Егор Крид оскандалился в Абу-Даби, дважды сорвав свой выход на сцену

Последние несколько месяцев все только и говорили о том, что по всей России отменяют выступления рэп-исполнителей. Поклонники, конечно же, расстраивались, но продолжали поддерживать своих кумиров в Сети.

Егор Крид пошёл против системы и сам отменил собственный концерт. Русская медиагруппа специально привезла рэпера в Абу-Даби, обеспечив шикарный отель и перелёт первым классом, где цены на билеты в новогоднее время достигают 300 тысяч рублей (в один конец).

У артиста было запланировано два выступления - исполнение двух песен на гала-концерте Русского новогоднего фестиваля и полноценный сет афтепати вечеринки. Артист даже прилетел, приехал в отель, где проходило мероприятие. Но дальше лобби не ушёл - по свидетельству очевидцев, Крид спокойно пил кофе, пока обеспокоенные организаторы пытались решить вопрос.

Пришлось выпускать Олега Газманова, который как раз должен был идти после Егора. Ведущий вечера, Александр Ревва, тянул время как мог, но затем был вынужден объявить о завершении концерта, пригласив гостей как раз на выступление Крида в клубе.

Но и там звезда проекта «Холостяк» не появился. Поклонники артиста, которых было немало на гала-концерте, расстроились чуть ли не до слез - некоторые специально приехали из другого эмирата для того, чтобы увидеть кумира. За что, кстати, заплатили не маленькую денежку: самый дешёвый билет на концерт стоил около 2800 рублей, самый дорогой - 65 000 рублей.

Чуть позже в Инстаграме певца появилось видеообращение. «Уважаемые друзья! По независящим от меня причинам меня сегодня не будет в клубе Mad на афтепати. Прошу меня извинить. К сожалению ничего не могу изменить».

Самое любопытное, что Крид анонсировал свой концерт в заведении Абу-Даби, к которому организаторы Русского нового года не имеют ни малейшего отношения. Мы будем ждать более подробных комментариев от Егора и наблюдать за развитием его взаимоотношений с организаторами, которые вряд ли спокойно простят артисту его отсутствие на заявленном мероприятии.