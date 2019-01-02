2019-01-02T20:53:54+03:00
Общество

С Днем рождения, дорогой друг, великий Юрий Григорович!

Легендарному балетмейстеру, с творчеством которого связана золотая эпоха в жизни Большого театра, исполнилось 92 года
Александр ПОТЕМКИНдоктор экономических наук, профессор МГУ им.М.В.Ломоносова
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Юрий Григорович. Фото: Артем Геодакян/ТАССЮрий Григорович. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Сегодня празднует свой день рождения выдающийся балетмейстер Юрий Григорович, с чьим творчеством связана золотая эпоха в жизни Большого театра, репертуар которого он обогатил незабываемыми постановками. 2 января ему исполнилось 92 года.

Знаменитый советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог, публицист, Юрий Григорович посвятил танцевальному искусству в общей сложности свыше 70 лет своей жизни. Его балеты «Каменный цветок», «Спартак», «Легенда о любви», «Золотой век» и другие вошли в сокровищницу русского и мирового искусства. Гастроли Большого театра в 60-80 годах 20 века в США, Германии, Италии, Великобритании становились культурным событием года в каждой стране, вызывая восхищение и любовь зрителей. Билеты раскупались за полгода, постановки неизменно шли с аншлагами, а зарубежная пресса публиковала восторженные отзывы о Большом театре, его талантливой труппе и ее выдающемся вдохновителе. Обладая необыкновенным педагогическим даром, Григорович помог раскрыть талант целой плеяде мастеров балета.

С Днем рождения, дорогой друг, великий Юрий Григорович!

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