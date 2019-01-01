Финал шоу «Голос-7»: Очередной Магомаев буднично победит юную фею из Башкирии

Итак, проект «Голос. Перезагрузка» близок к завершению. Остался последний выпуск — финал в прямом эфире. И пройдет он, что впервые за семь лет, не аккурат к 31 декабря, а уже в новом, 2019 году в 20.00 по московскому времени. Почему так вышло? Может, случайно не уложились. Может, специально подгадали — сделали ставку на 1 января, когда страна, прикованная к телевизорам после мучительного празднования, будет доедать остатки оливье и холодца.

Кто поборется за победу в счастливом, седьмом сезоне «Голоса»?

Команда Ани Лорак

Амирхан Умаев. Con te partir . Голос 7. Фрагмент выпуска от 28.12.2018.Амирхан исполняет песню Андреа Бочелли Con te partir . Песня Франческо Сартори и Лучо Куарантотто была впервые исполнена на фестивале в Сан-Ремо в 1995 году и позже вошла в альбом Bocelli. В 1996 году Бочелли записал с Сарой Брайтман версию песни под названием Time to Say Goodbye, исполненную частично на английском языке.

Амирхан Умаев из Чеченской республики не стесняется говорить о том, что его голос сранивавают с вокалом Лучано Паваротти. И наверняка хочет повторить успех если не итальянца, то земляка Селима Алахярова, выигравшего предыдущий сезон «Голоса». Сложно объяснить любовь нашей публики к заунывным романсам и усыпляющим итальянским ариям, но ее не отнять.

Команда Сергея Шнурова

Рушана Валиева. Мало половин . Голос 7. Нокауты. Фрагмент выпуска от 07.12.2018.Рушана исполняет песню Ольги Бузовой Мало половин . Песня вошла в дебютный альбом певицы Под звуки поцелуев 2017 года. Пластинка поставила рекорд по скорости, с которой заняла первую строчку российского iTunes, на это понадобилось 15 минут. В 2018 году песня была номинирована на премию Муз-ТВ в категории Лучшее женское видео и получила награду в номинации Лучшая песня рунета .

Эта воздушная, целомудренная и наивная девочка — Рушана Валиева из Башкирии — драматургически является главным претендентом на победу. Не попала в детский «Голос» четыре года назад (к ней не повернулся никто!), провела работу над ошибками, вернулась и доказала всем, что естественная красота, чистота вокала и оригинальный подход к аранжировке (сама переработала песню Ольги Бузовой так, что все ахнули) могут быть залогом успеха. Вряд ли выиграет, консервативная публика не проголосует за такую артистку, хотя так хотелось бы новогоднего чуда.

Команда Басты

Шаэн Оганесян. Полет на дельтаплане . Голос 7. Нокауты. Фрагмент выпуска от 07.12.2018.Шаэн исполняет песню Валерия Леонтьева Полет на дельтаплане . Песня на стихи Николая Зиновьева и музыку Эдуарда Артемьева впервые вышла на альбоме Муза 1983 года. В том же году композиция стала лауреатом фестиваля Песня года . Клип на песню снят в окрестностях Алма-Аты. В шоу Голос песню исполнял Георгий Серышев.

Этот улыбчивый юрист из Питера, безусловно, главный обаяшка проекта. Однако и ему будет сложно выиграть с репертуаром, подобранным Бастой. Все-таки проект смотрит возрастная аудитория, чаще всего дамы, для которых песня группы «Бумбокс» — не сигнал голосовать «за». Впрочем, если наставник оттолкнется от классических композиций из разряда «Дельтаплан», шансы зацепиться за второе место есть.

Команда Валерия Меладзе

Петр Захаров. Смуглянка . Голос 7. Слепое прослушивание. Фрагмент выпуска от 09.11.2018.Петр исполняет песню Смуглянка . Слова песни написал Яков Шведов, музыку Анатолий Новиков. Песня была частью сюиты, посвященной Григорию Котовскому. Написана в 1940 году, но впервые исполнена только в 1944 году.

Увы, все будет предсказуемо и уныло. Выиграет этот талантливый клон Муслима Магомаева, за которого проголосуют почти все женщины России. Петр Захаров из Петербурга — красивый, маскулинный, бородатый. Он словно выражает чаяния женской аудитории проекта. При этом как артист Захаров академичный, предсказуемый и скучный, как Сергей Волчков, Селим Алахяров и другие баритоны, выигрывавшие «Голос». Никакой интриги. Правда? Вот увидите. Ждем песню Магомаева в исполнении Петра в финале.

ПРОТЯНИ РУКУ

По традиции все деньги, собранные в результате голосования зрителей, пойдут на благотворительность. В этот раз актриса Виктория Исакова расскажет, как работает фонд «Измени одну жизнь», помогающий тысячам детей из детских домов найти родителей.

— Мы благодарны Первому каналу за предоставленную возможность рассказать о деятельности фонда и с помощью зрителей собрать средства на две программы – съемки видеоанкет детей-сирот и поддержку приемных родителей, — объяснила директор фонда Яна Леонова. — Призываем всех поклонников проекта «Голос. Перезагрузка» смотреть эфир, голосовать за любимых исполнителей и тем самым дать детям-сиротам шанс на семью, а приемным семьям – возможность сохранить счастье и гармонию. Не каждый может взять ребенка в семью, но помочь может каждый!»

«Голос. Перезагрузка», Первый, 1 января, 20.00