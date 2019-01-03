2019-01-03T07:57:55+03:00
Спорт

Канада сенсационно вылетела с молодежного ЧМ по хоккею, проиграв Финляндии в овертайме 1:2

В дополнительное время канадцы могли решить исход поединка, забросив буллит
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Капитан сборной Канады Комтуа похоронил свою команду, не забросив буллит.Капитан сборной Канады Комтуа похоронил свою команду, не забросив буллит.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь с 2 на 3 января в Ванкувере на молодежном чемпионате мира по хоккею был сыгран четвертьфинальный поединок между Канадой и Финляндией. Канадцы были фаворитами этого поединка и считались фаворитами вообще всего чемпионата мира. Но одержать победу не смогли.

На 22-й минуте Йен Митчелл открыл счет в этом поединке. И довольно долгое время канадцы вели в счете 1:0. Но на последней минуте матча Алекси Хепониеми забросил ответную шайбу - и счет стал 1:1!

Поединок перешел в овертайм длинной в 10 минут. До первой заброшенной шайбы. И уже на 62-й минуте матча капитан команды Канады Максим Комтуа получил право на буллит. Но реализовать его не смог, попав в щитки вратарю сборной Финляндии. И через 3 минуты Тони Утунен после быстрой атаки финской сборной забросил победную шайбу в ворота Канады и таким образом канадцы выбывают с турнира.

Это - главная неожиданность турниров вообще последних лет. В 1989 году канадцы в последний раз не смогли выиграть медалей на молодежном ЧМ, который проходил в Северной Америке. А на домашних чемпионатах мира Канада всегда была с медалями любого достоинства.

Теперь в полуфинале Финляндия сыграет со сборной Швейцарии. Поединок пройдет в Ванкувере и начнется в полночь 5 января.

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