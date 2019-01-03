Скандинавские приключения Урганта и Познера

Владимир Владимирович и Иван Андреевич любят путешествовать - вместе они изучали Америку, Францию, Италию, и вот дошла очередь до стран северной Европы. Здесь, по мнению звездного дуэта ведущих, свой особый мир, достойный пристального телевизионного взгляда. Начнут свой вояж Познер и Ургант с Норвегии.

«До этих съемок я бывал в Стокгольме несколько раз, бывал в Финляндии, однажды в Копенгагене, но до Норвегии ни разу не добирался, - признается Владимир Познер. - Есть общее мнение, которое я разделял, что эти народы похожи друг на друга. И только по итогам этой поездки и этого достаточно глубокого знакомства со скандинавскими народами я понял, насколько они все же разные".

Телеведущие попробуют понять, почему именно страны Скандинавии и Финляндия постоянно попадают на первые места в различных рейтингах - качество образования, развитие экономики, уровень преступности (разумеется, крайне низкий), покупательная способность.

Во всех этих и многих других областях скандинавам и финнам удается быть самыми-самыми - отсюда, собственно, и название документального цикла. Одними лишь похвалами дело не ограничится, потому что этих благополучных странах проблем хватает - вспомним хотя бы печально известного норвежца Андерса Брейвика. Приговоренный за массовое убийство террорист отбывает сейчас 21-летнее заключение, что натолкнуло авторов побывать в том числе и в норвежских тюрьмах, которые также весьма красноречиво говорят о своей стране и Скандинавии в целом.

Первый канал, «Самые, самые, самые…», 3-5 января, 23:00