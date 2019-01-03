Леонид Агутин: "Страна уже две тысячи лет в себя не приходит, зачем сейчас-то это делать? "

Третье января - не самый простой день в году. Оливье уже доедено, мандарины заканчиваются, гости потихонечку разбредаются по домам, и надо как-то начинать жить. А где, спрашивается, взять силы? Наши любимые британские ученые на днях рассказали, что лучшее средство от перепоя - это лимонный сок с газировкой. А мы собирали рецепты от наших артистов, как стране перестать праздновать и начать жить.

Сергей Шнуров считает, что похмелье такое же сильное и настоящее чувство, как и любовь. Но, по его словам, с «похмой» невозможно бороться - «его можно только пережить». Лолита Милявская говорила, что никогда не испытывает абстинентный синдром, поэтому каких-то правил по реанимации организма у неё нет.

Но тем, кто хватил лишку, рекомендует утром проснуться, чуть накатить и доесть то, что осталось. Анастасия Волочкова по традиции ходит в баню - и до, и после, и вместо. Что помогает ей чувствовать себя «как огурчик». Григорий Лепс говорил, что лучший рецепт - это капельница.

lolitamilyavskaya А мне Гриша @gvleps подарок сделал, после Съёмки концерта Рождество с Григорием Лепсом ! Спасибо Огромное!!!

Леонид Агутин, которого мы встретили за кулисами гала-концерта Русского музыкального фестиваля в Абу-Даби, ответил нам, как водится, емко:

«Страна уже две тысячи лет в себя не приходит, зачем сейчас-то это делать? Пусть все остаётся, как есть!».

Его товарищ, Владимир Пресняков уместно вспомнил анекдот:

presnyakovvladimir Пресняков

- «Я не вышел второго января на работу так как думал, что на неё вышел».

Мы не могли не вспомнить, как за день до нашей встречи Олег Газманов всуе упомянул Преснякова - мол, тот ненавидит свою «Стюардессу по имени Жанна», и спросили у Агутина - есть ли у него такая песня, которую он уже не в силах петь. Леонид удивился и заметил, что таких композиций у него нет - все любимые. Но рассказал, что в свое время как раз «Стюардесса» ему не приглянулась:

- «Когда я ее первый раз услышал, то просто обалдел. Вот это «нагляк» - совершено без бас-гитары, под одни барабаны зафигачить песню! Неужели это прокатит? Прокатило!”.

С солистом группы «Земляне», Андреем Храмовым и клавишником Андреем Дубровиным разговор пошёл за здоровый образ жизни;

- Это зависит от того, чем человек занимался до Нового года. Если спортом, то быстрее выйдет из расслабленного состояния. Если он за за месяц начал квасить, то так и продолжит. Наши рецепт? Молоко и гантели! Вообще борщ это хорошо - жидкость оттягивает. Мы не были в этом году в состоянии, чтобы нам требовался опохмел. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем».

st_stoizsta Откатали вместе с @leningrad_on небольшой тур по Германии! Оффенбах, Дюссельдорф, Берлин, спасибо! Прага, тити не мните Сегодня на концерт приходите И качните!

Рэпер ST, который так задорно отмечал «день граненого стакана» в клипе своего друга Сергея Шнурова «ЧПХ», рассказал нам, что на самом деле не все так страшно.

«Уже не все так пьют, как раньше. Сейчас меняется поколение - я много видел сообщения в Твиттере, где люди писали о том, что встретили трезвый Новый год. Поэтому сейчас идёт смена вектора. Но мы пьём. Но не в этот раз. Как лучше всего прийти в себя? Помимо рассола у меня есть прекрасный корейский способ. Это холодный суп кукси. Такая окрошка по-корейски. С утра хлебнул и отпустило. Или доширак - в общем, какую-то гадость».