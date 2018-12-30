Задержан попутчик пропавшего директора "Бургер Кинга": Близкие женщины верят, что ее найдут живой

29-летняя Ирина Ахматова пропала во время поездки из Москвы в Тулу. Найти ее не могут уже неделю. Вокруг этой истории много версии, в том числе изнасилование и убийство. Сейчас следователи задержали 39-летнего мужчину, который может быть причастным к безвестному исчезновению женщины.

Ирина работала директором московского ресторана "Бургер Кинг". К своим родным в Тулу она решила поехать 23 декабря на личном авто "Ауди". Но поехала она не одна - нашла попутчика в мобильном приложении "Бла Бла Кар" (крупнейший сервис поиска попутчиков, где водители сообщают о планируемой поездке и устанавливают цену).

- Мы узнали о пропаже Ирины утром 26 декабря из СМИ. Оперативно проверили эту информацию и нашли подтверждение, что она действительно 23 декабря совершала поездку по маршруту Москва - Тула.

В данный момент мы находимся на связи с правоохранительными органами и ее мужем. Мы передали им всю имеющуюся у нас информацию, необходимую для проведения процессуальных действий. Сейчас идет поиск Ирины и ее попутчика.

О судьбе 29-летней Ирины Ахматовой, которая исчезла неделю назад, до сих пор ничего не известноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы переживаем за Ирину вместе с ее близкими, - подтвердили "Комсомольской правде" в компании "Бла Бла Кар".

Своего попутчика Ирина ранее не знала. По некоторым данным, он отсидел в тюрьме немалый срок за сексуальные преступления и мошенничество. Собственно и в сервисе "Бла Бла Кар" он поставил не свою фотографию.

А после того, как появилась информация, что машину "Ауди" нашли в Ярославле, причем хорошо помытую, будто кто-то прятал следы от крови, волос, то в СМИ сразу же появились версии, что именно попутчик мог изнасиловать и убить Ирину.

- Зачем обеспеченной женщине нужно было брать попутчиков? Сэкономить хотела? - обсуждают в интернете.

- Может она просто добрая женщина. По пути взяла людей, которым тоже нужно было в Тулу, - предположили другие.

Позже появилась надежда, что Ирина Ахматова все-таки жива. Якобы ее супругу позвонили неизвестные и сказали, что Ирина находится у них под воздействием наркотиков. Они потребовали выкуп в 100 тысяч рублей, но и эта версия не нашла подтверждения. В полиции предположили, что кто-то знал номер телефона супруга без вести пропавшей женщины, и просто воспользовались трагической ситуаций, чтобы заработать деньги, но к похищению не имеют никакого отношения.

Автомобиль Ирины позже был найден

По факту безвестного исчезновения женщины следователи возбудили уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После недельного расследования следователям удалось выяснить, что в машину Ирины 23 декабря возле станции метро "Аннино" на юге Москвы подсел мужчина. После чего машина продолжила ехать в сторону Московской области. А 30 декабря следователи сообщили, что задержали 39-летнего мужчину, который может быть причастным к безвестному исчезновению Ирины Ахматовой.

- Благодаря грамотно проведенным следственным действия и оперативно-розыскным мероприятиям установлен и задержан мужчина 1979 года рождения, возможно причастный к безвестному исчезновению женщины, - рассказали в Следственном комитете России по Москве.

Мужчину, по данным официального представителя МВД России Ирины Волк, задержали в городе Гороховец Владимирской области.

Подозреваемого уже доставили в следственный отдел Москвы для допроса. Саму же Ирину Ахматову продолжают искать, в том числе в Московской, Тульской, Ярославской и Владимирской областях. Расследование уголовного дела продолжается. Надежду на то, что Ирина жива не теряет ее муж и 8-летняя дочь, которые остались в Москве и не поехали к родителям Ахматовой в Тулу.

Как сообщают источники в Следственном комитете, задержанный во Владимирской области 39-летний мужчина - это Виталий Чикирев из Серпухова. Знакомые Чикирева утверждают, что он уже привлекался к уголовной ответственности и ранее отбывал наказание в исправительном учреждении.