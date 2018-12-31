«Я так быстро к вам собирался»: Президент прилетел в Магнитогорск на место трагедии в жилом доме

Владимир Путин из-за трагедии с взрывом бытового газа в жилом доме в Магнитогорске изменил свои планы и отправился на Урал, чтобы лично проследить за работой спасателей. Прилетев в Магнитогорск президент отправился в оперативный штаб МЧС, где провел совещание с руководством МЧС, министрами и губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

- Прошу по ведомствам доложить, что сделано, - попросил Путин. – Какая ситуация объективно на данный момент.

Предположительно под завалами сейчас от 36 до 40 человекФото: REUTERS

- Сил и средств достаточно, чтобы проводить работы, - доложил глава МЧС Евгений Зиничев. – Мы нарастили группировку за счет прибывших из Москвы и из уральского учебного центра. Но к полноценно приступить к ликвидации завалов пока сложно из-за угрозы обрушения.

Главный вопрос был в том, сколько человек осталось под завалами.

- Сколько погибших и пострадавших? – спросил Путин.

- Пока четыре человека погибших, пять пострадавших, - ответил Зиничев. – Предположительно под завалами сейчас от 36 до 40 человек.

- Сколько в подъезде было прописано? – уточнил президент.

Владимир Путин из-за трагедии с взрывом бытового газа в жилом доме в Магнитогорске изменил свои планы и отправился на Урал. Фото: Илья Московец/ТАСС

- Прописано плюс мы понимаем, что они там точно находились – 50 человек, - сказал Борис Дубровский. – Поэтому мы сейчас оперируем цифрой – 35 человек. У нас есть поименный список, к сожалению, из них семь детей. Мы выверили все списки, даем информацию через СМИ, надеемся, что люди будут откликаться и сообщат, что они занесены в эти списки формально.

Совещание проходило в палатке МЧС, экстренно развернутой неподалеку от места трагедии.

Главный вопрос был в том, сколько человек осталось под заваламиФото: REUTERS

- Создадим правительственную комиссию специальную с министром МЧС, к работе в ней будут подключены все необходимые ведомства, - заявил Путин, говоря о ликвидации последствий катастрофы.

После совещания президент отправился к злополучному дому, где губернатор Челябинской области и глава МЧС показали, что делается по разбору завалов. Затем Путин поехал в больницу, куда доставляли раненных. Глава государства зашел в несколько палат, пообщался 13-летним Сергеем Гавриловым, которого спасатели извлекли из-под завалов. У подростка были ушибы и обморожение, он жил на третьем этаже, спасатели потратили около часа, чтобы вытащить его.

- Поправишься скоро, - постарался утешить мальчика Путин. - Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу. Что хочешь в подарок.

- Не знаю даже, - пожал плечами Сергей.

- Ну ничего, обязательно придумаешь и получишь. Выздоравливай, - пожелал президент.