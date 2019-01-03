Демократы готовят импичмент Трампу после завершения расследования Мюллера

Дональду Трампу вновь угрожают импичментом. На сей раз с таким предупреждением выступила лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пэлоси в эфире NBC News. Она заявила, что у нее нет планов добиваться отставки американского президента, для этого должны быть веские доказательства.

- Мы не должны объявлять импичмент по политическим причинам, однако по ним же нельзя избегать и возможности импичмента, - заметила политик.

Окончательное решение по вынесению действующему президенту США вотума недоверия будет принято после завершения расследования о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее в интервью USA Today Пэлоси утверждала, что для объявления Дональду Трампу импичмента необходима поддержка сразу двух партий - демократов и республиканцев. А на данный момент это затруднительно: если Конгресс и примет такое решение, то Сенат, где республиканцы в большинстве, заблокирует его.

Впрочем пока Дональду Трампу придется отстаивать каждый свой законопроект с боем в Конгрессе, где демократы получили большую часть кресел. Так, перед началом работы обновленного состава Палаты представителей Пэлоси заявила, что демократы не поддержат просьбу Трампа о выделении $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Вместо этого они предлагают потратить на укрепление госграниц только $1,3 млрд.

- Нет, мы ничего не дадим на строительство стены. Мы ведь говорим о безопасности наших границ. Президент безрезультатно пытается навязать нам мысль, что якобы мы хотим, чтобы он сделал что-то неэффективное, стоимостью в миллиарды долларов. Это неправильно, - уверена лидер демократов.

На прошедшей сегодня встрече с лидерами республиканцев и демократов Дональд Трамп так и не смог найти компромисс по бюджету на 2019 год, пишет The Washington Post. Переговоры продолжатся в пятницу.

Как заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконел, шатдаун (частичная приостановка работы) целого ряда ведомств и министерств может продолжаться не одну неделю. Сенат, где большинство за республиканцами, не станет рассматривать поправки, предложенные демократами.

Столкновение между двумя партиями из-за обсуждения бюджета на 2019 год спровоцировало частичную приостановку работы федерального правительства США еще 22 декабря. Камнем преткновения по-прежнему остается строительство стены на границе с Мексикой.

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