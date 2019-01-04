2019-01-03T23:48:05+03:00
Спорт

Россия - США 4 января 2019: прямая онлайн-трансляция матч полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей, матч Россия - США 4 января 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 января 2019 года из-за разницы в часовых поясах. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала МЧМ-2019 по хоккею
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия на этом МЧМ по хоккею победила команду Канады, а теперь играет против сборной США.Россия на этом МЧМ по хоккею победила команду Канады, а теперь играет против сборной США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сборная России уверенно играет на молодежном чемпионате мира по хоккею. На повестке дня у наших - полуфинал против команды США. В четвертьфинале американцы победили Чехию 3:1, а наши расправились со Словакией, выиграв со счетом 8:3. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - США 4 января 2019.

Статистика личных встреч Россия - США 4 января 2019

Команды играли год назад на стадии четвертьфинала. И тогда наши уступили американцам со счетом 2:4.

Точное время начала матча Россия - США 4 января 2019

Матч Россия - США начнется в полночь 5 января 2019 года по московскому времени.

Прогнозы на матч Россия - США 4 января 2019

Шансы россиян на успех более предпочтительны. Они выиграли все матчи на этом турнире.

Трансляция матча Россия - США 4 января 2019

Трансляция матча Россия - США 4 января 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 00:00 по московскому времени 5 янвая 2019 года.

Хоккей.

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