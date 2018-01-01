19 главных событий 2019 года, которые будут обсуждать россияне

Вообще прогнозы на год вперед - дело, конечно, неблагодарное. Никто не может с точностью предсказать мировые катаклизмы, цены на нефть и о чем будет свежая порция твитов от Дональда Трампа. Но к некоторым запланированным событиям можно готовиться уже сейчас. «КП» составила памятку для тех, кто хочет быть заранее в курсе важных тем.

1. Стартует пенсионная реформа

Когда: с 1 января

Суть: Начнется все за здравие - с первого месяца года пенсии по старости (для неработающих пенсионеров) вырастут на 7,05%. Если брать размер средней пенсии по стране, то прибавка составит как раз обещанную правительством тысячу рублей. Но в каждом конкретном случае - надо считать индивидуально.

Теперь что касается повышения пенсионного возраста. По выбранной схеме в первой половине 2019 года новых пенсионеров по старости в стране вообще не появится: мужчины 1959 года рождения будут уходить на заслуженный отдых в 60,5 лет (женщины 1964 г.р. - в 55,5 лет). Это значит, что если мужчина родился 1 января 1959 года, то пенсию ему назначат с 1 июля 2019 года (а не с 1 января, как было бы раньше). Поэтапное повышение пенсионного возраста продолжится в 2020-м и дальше. Например, последующий год рождения уходит на пенсию в 61,5 год для мужчин и 56,5 для женщин.

С 2028 года окончательно установится новый пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 - для женщин.

2. Вывоз мусора станет коммунальной услугой

Когда: с 1 января

Суть: Тарифы на вывоз мусора будут устанавливать региональные власти (как на воду или тепло). Кроме того, в каждой территории за утилизацию мусора будет отвечать одна организация - региональный оператор. По практике пилотных регионов стоимость вывоза твердых коммунальных отходов для населения, в среднем, возрастет (в некоторых пилотных регионах повышение составило около 100 рублей в месяц), зато, по задумке авторов реформы, в стране должна появится цивилизованная мусорная индустрия с раздельным сбором и переработкой, а не множество хаотичных свалок, как сейчас.

Впрочем, некоторым регионам, которые не успели подготовиться к реформе, в том числе Москве и Санкт-Петербургу, дали отсрочку до 2020 года.

Вывоз мусора станет коммунальной услугойФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

3. 75 лет снятия блокады Ленинграда

Когда: 27 января

Суть: Юбилей освобождения в городе на Неве отметят широко: с международными гостями, парадом и салютом. Некоторые даже успели покритиковать уж слишком праздничные планы, ведь сама по себе блокада была одна из самых скорбных страниц в нашей истории. Но ветераны из Санкт-Петербурга уже сказали, что никакого кощунства здесь не видят: снятие блокады тоже можно считать военной победой.

4. Вся страна перейдет на цифровое телевидение

Когда: февраль - июнь

Суть: Попрощайтесь навсегда с рябью на экране телевизора и скудной программой передач. Окончательный переход российского ТВ на «цифру» означает изображение высокой четкости и минимальный бесплатный пакет из 20 федеральных каналов даже в самых удаленных уголках страны. Вот только одна закавыка - для совсем старых телевизоров придется покупать специальные приставки, чтобы ловить этот сигнал. Но для бедных семей региональные власти обещают давать субсидии.

5. Россия создаст элитный внедорожник.

Когда будет: февраль-март

Суть: Название модели - «Аурус Комендант», и это продолжение линейки президентской серии машин (проект «Кортеж»). В мае прошлого года первый изготовленный лимузин был передан в пользование Владимиру Путину - глава государства теперь берет его даже в зарубежные поездки. А седаны премиум-класса «Аурус Сенат» для широкой публики были представлены на Московском автосалоне в августе 2018-го.

Прототип элитного российского внедорожника обещают показать в начале этого года, а в серийное производство его запустят в 2020 году. Собирать машины будут на заводе в Татарстане.

6. Зимняя Универсиада в Красноярске

Когда: 2 - 12 марта.

Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу приучили россиян к большим международным спортивным праздникам на своей территории. В этом году повезет сибирякам.

В Универсиадах традиционно принимают участие многие восходящие звезды мирового спорта. На соревнования приедут около 3 тысяч атлетов, которые разыграют 76 комплектов медалей. Для Студенческих игр в Красноярске построили полную инфраструктуру для зимних видов спорта от сноуборда до биатлона.

7. Приговор Мамаеву и Кокорину

Когда: первая половина года

Суть: Точная дата вынесения приговора экс-игрокам футбольной сборной России еще не назначена. Пока они на время следствия под арестом до 8 февраля. Без сомнений уголовный процесс над спортсменами-дебоширами привлечет огромное внимание общественности. Причем уже сейчас одни требуют для Кокорина и Мамаева максимального наказания, чтобы другим мажорам неповадно было, а другие считают, что они уже вполне искупили вину перед обществом.

Точная дата вынесения приговора экс-игрокам футбольной сборной России еще не назначенаФото: Михаил ФРОЛОВ

8. Выборы президента на Украине

Когда: 31 марта.

Суть: Главная интрига - сможет ли удержаться у власти Петр Порошенко. Пока он проигрывает по всем социологическим опросам. Причем не только опытной Юлии Порошенко, но и комику Владимиру Зеленскому, которого и политиком-то назвать сложно. Но избирательная кампания в незалежной еще может преподнести сюрпризы, в том числе и неприятные. Почти никто не сомневается, что для поднятия своих рейтингов Порошенко может пойти на все, даже на безумную попытку воевать с Россией.

9. Владимир Путин едет в Китай

Когда: апрель

Суть: Если отношения с Америкой у нас сейчас на дне, то с Китаем, второй экономикой мира, - наоборот прекрасные. Владимир Путин их, например, называет привилегированными и уникальными. Дружба между российским и китайским лидерами этот союз только укрепляют. Весной Путин станет главным гостем форума «Один пояс - один путь» в Китае, а в июне Си Цзиньпин нанесет ответный визит в Россию и побывает на Петербургском экономическом форуме. Стоит ждать новых стратегических договоренностей.

Владимир Путин едет в КитайФото: REUTERS

10. На экраны выходит «Братство» Лунгина

Когда будет: 9 мая.

В год 30-летия завершения последней войны СССР афганская тема будет звучать особенно громко. В Госдуме проведут парламентские слушания, чтобы отменить резолюцию 1989 года, осуждающую ввод войск в Афганистан. Идея понятна - не нужно стыдливо замалчивать и вычеркивать из памяти подвиг целого поколения воинов.

Стоившая почти 300 миллионов в производстве картина Павла Лунгина должна стать первым со времен «9 роты» блокбастером на афганскую тему, а назначенный на День Победы релиз только подчеркивает преемственность разных поколений советских и российских воинов.

11. Запрет долевого строительства

Когда: 1 июля

Суть: Больше никаких платежей застройщикам до того момента, как дом сдан. Начиная с лета, при покупке квартиры на этапе строительства, деньги покупателей будут храниться на специальных счетах в банках, и в случае внезапной заморозки строительства их можно будет забрать. Таким образом армия обманутых дольщиков плодиться больше не будет. Правда, у этой монеты есть и своя темная сторона. Возможно, без доступа к «дешевым» деньгам от клиентов небольшие строительные компании разорятся, а те, что выживут задерут цены на жилье в новостройках (рост стоимости может составит 20-30%, предупреждают эксперты).

Больше никаких платежей застройщикам до того момента, как дом сданФото: Роман ИГНАТЬЕВ

12. Новая гонка вооружений

Когда: август

Суть: Аббревиатуру ДРСМД (договор о ракетах средней и меньшей дальности) за последние месяцы выучили многие. Все потому что Штаты решили в одностороннем порядке снять с себя ограничения, о которых договаривались еще Рейган и Горбачев. Это означает, что на натовских базах у границ России могут появиться новые ракетные комплексы, а время подлета вражеских боеголовок до наших стратегических объектов сократится до 10 минут и даже меньше. Нам придется отвечать тем же.

Предыдущая гонка вооружений сыграла важную роль в распаде Советского Союза, но едва ли у Америки получится войти в одну и ту же реку дважды. Хотя бы потому что мир за прошедшие 30 лет кардинально изменился: супердержавой стал Китай, а российская армия хоть и отстает по экономике, но по некоторым перспективным видам вооружений - впереди планеты всей.

Так что ряд экспертов еще рассчитывает, что США откажутся от своих «ястребиных» планов. В противном случае к концу лета (предполагаемый срок выхода американцев из ДРСМД) «новая холодная война» в мире начнет непредсказуемо разогреваться.

13. Будут выдавать новые автомобильные знаки

Когда: 4 августа

Суть: Новые стандарты коснутся не всех автолюбителей. Специальные регистрационные знаки получат ретромашины и спорткары: на табличке будут пометки «К» (классика) и «С» (спорт). Для американских и японских иномарок вводятся двухстрочные автономера, а для мопедов, мотоциклов и квадроциклов - почти квадратные. Официально это делается для удобства водителей: компактные таблички будет удобнее крепить на машине. Но некоторые усматривают в этом попытку дорожной инспекции подзаработать на продаже так называемых «красивых номеров» - не случайно же в 2019-м году ее могут в России узаконить.

14. В Казани пройдет международный конкурс WorldSkills 2019

Когда: 22-27 августа

Суть: Другое название этих соревнований - чемпионат мира по специальностям. Кто лучший столяр в мире? Смогут ли российские автомеханики утереть нос американским? И кто сумеет свергнуть с пьедестала китайских спецов, которые выиграли общий зачет предыдущего чемпионата WorldSkills с большим отрывом?

Соревнования пройдут с размахом спортивной олимпиады: полторы тысячи участников, 60 стран, 51 дисциплина со строгими правилами (направления самые разные - от графического дизайна до малярных работ).

15. В Санкт-Петербурге выберут нового губернатора

Когда: 8 сентября

Суть: В плане выборов наступивший год обещает быть чуть более спокойным, чем завершившийся. Не будет федеральных выборов, но руководителей выберут в 16 регионах страны (а если кто-то из действующих губернаторов уйдет в отставку, то и в большем количестве). Наибольшее внимание наверняка будет привлечено к выборам в северной столице, но главный вопрос - продолжится ли протестное голосование, которое прошлой осенью уже дало сенсационные результаты в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае.

16. Запустят МЦД - Московские центральные диаметры

Когда: Конец 2019 года

Суть: МЦД - это «родственник» МЦК (Московского центрального кольца), такие же маршруты удобной и быстрой «наземки». Но теперь они будут уходить в ближнее Подмосковье. Первые два маршрута свяжут Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. А дальше планируется заменить старые электрички и модернизировать пути на всех остальных популярных пригородных направлениях.

После рекордного 2018-го года темпы открытия новых станций Московского метрополитена лишь немного замедлятся, но проект второго кольца станет еще ближе к реальности. Откроются новые остановки и в питерской подземке.

Транспортная доступность российских мегаполисов все ближе к лучшим мировым стандартам. Теперь перенести бы еще этот опыт и на нашу провинцию.

Первые два маршрута свяжут Одинцово с Лобней и Нахабино с ПодольскомФото: Михаил ФРОЛОВ

17. Открытие газопроводов в Европу и Азию

Когда: конец 2019

Суть: Как ни крути, но экспорт энергоносителей остается основным источником доходов российского бюджета и одновременно инструментом мягкой (а иногда напористой) силы нашей страны за рубежом. Поэтому и «Северный поток-2» в Германию, и устремленная в Китай «Сила Сибири» без всяких оговорок тянут на звание современных мегапроектов, равных советскому строительству БАМа. Оба газопровода, если все пойдет по плану, введут в строй в декабре, и это зацементирует наш статус главного поставщика газа в Европу и Азию еще, как минимум, на следующее десятилетие.

18. У нас появится самый мощный ледокол в мире

Когда: конец 2019

Суть: Россия, наконец, осознала, что выход к Северному Ледовитому океану - наше огромное богатство и стратегическое преимущество. Северный морской путь из Тихого в Атлантический океан может стать более короткой, а значит и экономически выгодной, альтернативой маршрута через Суэцкий канал. И уже сейчас по арктическим морям пошли крупнотоннажные танкеры с ямальским газом. Но задача в том, чтобы сделать навигацию здесь круглогодичной. Ледокольный флот России уже вне конкуренции в мире, а после того, как «Атомфлоту» будут переданы новейшие мощные ледоколы класса «Арктика» доминирование России в этой части планеты будет неоспоримым.

19. Открытие железнодорожного Крымского моста

Когда: декабрь

Суть: Открытие автомобильного моста из Краснодарского края в Крым, по опросам россиян, стало одним из главных событий 2018 года. И дело не только в том, что туристам стало легче добраться до курортов. Керченский мост стал символом окончательного возвращения Крыма в родную гавань, сделал его частью непрерывного российского пространства.

Прямая железная дорога на Тавриду, пожалуй, закроет первый, «переходный» этап в истории российского Крыма. Процесс адаптации завершается, дальше - обычная, спокойная жизнь.