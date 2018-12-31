Патриарх Кирилл: У мирских владык нет власти разрушить Украинскую церковь!

Есть у Патриарха Кирилла одна традиция: каждое 31-е декабря он едет вечером в храм Христа Спасителя, где совершает новогодний молебен. Несмотря на то, что до боя курантов остается всего ничего, в кафедральный собор Москвы всегда приходят сотни верующих. Так было и на сей раз.

- Мы молитвой встречаем Новый год. А другого и быть не может быть в церкви. Мы знаем, что все в руках Божьих. И пути наши во многом определяются божественным промыслом. Хотя нередко мы вторгаемся и нарушаем Божий замысел, совершая грех и беззаконие. Не может быть счастья там, где обман и злоба, счастье только там, где человек делает добро. Важно понять, что счастье просто так не обрушивается на наши головы. Мы его либо притягиваем своими делами, либо отталкиваем, - обратился к верующим предстоятель РПЦ.

И призвал особо молиться об Украине, где для канонической церкви начались тяжелые времена.

Предстоятель РПЦ совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя.Фото: Елена ЧИНКОВА

6 января Петр Порошенко, напомним, лично отправится в Стамбул за томосом об автокефалии для так называемой новой "церкви" Украины из рук Константинопольского Патриарха Варфоломея.

- Будем надеяться, что весь беспорядок уйдет и никакие силы не разрушат православную церковь. Нет такой власти ни у кого из мирских владык! - заключил Святейший.

А несколькими часами ранее он направил Варфоломею жесткое письмо, где в последний раз призвал отступиться от украинских раскольников и пригрозил Страшным судом.

- О планах Константинопольской церкви по легализации раскола я говорил с вами и наедине, и при немногих свидетелях. Теперь же, когда эти планы в значительной степени реализованы, возможно, в последний раз обращаюсь к вам пред лицом всей Православной церкви. Отступитесь от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. Если же вы поступите в соответствии с намерениями, изложенными в вашем письме, то вы навсегда утратите возможность служить единению святых Божиих церквей, перестанете быть первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих, а причиненные вами страдания православных украинцев последуют за вами на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед ним против вас. Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться, - завершил свое послание Патриарх Кирилл.