2019-01-01T07:26:21+03:00
Звезды

Ани Лорак в новогоднюю ночь потрясла Эмираты дерзким мини

Певица на 4 часа слетала в Абу-Даби и отметила Новый год в самолете
Елена БОДУЭН
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Артистка появилась на сцене в голубом крошечном платье, не скрывавшем ее роскошных ногАртистка появилась на сцене в голубом крошечном платье, не скрывавшем ее роскошных ногФото: Елена БОДУЭН
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В этот Новый год большим количеством работы могли похвастаться не все. Кризис, наличие большого количества кавер-групп (которые менее дороги), и некая усталость от традиционного способа отмечать праздники с одними и теми же артистами. Тем не менее, некоторые певцы были просто нарасхват. И даже удаленность от России не стала сдерживающим фактором.

В этом году в Абу-Даби впервые проходит Новогодний музыкальный фестиваль, на котором заявлены выступления около тридцати популярных артистов. В ближайшие дни пройдут концерты Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Димы Билана, Лены Темниковой, Полины Гагариной и других актуальных звёзд. В самую главную ночь год плавно перетекал из 2018-го в 2019-й в сопровождении Александра Реввы, Ани Лорак и Олега Газманова. Бедный «есаул» перенервничал - чуть не опоздал на свое выступление из-за того, что весь город был парализован салютом: машины встали прямо на дороге и не давали пробраться к Emirates Palace, супернавороченному отелю, где и проходило все действо. Но это ерунда по сравнению с тем, что пришлось пережить Лорак.

Певица попала в непростые обстоятельства - надо было успеть выступить и в Абу Даби, и уже в час дня (!!!) быть в Москве, чтобы готовиться к финалу шоу «Голос». Поэтому артистка пробыла в Эмиратах всего четыре часа. Как нам рассказал организатор, для скорости певицу хотели отправить в аэропорт чуть ли не на мотоциклах. Рассматривался вариант и с вертолетом, но в итоге успели и своими силами. Но Новый год Каролине (настоящее имя певицы) и ее команде пришлось праздновать в самолете.

Но Новый год Ани Лорак и ее команде пришлось праздновать в самолете Фото: Елена БОДУЭН

Но Новый год Ани Лорак и ее команде пришлось праздновать в самолетеФото: Елена БОДУЭН

Артистка появилась на сцене в голубом крошечном платье, не скрывавшем ее роскошных ног, и зажгла зал своими хитами. Пела, кстати, живьём - после выступления Ани была буквально вся мокрая от пота. Александр Ревва не только провёл вечер, но и спел уже в своей любимой ипостаси Артура Пирожкова, заведя не только дубайский олигархат, пришедший на празднование Нового года, но и певицу, супругу владельца РМГ Владимира Киселева - Елену Север, которая задорно сплясала с ним парой под песню «Челентано». Новый год гости отпраздновали дважды - по местному времени и по российскому, которое прошло с традиционным для наших людей обращением президента России, Владимира Путина и исполнением гимна под бой курантов.

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