Тысячи российских туристов спешат покинуть курорты Таиланда из-за шторма "Пабук" с ливнями и 7-метровными волнами

В Таиланде ждут мощного удара стихии. Тропический шторм “Пабук” с 3 по 5 января обрушится ливнями и сильным ветром на многие популярнейшие курорты на юге королевства, в том числе Пхукет, Краби, Самуи, Ко-Панган. Сейчас в этих местах находятся 50 - 60 тысяч российских отпускников, по данным Ассоциации туроператоров России.

Разрушения из-за шторма "Пабук" в Таиланде.

Волны в Сиамском заливе вздыбятся до 7-метровой высоты. При том, что обычно даже в ненастье достигают лишь 2 метров. В Андаманском море максимальная высота волн в ближайшие дни, по прогнозам, - 3 метра.

Туристы спешат покинуть курорты Таиланда из-за шторма "Пабук".

“Пабук” необычен тем, что это первый за последние 30 лет тропический шторм, который образовался не в сезон муссонных дождей - а, наоборот, в то самое время, когда в Таиланде обычно стоит отличная погода и сотни тысяч туристов приезжают на новогодние праздники. Для россиян это самое популярное пляжное направление зимой.

Новогодний салют в столице Таиланда.Фото: REUTERS

Есть риск, что “Пабук” усилится и превратится в настоящий тайфун, предупреждают тайские метеорологи. “Насколько серьёзным будет удар, сейчас сказать сложно. Мы рекомендуем следовать рекомендациям властей”, - говорится в сообщении Метеорологического департамента Таиланда.

Официально чрезвычайной ситуации или эвакуации с побережья не объявлено. Но туристы сами спешат покинуть такие острова, как Ко-Панган и Ко-Тао, сообщают местные и западные СМИ. Купание в неспокойном море уже запрещено, паромы на материк пока ходят.

Шторм в Таиланде .

На острове Самуи, ближайшем на пути “Пабука”, стихия унесла жизнь 56-летнего российского туриста. Трагедия случилась 2 января. Море уже штормило, на пляжах вывесили красные флаги, означающие, что купаться опасно. Семья наших соотечественников всё же решила поплавать, и мужчину волнами и сильным течением унесло в море. О смерти россиянина сообщили в полиции острова: “Видимо, туристы не отдавали себе отчёта, насколько серьёзно ненастье”.