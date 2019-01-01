Кто в чем встретил Новый год: Бузова в платье с декольте до пупка, а Волочкова прикрыла наготу котом

В ночь с 31 декабря на 1-е января принято наряжаться. И не только потому, что праздник, но и из-за приметы: как встретишь, так и проведёшь. Мы решили посмотреть, кого в итоге какой год ждёт.

Голый

У Анастасии Волочковой год желтой свиньи будет очевидно крайне бодрящим. Певица выложила две фотографии с новогоднего вечера: на одной она голая лежит в снегу, на другой - позирует все в том же костюме Евы, прикрыв наготу котиком. Кот в шоке, балерина сделала под фото циничную подпись «А мне не холодно». И отключила возможность комментировать карточку. Ну и зря - всегда можно сказать «вы мне все завидуете», сведя гневный пафос комментариев на нет. А вот котик сам себя не защитит.

volochkova_art Новый год, баня, ледяная купель, снег и пушистики белоснежные-это неразделимые вещи!

Блестящий

Ольга Бузова показала, что «половин» у неё по прежнему мало, а вот упаковала она их красиво. Певица отметила праздник в красивом обтягивающем платье с роскошным вырезом до пупка. Народ наряд одобрил. «Ты не женщина, ты просто принцесса» - писали подписчики Бузовой. Делаем правильные выводы: в следующем году певица будет блистать, как ее наряд.

buzova86 2019 год! Привет!!! Я так тебя ждала

Спортивный

Наталья Водянова на праздники уехала в горы, где каталась вместе со своими детьми. Мы даже не сомневаемся, что новогодние хороводы русская модель водила без шлема и спортивного комбинезона, но начало году положено было достойное. Даже не сомневаемся: в год свиньи Водянова покорит не одну вершину.

natasupernova Плавненько дружненько вкатываемся в 2019

Семейный

Дарья Донцова поделилась трогательной фотографией с праздника - вся ее большая семья, включая домашних животных и внука, была одета в одинаковые пижамные костюмы. И даже муж писательницы, профессор психологии, явно чувствовал себя в костюмчике в веселенькую елочку комфортно. Да, такого «фемили лука» мы еще не видели! Мы уверены - весь следующий год эта семья будет друг за друга горой.

dontsova_official С наступающим Новым Годом от всех жителей Мопсхауса

Ретро

Мария Кожевникова встретила праздник в ретро-стиле. Актриса и депутат поделилась фотографией, на которой она позирует под елочкой в компании Деда Мороза со Снегурочкой, обнимающих двух ее сыновей - Ваню и Максима. Младший Василий приболел, чем заставил маму сильно переживать. Да так, что она сама попала под капельницы. Но потом пришла в себя. Для праздничного вечера Мария выбрала платье в горох с отложным воротничком, похожее на те, что для наших звезд шьёт дизайнер Терехов. Действительно: Кожевникова придерживается традиционных ценностей, так что вряд ли мы будем ждать от неё в следующем году каких-то радикальных поступков.

mkozhevnikova Я счастливый человек! Прощай 2018!!!

Элегантный

Тина Канделаки не только активная женщина, но и хорошая мать. Этот праздник самая бодрая грузинка нашей страны отмечала со своими детьми. Для отмечания Нового года Тина Гивиевна надела короткий топ, а к нему подобрала длинную белую юбку с шикарным разрезом. Может себе позволить: телеведущая практически каждый день занимается в спортзале, и даже в канун Нового года отработала тренировку со своим тренером - как говорится за всю праздничную хурму и салаты.

tina_kandelaki С Новым Годом! 2019 будет СУПЕР!

Домашний

Леонид Агутин и Анжелика Варум в новогоднюю ночь выступали в одном из московских ресторанов, проводя праздник на работе. Но нашли время и на то, чтобы посидеть за новогодним столом. Никаких фраков и платьев - этого и на работе достаточно. Анжелика была в розовом свитере, ее супруг - в обычной клетчатой рубашке. Значит следующий год у этой пары таким и будет - уютным и домашним.