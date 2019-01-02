2019-01-02T20:33:51+03:00
Спорт

Семья Шумахера рассказала о состояние гонщика накануне его 50-летия

Родные впервые обратились к поклонникам немецкого спортсмена
Мария БЕРК
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Родные легендарного гонщика тщательно скрывают информацию о состоянии его здоровьяРодные легендарного гонщика тщательно скрывают информацию о состоянии его здоровьяФото: REUTERS
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Накануне 50-летия немецкого гонщика Михаэля Шумахера, его семья впервые за долгое время сделала официальное заявление. Они рассказали, что делают все возможное, чтобы спортсмен смог восстановиться после тяжелой черепно-мозговой травмы, пишет портал Sky Sport.

Близкие гонщика избегают репортеров и перестали давать интервью СМИ после того, как Шумахер попал в больницу. Но сейчас они сделали исключение и поблагодарили болельщиков и всех неравнодушных за поддержку. При этом они заверили, что продолжат хранить тайну о состоянии здоровья спортсмена.

Семья призвала поклонников Шумахера отпраздновать его 50-летний юбилей 3 января.

- Вы можете быть уверены, он в надежных руках. Мы делаем все возможное, чтобы помочь ему, - заверили близкие. - Просим понять нас, мы сохраняем конфиденциальность в вопросах состояния его здоровья в его же интересах.

3 января в честь 50-летия немецкого гонщика будет запущен виртуальный музей, где будут собраны видеозаписи лучших заездов Шумахера, его фотографии, а также интервью.

- В качестве подарка ему, нам и вам фонд Keep Fighting организовал виртуальный музей, осмотреть который можно будет завтра с выходом официального приложения, - говорится в обращении. - Михаэль может гордиться достигнутым, и мы тоже! Именно поэтому мы отмечаем его успехи в этой выставке. Мы хотим вместе с вами вспомнить и отпраздновать его победы и рекорды.

Напомним, в середине декабря британский Daily Mail сообщил, что состояние Шумахера значительно улучшилось. Гонщик уже может ходить, самостоятельно дышит и находится в кругу семьи.

На протяжении шести лет Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения и удара гонщик впал в кому.

С 2014 года Михаэль проходит реабилитацию на собственной вилле на берегу Женевского озера.

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