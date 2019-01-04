Россия - США 4 января 2019: прямая онлайн-трансляция матч полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная России уверенно играет на молодежном чемпионате мира по хоккею. На повестке дня у наших - полуфинал против команды США. В четвертьфинале американцы победили Чехию 3:1, а наши расправились со Словакией, выиграв со счетом 8:3. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - США 4 января 2019.

Статистика личных встреч Россия - США 4 января 2019

Команды играли год назад на стадии четвертьфинала. И тогда наши уступили американцам со счетом 2:4.

Точное время начала матча Россия - США 4 января 2019

Матч Россия - США начнется в полночь 5 января 2019 года по московскому времени.

Прогнозы на матч Россия - США 4 января 2019

Шансы россиян на успех более предпочтительны. Они выиграли все матчи на этом турнире.

Трансляция матча Россия - США 4 января 2019

Трансляция матча Россия - США 4 января 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 00:00 по московскому времени 5 янвая 2019 года.