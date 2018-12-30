2018-12-30T15:26:37+03:00
Политика

Захарова: МИД не получал никаких жалоб от BBC

А вот на саму Британскую телерадиовещательную компанию есть за что пожаловаться, считает политолог Георгий Бовт
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Сегодня утром в воскресенье мы обратились в корпункт Би-би-си, где столкнулись с очень странной ситуацией, потому что корпункт сказал, что не может подтвердить данные своей же публикации, - рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Речь идет о статье на сайте Би-би-си, где говорится о том, что СМИ направило в министерство иностранных дел России жалобу в связи с публикацией персональных данных сотрудников своей московской редакции.

- Мы попросили нам обозначить, когда была направлена на МИД РФ жалоба, кем, чтобы понять, о чем идет речь. На что нам представители корпункта не смогли рассказать, когда и куда они отправляли эту жалобу. И самое важное, что они начали кивать на Лондон, говоря, что вся информация идет оттуда. Только 29 числа в субботу после окончания рабочего дня, нам поступили вопросы с просьбой прокомментировать ситуацию от корреспондента Би-би-си, что мы очень оперативно и сделали.

При этом Захарова добавила, что ответы на вопросы были «не в полной мере учтены при подготовке материала». А некоторые ответы и вовсе переврали. Поэтому на сайте российского МИДа выложили полную версию переписки.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ БЫЛИ ВЗЛОМАНЫ

«Весьма удивлены Вашим вопросом о том, «располагает ли МИД России свидетельствами взлома или неправомерного доступа к собственным данным». Не далее как 17 декабря был осуществлен взлом интернет-ресурсов Посольства России в Лондоне, о чем российская сторона незамедлительно объявила (в том числе и в ходе брифинга официального представителя МИД России 26 декабря)», - говорится в опубликованной МИДом переписке дипведомства с журналистами Би-би-си. «Не можем исключать, что взломщики могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России, учитывая, что российские посольства занимаются мониторингом публикаций собкоров страны пребывания в России, выдают журналистские визы и так далее».

ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ

- Отношения между Москвой и Лондоном сегодня просто отвратительные. И каждое британское ведомство считает своим долгом еще сильнее их ухудшить, - рассказал «КП» политолог Георгий Бовт. - Би-би-си в данном случае выполняет свою часть работы. Думаю, что рано или поздно дойдет до того, что Би-Би-си будет изгнано из России. А RT выгонят из Великобритании. Все к этому идет.

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