Арас Агаларов: Да, сын Эмин подарил мне внучку. Спасибо за поздравления. Желаю всем в Новом году здоровья!

За несколько часов до боя Кремлевских курантов стало известно, что в семействе предпринимателя Араса Агаларова появилось пополнение - у его сына, известного российского певца Эмина, женатого на модели Алене Гавриловой, родилась дочь. Мы тут же связались со счастливым дедушкой...

- Алло! Арас Искендерович! С наступающим Новым годом вас!

- Спасибо, взаимно.

- Это Александр Гамов из "Комсомолки".

- Да я узнал-узнал, конечно!

- Вас также можно поздравить и с рождением сегодня внучки?

- Да, можно.

- Мы вас поздравляем.

- Спасибо большое. Спасибо!

- Как чувствуют себя папа Эмин, мама Алёна...

- Все нормально.

- ... и дедушка Арас?

- Все прекрасно.

- Как назвали девочку?

- Пока не назвали.

Арас Агаларов - в эфире Радио «Комсомольская правда»: Да, Эмин подарил мне внучку. Спасибо «Комсомолке» за поздравления! Желаю всем в Новом году здоровья! 00:00 00:00

- У вас есть какая-то традиция - как будете отмечать этот день рождения, совпавший со встречей Нового года?

- Да нет ничего необычного.

- Что обычно дедушка дарит?

- Мы все обычно дарим друг - другу мелкие подарки.

- Ну, а если говорить о других итогах уходящего года, которые вы подводите?

- Ну, вы же знаете мою "старую болезнь" - курс доллара...

- Да!

- ...- это всегда неопределенность для всех - для населения, для бизнесменов и так далее. Желаю, чтобы в Новом году все-таки курс стабилизировался.

- А что бы вы хотели пожелать тем, кто вам, вашим прогнозам, которые публикует и "Комсомольская правда" - верит? А я тоже принадлежу к числу таких людей.

- Пожелаю всем здоровья. А все остальное зависит от управленцев.

- Всех уровней.

- Да.

- Понятно. Привет Эмину и его семье. И чтобы внучка ваша росла большая и умная.

- Спасибо.

- До свидания.

КСТАТИ

Как сообщают информагентства, о беременности второй супруги Агаларова-младшего стало известно вскоре после пышной свадьбы Эмина и Алёны летом 2018-го. Инсайдеры утверждали, что у пары будет девочка, и - угадали. Это первый совместный ребенок Агаларова и Гавриловой. В предыдущих отношениях и Алена, и Эмин уже стали родителями: у Гавриловой есть сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у Агаларова - двое сыновей от бывшей жены Лейлы Алиевой - дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева.