Канада сенсационно вылетела с молодежного ЧМ по хоккею, проиграв Финляндии в овертайме 1:2

В ночь с 2 на 3 января в Ванкувере на молодежном чемпионате мира по хоккею был сыгран четвертьфинальный поединок между Канадой и Финляндией. Канадцы были фаворитами этого поединка и считались фаворитами вообще всего чемпионата мира. Но одержать победу не смогли.

На 22-й минуте Йен Митчелл открыл счет в этом поединке. И довольно долгое время канадцы вели в счете 1:0. Но на последней минуте матча Алекси Хепониеми забросил ответную шайбу - и счет стал 1:1!

Поединок перешел в овертайм длинной в 10 минут. До первой заброшенной шайбы. И уже на 62-й минуте матча капитан команды Канады Максим Комтуа получил право на буллит. Но реализовать его не смог, попав в щитки вратарю сборной Финляндии. И через 3 минуты Тони Утунен после быстрой атаки финской сборной забросил победную шайбу в ворота Канады и таким образом канадцы выбывают с турнира.

Это - главная неожиданность турниров вообще последних лет. В 1989 году канадцы в последний раз не смогли выиграть медалей на молодежном ЧМ, который проходил в Северной Америке. А на домашних чемпионатах мира Канада всегда была с медалями любого достоинства.

Теперь в полуфинале Финляндия сыграет со сборной Швейцарии. Поединок пройдет в Ванкувере и начнется в полночь 5 января.