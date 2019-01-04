Россия - США 4 января 2019: прямая онлайн-трансляция матч полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная России уверенно играет на молодежном чемпионате мира по хоккею. На повестке дня у наших - полуфинал против команды США. В четвертьфинале американцы победили Чехию 3:1, а наши расправились со Словакией, выиграв со счетом 8:3. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - США 4 января 2019.
Статистика личных встреч Россия - США 4 января 2019
Команды играли год назад на стадии четвертьфинала. И тогда наши уступили американцам со счетом 2:4.
Точное время начала матча Россия - США 4 января 2019
Матч Россия - США начнется в полночь 5 января 2019 года по московскому времени.
Прогнозы на матч Россия - США 4 января 2019
Шансы россиян на успех более предпочтительны. Они выиграли все матчи на этом турнире.
Трансляция матча Россия - США 4 января 2019
Трансляция матча Россия - США 4 января 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 00:00 по московскому времени 5 янвая 2019 года.
Хоккей.