Геннадий Онищенко: Если у вас помято лицо и мучает жажда - опохмеляйтесь не водкой, а чаем и... свежим воздухом!

- Алло, Геннадий Григорьевич! Я к вам с великой просьбой.

- В первый день Нового года.

Геннадий Онищенко: Если у вас 1-го января помято лицо и мучает жажда - опохмеляйтесь не водкой, а чаем и... свежим воздухом! 00:00 00:00

- Сам-то я, благодаря в том числе и вам, не пью и не курю. А вот некоторые мои друзья к вечеру проснулись, и вот думают: что лучше после вчерашнего употребить: капустный, огуречный рассол или соленые помидоры - красные либо зеленые?

- Это что же - потребовалась скорая похмельная помощь от Онищенко?

- Ну, да - с похмелюги карифаны маются...

- Я бы им для снятия интоксикации посоветовал бы попить чаю, например, Пуэр - черный. Либо - Кудин - зелёный. И - покрепче заварить!

- А если этого и того чая нет?

- Тогда - просто тёплого или горячего любого чая, уж - какой есть. Можно - и воду, просто кипяченую, но она должна быть сдобрена лимонным соком.

А можно развести туда немного мёда - будет совсем хорошо. Мёд - это микроэлементы, витамины.

А ещё бы я посоветовал свежевыжатый сок имбиря. Ну, только немного добавить его в водичку.

- И все, да - похмелье пройдёт?

- И, конечно, - выйти немного прогуляться. И вообще - не демонстрировать своё помятое лицо детям, потому что это - плохой наглядный пример.

- А с лицом-то что делать?

- Да просто побриться. Может быть, сделать компресс - тёплый, чтобы оно расправилось.

- А я вот, хоть и не пьющий, люблю капустный рассол.

- Капустный рассол хорош, но он содержит большое количество соли.

- А-а...

- А она вредна - больше трёх грамм в сутки нельзя употреблять.

- А, может, проще опохмелиться - налить грамм 200 водочки.

- Не надо, не надо! Зачем, зачем? Ну, вы и так совершили ошибку вчера, выпив лишку... Ну, не вы конкретно - ваши друзья.

Да - и самое главное - обязательно постарайтесь продолжить новогоднее веселье.

- Как? На трезвую голову?

- Конечно - попеть, потанцевать... Поиграть в какие-то игры.

- И это - тоже, что ли, помогает с похмелья?

- Да - снимает, снимает интоксикацию, отвлекает от тягостных размышлений над тем грехом, который вы совершили накануне (я имею ввиду выпивку) и пытаетесь совершить снова...

- Типа - где бухнуть?

- Не надо! Хватит!