Арас Агаларов: Да, сын Эмин подарил мне внучку. Спасибо за поздравления. Желаю всем в Новом году здоровья!
За несколько часов до боя Кремлевских курантов стало известно, что в семействе предпринимателя Араса Агаларова появилось пополнение - у его сына, известного российского певца Эмина, женатого на модели Алене Гавриловой, родилась дочь. Мы тут же связались со счастливым дедушкой...
- Алло! Арас Искендерович! С наступающим Новым годом вас!
- Спасибо, взаимно.
- Это Александр Гамов из "Комсомолки".
- Да я узнал-узнал, конечно!
- Вас также можно поздравить и с рождением сегодня внучки?
- Да, можно.
- Мы вас поздравляем.
- Спасибо большое. Спасибо!
- Как чувствуют себя папа Эмин, мама Алёна...
- Все нормально.
- ... и дедушка Арас?
- Все прекрасно.
- Как назвали девочку?
- Пока не назвали.
Арас Агаларов - в эфире Радио «Комсомольская правда»: Да, Эмин подарил мне внучку. Спасибо «Комсомолке» за поздравления! Желаю всем в Новом году здоровья!
- У вас есть какая-то традиция - как будете отмечать этот день рождения, совпавший со встречей Нового года?
- Да нет ничего необычного.
- Что обычно дедушка дарит?
- Мы все обычно дарим друг - другу мелкие подарки.
- Ну, а если говорить о других итогах уходящего года, которые вы подводите?
- Ну, вы же знаете мою "старую болезнь" - курс доллара...
- Да!
- ...- это всегда неопределенность для всех - для населения, для бизнесменов и так далее. Желаю, чтобы в Новом году все-таки курс стабилизировался.
- А что бы вы хотели пожелать тем, кто вам, вашим прогнозам, которые публикует и "Комсомольская правда" - верит? А я тоже принадлежу к числу таких людей.
- Пожелаю всем здоровья. А все остальное зависит от управленцев.
- Всех уровней.
- Да.
- Понятно. Привет Эмину и его семье. И чтобы внучка ваша росла большая и умная.
- Спасибо.
- До свидания.
КСТАТИ
Как сообщают информагентства, о беременности второй супруги Агаларова-младшего стало известно вскоре после пышной свадьбы Эмина и Алёны летом 2018-го. Инсайдеры утверждали, что у пары будет девочка, и - угадали. Это первый совместный ребенок Агаларова и Гавриловой. В предыдущих отношениях и Алена, и Эмин уже стали родителями: у Гавриловой есть сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у Агаларова - двое сыновей от бывшей жены Лейлы Алиевой - дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева.