусть даже и обсуждая чужие кило. Кстати, многие из экспертов прилично зарабатывают. К примеру, по слухам, бывший директор t.A.T.u. Леонид Дзюник получает за эфир около 20 тысяч рублей. Но он берет количеством съемок. У него бывает до 20 эфиров в месяц!

Хотя есть исключения. Лена Ленина редко ходит на ток-шоу - появляется там только за очень высокие гонорары. Говорят, что за присутствие на программе Бориса Корчевникова про Джигурду она запросила 200 тысяч рублей. И эти деньги получила. Редакторам телешоу, как в хорошем спектакле, нужны яркие герои.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимир Соловьев размазал Прохора Шаляпина

«Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская - герои программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Почему в нашей стране эти люди известны гораздо больше, чем настоящие герои России?» - так обозначил тему своего авторского шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM» Владимир Соловьев.

- Скажите мне, пожалуйста, кто такой Прохор Шаляпин? - обратился к радиослушателям Соловьев. - Я единственное, что знаю про Прохора Шаляпина, что это непонятное существо встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. И с каких пор Цымбалюк-Романовская стала пианисткой и какая она пианистка, я совсем не знаю. Я знаю, что на нее подавал в суд Армен Борисович Джигарханян, потому что она проявила себя омерзительно.

В этом году Шаляпин и бывшая жена Джигарханяна обещают стать родителями.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему я должен знать о существовании этих людей? Какой-то Прохор Шаляпин, который не Прохор и не Шаляпин. Мужик, который с радостью рассказывает, что он сделал маленькую операцию, поправив себе носик. И кроме того, что это 35-летнее чудовище из Волгограда регулярно женится на разных гражданках разного возраста, которые всегда старше его... В этом нет ничего страшного, я только рад за него, но не тогда, когда это выглядит как охота за чужими деньгами. Но сам-то он что собой представляет? Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда». Мужику 35 лет, какая «Утренняя звезда»?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Прохор ШАЛЯПИН: Я не виноват, что молодой и красивый!

- Когда мне прислали видео, где десять минут своей жизни на меня тратит известный ведущий, я еще раз понял, что мы с Виталиной все делаем правильно, - сказал «КП» Прохор Шаляпин. - А какие знания моей биографии! Это очень льстит нам с Виталиной. Главный судья - наш народ. Меня любят все бабушки. Я недавно выступал в Бирюлеве на Дне района. Пришли 700 бабушек! Они меня любят и смотрят, как я веду прогноз погоды. Не могу сказать, что я получаю удовольствие, когда меня прикладывают, но в то же время я вспоминаю слова великой Людмилы Гурченко. Она всегда говорила: «Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди». Я не виноват, что я молодой и красивый. Телевидение меня любит, и очень любит народ. А все остальное меня не интересует, потому что я работаю не для ведущих, а для народа.