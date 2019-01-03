2019-01-03T14:06:45+03:00
Происшествия

Тысячи российских туристов спешат покинуть курорты Таиланда из-за шторма "Пабук" с ливнями и 7-метровными волнами

Один россиянин уже погиб, отправившись купаться вопреки запретам властей [видео]
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пассажиры в главном международном аэропорту Бангкока.Пассажиры в главном международном аэропорту Бангкока.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Таиланде ждут мощного удара стихии. Тропический шторм “Пабук” с 3 по 5 января обрушится ливнями и сильным ветром на многие популярнейшие курорты на юге королевства, в том числе Пхукет, Краби, Самуи, Ко-Панган. Сейчас в этих местах находятся 50 - 60 тысяч российских отпускников, по данным Ассоциации туроператоров России.

Разрушения из-за шторма "Пабук" в Таиланде.

Волны в Сиамском заливе вздыбятся до 7-метровой высоты. При том, что обычно даже в ненастье достигают лишь 2 метров. В Андаманском море максимальная высота волн в ближайшие дни, по прогнозам, - 3 метра.

Туристы спешат покинуть курорты Таиланда из-за шторма "Пабук".

“Пабук” необычен тем, что это первый за последние 30 лет тропический шторм, который образовался не в сезон муссонных дождей - а, наоборот, в то самое время, когда в Таиланде обычно стоит отличная погода и сотни тысяч туристов приезжают на новогодние праздники. Для россиян это самое популярное пляжное направление зимой.

Новогодний салют в столице Таиланда. Фото: REUTERS

Новогодний салют в столице Таиланда.Фото: REUTERS

Есть риск, что “Пабук” усилится и превратится в настоящий тайфун, предупреждают тайские метеорологи. “Насколько серьёзным будет удар, сейчас сказать сложно. Мы рекомендуем следовать рекомендациям властей”, - говорится в сообщении Метеорологического департамента Таиланда.

Официально чрезвычайной ситуации или эвакуации с побережья не объявлено. Но туристы сами спешат покинуть такие острова, как Ко-Панган и Ко-Тао, сообщают местные и западные СМИ. Купание в неспокойном море уже запрещено, паромы на материк пока ходят.

Шторм в Таиланде .

На острове Самуи, ближайшем на пути “Пабука”, стихия унесла жизнь 56-летнего российского туриста. Трагедия случилась 2 января. Море уже штормило, на пляжах вывесили красные флаги, означающие, что купаться опасно. Семья наших соотечественников всё же решила поплавать, и мужчину волнами и сильным течением унесло в море. О смерти россиянина сообщили в полиции острова: “Видимо, туристы не отдавали себе отчёта, насколько серьёзно ненастье”.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде СССР
Украина планирует вновь отправить свои корабли в Керченский пролив
В Киеве назвали причины закрытия избирательных участков в России
Минздрав отмечает улучшение состояния спасенного в Магнитогорске младенца
Порошенко вновь похвастался безвизом с Европой
Прокуратура требует казнить пятерых подозреваемых в убийстве Хашукджи
Четыре автомобиля сгорели при пожаре на западе Москвы
Киев планирует через суд лишить УПЦ помещения Киево-Печерской лавры
Зонд New Horizons прислал первые снимки астероида Ultima Thule
Около Белого дома задержали канадца за попытку подарить Трампу виски
Женщина ударила ножом посетительницу кафе в Москве
В жилом доме в украинском Тернополе произошел взрыв
Евро и доллар подешевели в начале первых в новом году торгов
Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал первый снимок обратной стороны Луны