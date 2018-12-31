Венеция установила цену на «входной билет» в свой город

Нынешний мэр Венеции Луиджи Бруньяно давно не скрывает своей неприязни к туристам, как, впрочем, и большинство венецианцев. Остальные итальянцы недаром давно называют жителей города на воде носителями самого непоколебимого снобизма. Теперь всем тем, кто хочет прогуляться по одному из самых романтичных городов в мире, придется оплатить билет. Недавно в Палате (вечером 29 декабря) одобрили поправку к закону о бюджете. Пункт 1129 предусматривает оплату «входного билета» в древний город, вне зависимости от перевозчика. Доход от нового туристического налога, как написал мэр в своем твиттере, будет в первую очередь использоваться на защиту тех, кто живет, учится и работает на территории Венеции, а также на финансирование расходов по уборке города, «захваченного миллионами туристов», написал Бруньяно.

Он кивает на некоторые другие туристические места мира, где уже установлена подобная плата на вход в город, например, остров Эльба и Эолийские острова. В зависимости от сезона цена будет составлять от 2,5 до 10 евро.

Помимо дополнительных доходов в казну города, этот налог «убивает» и еще одного зайца — позволяет «обуздать» туризм от больших круизных лайнеров, которые заходят в город и с которыми венецианцы давно ведут непримиримую борьбу, так как они загрязняют акваторию города и наносят ему ущерб.

Венецию действительно посещают миллионы туристов каждый день, по официальным подсчетам, только в ее гостиницах останавливается на ночь 10-11 миллионов человек в год, и плюс еще примерно 18-20 миллионов посетителей, которые посещают Венецию проездом. Причем это лишь официальные цифры зарегистрированных туристов, реальное же количество туристов по некоторым оценкам в два раза больше. Это действительно уже давно город-музей под открытым небом, притягивающий к себе как магнит. Так что, наверное, входной билет для посещения города вполне закономерен.

Администрация города предполагает получить дополнительный доход от нового налога в новом году как минимум в размере 40-50 миллионов евро.

- Входной билет — это ерунда, главная проблема, что город умирает. - написал колумнист La Repubblica Марко Белполити по этому поводу и вот как охарактеризовал сегодняшнюю Венецию. - В рамках культурно-исторического самообразования еее можно посещать, а можно и не посещать, а можно уважать издалека. Но точно можно сказать, что спустя столетие футуристы все-таки победили. Венеции как города больше нет. Это город иностранцев и фальшивых антикваров, как писали некогда Маринетти, Карра, Боччони и Руссоло. Это город снобизма, притягивающий к себе как магнит и выпускающий снобов серийно, а также город универсального слабоумия. Венеция — это «кровать, разрушенная караванами любовников» и «клоака максимального пассатизма» (термин пассатизм означает острую, болезненную привязанность к прошлому, к нравам, нарядам, традициям, которые в остальном мире уже давно умерли).