Славянский гороскоп на 2019 год: От жука бобра не ищут

Мы регулярно читаем различные восточные астропрогнозы. И совершенно незаслуженно обходим вниманием наш, славянский гороскоп. А ведь его знаки куда ближе и понятнее нам, нежели загадочные Водолеи и Козероги.

МЕДВЕДЬ

(10 декабря - 9 января)

Нехватка такта порой подводит Медведя. Он кажется неповоротливым. Поэтому коллеги могут засомневаться в его оперативности. Но Миша себя покажет! В важных ситуациях равных ему не найти: на самом деле он способен быстро реагировать и принимать правильные решения. Это не останется незамеченным в 2019-м.

В прошлом году многие Потапычи пользовались повышенным вниманием у противоположного пола. В этом году от любовной кутерьмы можно взять передышку.

РОСОМАХА

(10 января - 9 февраля)

Росомаха умеет хорошо устраиваться в жизни. Она прирожденный охотник и чует места, богатые дичью. Весь следующий год Росомаха будет трудиться и не останется без своего жирного ломтя, а заодно и близким поможет. Представители этого знака также проявят недюжинные дипломатические способности и сумеют избежать неприятностей.

Неженатым (незамужним) Росомахам год сулит бурные романтические встречи, которые, возможно, перерастут в большое чувство.

ВОРОН

(10 февраля - 9 марта)

Ворон слишком умен, чтобы допускать серьезные ошибки. Фортуна будет беречь его и дальше. Ему повезет и с заработками, и в личной жизни. После прошлогоднего отдыха от романтических чувств Ворон снова в строю! Берегитесь, все вокруг: наш герой весьма любвеобилен. Вполне вероятно, что Ворон решит обзавестись потомством.

ГОРНОСТАЙ

(10 марта - 9 апреля)

Горностай не любит долгих размышлений и бежит по жизни, не сбавляя темпа и не теряя оптимистического настроя. Трудности? Не слышал! Неприятности? Переживем!

В этом году Горностаем одолеет охота к перемене мест. И вот тут уж у кого на что хватит запала и смелости. Одни отправятся в путешествие по стране, другие будут искать новую работу.

ЖАБА

(10 апреля - 9 мая)

Жаба в этом году - заколдованная принцесса. Она будто бы очнется от сна и будет блистать обаянием, красотой и умом. Ей удастся любую самую сложную ситуацию повернуть на свою сторону. Можно ставить великие цели и стремиться к ним.

Первая половина года будет удачной и в бизнесе. А во второй половине не стоит расслабляться, чтобы не наделать ошибок! Лучше держать все под контролем круглый год.

КУЗНЕЧИК

(10 мая - 9 июня)

Кузнечик в новом году решит взять новую рабочую высоту. Он будет усиленно трудиться, учиться, повышать квалификацию. Начальство, скорее всего, не сможет игнорировать такую активность. Кузнечика оценят и отметят.

В личной жизни все будет гладко, наш герой продолжит идти курсом, выбранным раньше.

ХОМЯК

(10 июня - 9 июля)

Хомяк - существо активное, творческое. Он способен придумать хитроумный ход, чтобы достичь цели. Его голова работает, как часы.

На личном фронте могут случиться недопонимания из-за того, что Хомяк слишком много времени уделяет работе… Вывод: надо искать золотую середину.

УЛИТКА

(10 июля - 9 августа)

Улитка умеет трудиться и заводить выгодные знакомства. Она мастер договариваться. И делает это так, что другая сторона считает, что обвела Улитку вокруг пальца. Смешно!

Многие Улитки наконец-то свяжут себя узами брака.

МУРАВЕЙ

(10 августа - 9 сентября)

Муравей бы и рад передохнуть, но не может! Уж очень дисциплинирован и аккуратен. Он постарается снизить темпы, но коллеги, скорее всего, не дадут: слишком они привыкли иметь рядом надежное плечо.

Возможно, в этом году Муравей решит завести семью. Но будет думать до последнего.

ХРУЩ

(10 сентября - 9 октября)

Хрущ - жук, знающий, чего он хочет в жизни. У него есть все, что необходимо для успеха: трудоспособность, ум, творческая жилка. Главное - не распыляться на множество целей. Не пытайтесь объять необъятное!

На личном фронте в какой-то момент ему может показаться, что отношения себя изжили. Но тут лучше не делать скоропалительных выводов и все хорошенько обдумать.

БОБЕР

(10 октября - 9 ноября)

В этом году Бобер решит больше времени уделять себе и близким. Хотя и без того Бобер привык всегда на первое место ставить свою хатку и семью.

Он прекрасно понимает, что работа не волк. А значит, можно чуть ослабить напор и получить от жизни чуточку больше удовольствия. Чем и займется!

ПЕС

(10 ноября - 9 декабря)

У Пса потрясающая интуиция. Прежде чем вынести какое-то решение, он будет долго принюхиваться и в итоге вряд ли сделает неправильный выбор. Согласно славянскому гороскопу на 2019 год, удача от него не ускользнет. Ну, конечно, в том случае, если он не проваляется все время, подставляя бока солнцу.

У Псов также возможны изменения в личной жизни. Кое-кто решит обзавестись потомством, другие, вполне вероятно, отважатся покончить с холостой жизнью.