Теперь не только кофе, но и билет на спектакль можно «подвесить»

Итальянцы умеют делать так, чтобы было и красиво, и полезно, и при этом всем выгодно. Некогда именно из Неаполя вышла идея «подвешенного кофе» и распространилась по барам во всем мире. Эдакий красивый жест, который может сделать любой человек, оплатив кофе тому, кто не может позволить себе купить выпить чашечку эспрессо. В рождественские праздники директор театра итальянского региона Эмилии-Романья Клаудио Лонги по согласованию с советником по культуре муниципалитета Болоньи Маттео Лепоре выступил с инициативой «подвешенного билета». Мол, люди нуждаются не только в одежде, еде или питье, но и в культурной пище. И не все могут позволить себе купить билет в театр. А эта инициатива объединяет идею необычного рождественского подарка неизвестному нуждающемуся с выгодой для театра и красивым пиаром, при этом в таком проекте есть благородный налет благотворительности. В общем, с какой стороны ни посмотри, все хорошо. Такие акции недавно уже проводились в театрах провинций Палермо, Турин и Лечче. По правилам акции, человек может оплатить благотворительный билет, и за это он сам получает скидку 50% на свой билет на любое из популярных спектаклей.

В начале эксперимента в театре Болоньи сразу же было продано 65 подвешенных билетов за 8 евро каждый. В ходе акции все проданные билеты собираются и затем распространяются среди партнерских ассоциаций и благотворительных организаций: социальных служб муниципалитета, коммунальных, Caritas, Popular Kitchens, Piazza Grande, благотворительной ассоциации Piccoli grandi cuori и других. А они же уже распространяют «подвешенные билеты» среди своих подопечных, выбирая получателей подарка.

- Театральные зрители — это отдельное сообщество, - говорит Клаудио Лонги, - и я думаю, что для малообеспеченных людей, многие из которых являются маргиналами, исключенными из жизни общества, уже возможность стать частью театрального сообщества очень полезна. Мы показываем очень разные спектакли, и театр действительно может дать психологическую поддержку и даже спасение, конструктивно повлиять на жизнь человека. И как минимум добавить в жизнь новых веселых красок, ведь спектакли всегда полны веселья. И это не смех ниже пояса, а действительно качественные эмоции и здоровый юмор. Я удивлен необыкновенным успехом этого эксперимента, Болонья показала себя как очень сплоченный, открытый для помощи ближнему город. Так что у нас в планах - сделать эту инициативу постоянной.