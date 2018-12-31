2018-12-31T01:06:37+03:00
Общество

Иван Охлобыстин: Расцвет России всегда начинался после гигантского кипежа, где мы спасаем человечество

Актер рассказал «Комсомолке», почему ему нравится, когда все летит в пропасть, и как вернуть счастье от встречи Нового года
Дмитрий СТЕШИН
Поделиться:
Актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин рассказал «Комсомолке», почему ему нравится, когда все летит в пропастьАктер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин рассказал «Комсомолке», почему ему нравится, когда все летит в пропастьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Перед Новым годом у Ивана Охлобыстина вышла очередная книга - «Запах фиалки». Не про цветы, - про поколение молодых, которым мы рано или поздно оставим нашу страну. Об этом и говорил со спецкорром "КП" Дмитрием Стешиным известный артист, режиссер и писатель.

«Радиомаячок» в ладанке

Начали разговор, как водится, с наследников. Благо, у Ивана Охлобыстина – шесть детей, фактура для книги – под рукой. В книге – главный герой столичный журналист. Поинтересовался наугад:

- Сын не журналистом собирается стать?

- Нет-нет, сын у меня хочет в десант. И я ему сказал – отправлю сынок, тебя в самую горячую точку, чтобы там все пылало, чтобы ты седой вернулся!

Возможно, Иван так проверял мою реакцию и базовые принципы, но мне понравилась эта манифестация:

- Главное, чтобы парень сам хотел такую огненную жизнь, лучше чем в офисе киснуть. Но вот вашей книге, речь идет о молодом парне с неплохими задатками и крепкими корнями, живущего в нездоровой московской среде. Такой, отчасти полубогемной. Он едет в Сирию, и там у него случилась переоценка базовых принципов и все в жизни сделалось наоборот…Так?

- Да, в плане архитектуры драматургической все довольно не сложно. История классическая – неопределившийся в жизни человек попадает в некую экстремальную обстановку. И становится полноценной личностью. Пришлось от многих описательных моментов уйти, в угоду действию. Поступил, как киношник. Книга приключенческая получилась. Динамичная, яркие краски.

- Книга начинается со штурма православного храма либеральной молодежью. Главный герой, журналист, находится на стороне штурмующих, сочувствует им, снимает эксклюзив и в то же время, его раздирают внутренние противоречия – парня крестили в этом храме! Это и есть базис главного героя?

- Нет, он весь соткан из пустоты. Но на него оказал влияние его отец, погибший в Афгане. И два друга – священник и полковник Черный возглавляющий в Сирии придуманную структуру, допустим, контрразведку. В Дамаске Черный и направляет Героя на путь истинный, сопроводив словами и снабдив неким артефактом. Таким устройством, с помощью которого можно вызвать огонь на себя в безнадежной ситуации.

- «Маячок»?

- Да, «маячки» в ладанке, «русский мир», короче говоря.

«Комфорт с милитаристским душком»

- Заметил, что вы в книге не очень тепло описали людей, работающих в российских СМИ, какой-то антимир получился.

-Да, я в полной мере воплотил страшные ожидания либеральной части общества. Кстати, мною уважаемой.

-?

- Либералы должны быть. Но, они обязаны любить Родину. А они ее не любят. Я больше симпатизирую консерваторам. Но, считаю, что у большей части нашего общества (оно консервативно) слишком мало представителей во внешнем мире. Конечно, есть Захар Прилепин, есть Проханов – их мало для такой огромной страны. Нет единых медийных площадок. Предположим, у либералов есть «Эхо» и «Дождь». Любой либеральный гражданин знает куда ему обратиться. А вот куда податься консерватору, кроме охотничьего магазина? Это наша проблема, но мы ее решим.

- Но в 2014 году все как-то организовались, что в Крыму, что на Донбассе, что здесь. И не скажу, что мы проиграли информационную войну. А уж реальные войны мы никогда не проигрывали.

- Такое у нас предназначение. У каждой нации есть национальная идея и в своем болезненном пике, она впадает в имперские амбиции, не всегда справляется с ними и приходит к иллюзиям мирового господства. Это неправильно, потому что мир должен быть представлен во всем его разнообразии. И тогда на Россию возлагается обязанность все назад вернуть. И наша русская великая идея – не допустить реализации великих национальных идей всех других народов, к их большой печали.

Иван Охлобыстин: Могу пожелать читателям КП любви, терпения и главное – желаю получить удовольствие от празднования Нового года, такое же как в детстве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Иван Охлобыстин: Могу пожелать читателям КП любви, терпения и главное – желаю получить удовольствие от празднования Нового года, такое же как в детствеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Приходилось в Сирии бывать?

- Я был там до всех событий. Ездил еще в студенческие годы, по обмену. Все помню. Это же Антиохия, одна из цитаделей православия! В эти же пустыни шли монахи-аскеты. Земля сказочная, и сирийцы очень своеобразные люди. Они не совсем похожи на традиционных арабов. Сирийцы чуть-чуть в себе, они такие восточные эльфы.

- Как ни странно, но я считаю, что именно христиане спасли современную Сирию. Я там с 2012 года работал, и отследил момент, когда чаша весов качнулась – христиане выжидали, но поняли, что под исламистами не выживут, не отсидятся в своих кварталах и поддержали Асада. И этот момент тоже оправдывает участие России в сирийских делах, хотя не афишируется.

- Я помню как казнили Саддама Хусейна, как он держался. И помню, кто это сделал – чужие люди пришедшие в чужую страну. Зачем?

- А нам что ждать? Чувствуется, же какая-то недосказанность, даже смятение.

- Мне кажется, что мы входим в наш самый комфортный период – с таким милитаристским душком. Русскому мужику свойствен аскетизм и тяга к перемене мест. У нас огромные территории, семьи у нас мобильные. Особо никогда не жировали. Если взять историю нашей страны, расцвет всегда начинался после гигантского кипежа, где мы в очередной раз спасаем все человечество. Если все упрощать до мультфильма, то будет примерно как всегда. Хаос, паника, революции, падение бирж, потом появится очередной фюрер, сделает что-то позитивное, всех объединит…

- И «Дранг нах Остен»?

- Ага, у них сознание в одну сторону направлено. Что-то с людьми станут делать нехорошее, может в капсулах замораживать. В общем, нас опять призовут все исправить. И мы придем. С гигантскими для себя потерями. Половину уворует начальство, лучшие друзья предадут, но мы их будем прощать и выручать. А потом будем все плакать и петь пьяные песни. Потом будет расцвет. Был «сталинский ампир», потом «путинский ампир», потом становится скучно, начинаются «фиги в карманах» от паразитического класса под названием «псевдоинтеллигенция», впадаем в отрицание всего - значит, скоро будет следующая война. Ничего в этом мире не меняется.

«Мне нравится, что все летит в пропасть»

- Не согласен. Мне кажется, мы уже многое потеряли, безвозвратно. Вернулся недавно из печальной командировки по мотивам рейтинга областей с умершими деревнями. Тверская область на первом месте. Вообще в первой десятке – «русские области». И люди там ни на что не надеются. «Чего ждете?». «Пенсий». Тоска. Такое ощущение, что сгнил или погиб корень страны.

- Я думаю, у нас достаточно сил чтобы восстать. Но произойдет это немирным способом. Но всякий раз, когда назревает очередной глобальный кипеж, откуда-то появляется интерес к жизни. Начинают расти широкоплечие Ильи Муромцы, а у женщин наливаются груди. И дети рождаются по 10 зараз уже с автоматами «Калашникова» в руках. Такое у меня сказочное, интуитивное видение. Я сам представитель русского народа, а потому верю в глубине души, что деревья умеют разговаривать. Я верю, но не могу объяснить – откуда на это возьмутся силы.

- Иван, вы в общественном сознании, да и внешне, до сих пор проходите в категории «молодой человек», хотя вам за пятьдесят. Я сам такой же молодой, но старый. Спрошу, по-стариковски, нам молодежь нынешняя будет наследовать?

- Молодежь сейчас в стадии самоидентификации. Она выросла в без стрессов в «нулевые». Чтобы сформировался характер, нужны потрясения. «Айфон» сломался, это не потрясение. У них другой подход к сбору и анализу информации. Если молодых сравнивать с техническими приспособлениями, они представляют собой модем и принтер. А мы – полностью собранные компьютеры. Но они повзрослеют, это просто – логика жизни у молодежи такая же, как у отцов. Вот ехал я сегодня по городу, и думал, что были периоды, когда Москва мне не нравилась. В 90-х она была вся завешана кашей из рекламы и вывесок. А потом все это исчезло и вернулась столичная ширь. Никуда не делась, оказывается. И в этих домах, проживут свои жизни люди, с такими же взглядами, как у меня. Ну, может чуть-чуть откорректированными временем. Мне вот 52 года, я полным удовлетворением наблюдаю за происходящим и понимаю, что все летит в пропасть (смеется). И мне это нравится. Я меньше всего хотел бы видеть своих детей плохими людьми и меньше всего – равнодушными. Но историческая обстановка такова, цепь событий, что жизнь не даст им быть плохими и равнодушными.

- Но есть же и отклонения!

- Да, есть молодые люди воспитанные в глобальной мировой культуре, им тут тяжко жить, а есть просто неадекваты психические.

«Хрюшек будут гонять до последнего «Стелса»

- Следите же, за происходящим на Украине. Пятый год войны, конца пока не видно…

- У них очень тяжелое положение. Но сердится на Украину нельзя. Они такой же народ, как и мы, только живущий южнее. Выживаемость, самоорганизация – все наше. Мы помиримся. Но сейчас, из них пытаются сделать плацдарм для нападения на Россию, чтобы обновить военные склады. Хрюшек будут гонять до последнего «Стелса».

- Мне иногда кажется, что про примирение можно забыть на два поколения, минимум!

- У меня эту книгу уже три раза подписывали, чтобы передать на Украину – в Одессу, в Киев. То есть, мы все равно в шаге друг от друга, у меня каждый день такое ощущение возникает.

- В Фейсбуке у меня были знакомые батюшки, из Мариуполя и Запорожья. В октябре они стали жаловаться, что приходят с диктофонами и демонстративно записывают их проповеди, а потом вдруг поудалялись и соцсетей. Думаю, их начали таскать в СБУ на допросы, потому что батюшки эти были пророссийские, «сепарские».Что там происходит в церковном мире, знаете?

- Церковь там, конечно пострадает. Пострадает, доказывая права на свое имущество. Будут бесконечные хождения по судам. Бабкам будут говорить строго, чтобы в «московский патриархат» не ходили. Бабки будут пугаться, конечно. Но бабки, конечно станут подозревать, что нет дара божьего в Святых дарах раскольничей церкви. Уж больно торопливо она создана.

- Почувствуют?

- Конечно, это же видно, особенно когда у тебя есть выбор – быть точно с Богом, или там, где ты с Богом – «по бумагам». Московская патриархия, плохая она или хорошая – но точно с Богом. Как ходили, так и будут ходить.

- У меня, лично, есть некая обида, которую я пытаюсь в себе давить, но не получается. Я был в Славянске, в тот момент, когда вдруг стали целенаправленно бить по церквям. Убили алтарника, минометной миной, в храме на Славкурорте. Потом несколько раз попали в храм у блок-поста «Карандаши», на въезде. И я обратился к человеку, который был близок к иерархам и попросил какого-то заступничества, огласки, реакции. А он мне заявил: «церковь вне политики, а это все политика». И я ему на прощание сказал – «будет только хуже, вас в покое не оставят». Все-таки, должна была церковь вмешаться в конфликт на Украине?

- Канонически нет. Но и не вмешаться не могла, потому что церковь это люди. Церковь сама по себе, это пустой звук. Церковь это корабль скрепляемый кровью и плотью христовой внутри общины. Когда-то могли служить на могилах мучеников. Могли нести причастие по пустыне месяцами. У нас нет привязки к чему-то бытовому.

- То есть потери храмов можно пережить…

- Но есть же и личные истории! Для меня это гибель батюшки в Луганске, осколком в затылок. Он с иконой шел! (Отец Владимир (Креслянский) погиб во время бомбежки Луганска кассетными бомбами 31.06.2014 – прим. «КП».) Я как увидел эту фотографию, злом исполнился неимоверно, думал, что нужно подорвать все АЭС, чтобы выжгло эту землю. И я, как Иван-дурак, написал все это в интернете, вывалил в мир. А потом я понял, что весь народ не может быть виноват, и стер все. Потом Одесса меня потрясла, 2-е мая, задушенная женщина, обгоревшие люди, которых забивали палками. Но всегда я раскаиваюсь в своей злобе. Потому что на Украине сейчас хаос, и власти – враги народа.

- Новый год, сложный праздник для верующих. Самая тяжелая неделя Рождественского поста. Как быть в эту ночь?

- Могу пожелать читателям КП любви, терпения и главное – желаю получить удовольствие от празднования Нового года, такое же как в детстве. Помните, это ощущение? В какой-то момент, я заметил, что детского удовольствия не вернуть. И тогда мы, большой компанией, с друзьями стали ходить на ночную литургию в новогоднюю ночь. В 10 она начинается, в 12 заканчивается, а потом салаты-шампанское, Андрей Мягков. Песни – все как надо. Но, поход на литургию, вполне заменяет чувство безраздельного детского счастья. Новый год получает совсем другой смысл, всем так советую и желаю.

ДОСЬЕ "КП"

Иван Иванович Охлобыстин родился 22.06.1966.

Женат, отец шести детей. Режиссер и сценарист двух десятков фильмов. «ДМБ» и «Даун-Хаус» стали, без преувеличений, «народными» фильмами. Автор 8 книг, три из них – о святых новейшего времени. Священник РПЦ МП, временно отстраненный от служения по личной просьбе, но, по его же словам, собирающийся вернуться к пастырскому служению.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СТЕШИН

 
Читайте также
«Они пьют значительно меньше, чем все предыдущие поколения»: чем нынешние 20-летние отличаются от своих родителей
Вадим Радаев, первый проректор Высшей школы экономики, автор исследований об «отцах и детях» в нынешних российских реалиях, в эфире радио «КП» рассказал, что думает о жизни современная молодежь
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
Трамп передумал строить стену на границе с Мексикой
Канцлер Австрии назвал условия отмены санкций против России
Во Флориде во время драки в торговом центре пострадали 18 человек
Солист группы Seventeen скорбит по погибшей во время цунами жене в соцсетях
Юнкер обвинил глав стран ЕС в "вопиющем лицемерии"
В Египте нашли саркофаги римского периода
Торговый центр «Мега Химки» возобновил работу после эвакуации
Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака
На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%
На Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана
Президент Бразилии пообещал перенести посольство страны в Иерусалим
Умер режиссер Ринго Лэм - создатель культовых боевиков с Ван Даммом и Джеки Чаном
Би-би-си настаивает, что направляла жалобу в МИД РФ
Побережье Курил завалило селедкой