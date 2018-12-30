-Существует поверье, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. И, конечно, поэтому важно продумать свой новогодний образ заранее, - говорит телеведущая и модный блогер Анастасия Полхова. - Выделите время для похода в магазин, чтобы понять, что вам хочется, к чему лежит душа. И если, глядя на определенную вещь, у вас прямо дрогнуло сердце, сразу покупайте. Потому что важнее наряда – то, с каким ощущением мы входим в Новый год. Но, конечно, нам хочется максимально задобрить наше животное, чтобы оно подарило нам радость и успех. Как же это сделать? В год Желтой Земляной Свиньи нужно отдать предпочтение всем золотым и песочным оттенкам. В этот раз нелишними будут стразы и пайетки, блестки и перья. Это привлечет к вам внимание и мужчин, и женщин. Быть яркой и сиять в новогоднюю ночь – это именно то, что нужно для праздничного настроения. Самое главное – чувствовать себя королевой. Приветствуются также синие цвета, но если вам хочется именно классики, не забудьте про интересные оригинальные аксессуары. Можно уйти в пастельную гамму, но в этом случае образ также лучше разбавить желтыми или золотыми бусами, браслетами, серьгами. Желтый – цвет смелых людей, поэтому он рекомендован в этом году всем для придания еще большей уверенности в себе.

Если вы – не любитель пайеток и неординарных образов, то можно выбрать вещи красного и белого цветов. Для платья будет хорошо, если у него будут пышные рукава или, наоборот, пышная юбка, какой-то объемный элемент. Но, конечно, это не должно быть в ущерб вашей фигуре. Такое платье сулит вам изобилие и успех в наступающем году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684708" frameborder="0"></iframe> Телеведущая и модный блогер Анастасия Полхова: Порадуйте Свинью платьем золотого цвета!.

Следует особое внимание уделить прическе. Она не должна быть небрежной, это не должен быть пучок, собранный на скорую руку, или конский хвост. Желательно для создания яркого новогоднего образа обратиться к стилисту-парикмахеру. Но если такой возможности нет, то сделайте прическу сами. Она должна быть утонченной, выдержанной и аккуратной. Но, главное, повторюсь, ваше чудесное настроение. Я желаю вам встретить Новый год в самом лучшем расположении духа и сотней восхищенных взглядов, прикованных к вашей персоне. А в этом вам поможет золото и все его оттенки. И не забывайте, что бокалы с шампанским, которые мы поднимаем в новогоднюю ночь, - нужного нам цвета!