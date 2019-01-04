Новый год в Котбусе: беженцы избили мигрантов в трамвае, у фонтана «южанин» порезал немца

Город Котбус — депрессивная глубинка на «крайнем востоке» бывшей Восточной Германии. Численность его жителей как раз достигла пика в 1990-м, последнем году существования ГДР: 125 тысяч человек. С тех пор население городка сократилось более чем на четверть и сейчас едва достигает ста тысяч: многие «оззи», восточные немцы, уезжают за «длинным евро» в более богатые западные земли.

А на смену им приходят «новые европейцы». Только по данным местных властей, 8700 жителей Котбуса — «лица с миграционным прошлым» (хотя, конечно, далеко не все из них — те самые беженцы с Ближнего Востока, которые миллионными стали прибывать в ЕС в середине 2010-х годов). Ряд общежитий для этих беженцев построены за чертой Котбуса, в близлежащих посёлках: статистика таких беженцев «не видит», но по факту они пребывают в городе.

На этом фоне в Котбусе постоянно происходят инциденты на национальной почве. Особенно заметны они в Новый год, когда население подогрето шнапсом, и никаких других новостей в медийной повестке нет.

Так, 1 января 2019 года, между 3 и 4 часами утра, у фонтана в центре города произошёл бытовой конфликт между двумя группами граждан. Проходивший мимо немец попытался их разнять — на беду себе: один из участников перепалки выхватил нож и нанёс молодому мужчине множественные колото-резаные ранения. Сейчас 28-летний пострадавший в больнице, его жизнь вне опасности.

Вскоре полиция заявила, что подозреваемый — беженец «со «средиземноморской внешностью». Мэрия Котбуса выпустила ещё более жёсткое заявление в Твиттере: «Этот человек больше не может рассчитывать на наше гостеприимство, в самое ближайшее время он получит обратный билет на родину» (то есть будет депортирован). Это такая специфика Восточной Германии: видимо, годы авторитарной власти выработали у населения иммунитет к официальной пропаганде (которая последние годы, наоборот, призывает к «толерантности», «мультикультурности» и необходимости «давать приют беженцам»).

Такие заявления официальных лиц Котбуса вызвали шквал критики со стороны «демократических активистов» и крупнейших СМИ: мол, «как же можно выдвигать обвинения до завершения расследования».

Но на второй день Нового года межнациональные конфликты продолжились. Около 7 часов вечера 2 января в котбусском трамвае между супружеской парой сирийцев произошла «словесная конфронтация» с группой более «свежих» беженцев. В итоге 39-летний муж был избит, его 31-летняя жена получила лёгкие телесные повреждения. Полиция начала расследование инцидента, преступники пока не установлены.

Всё это — несмотря на то, что в последние годы городские учреждения дополнительно расширили штат на 30 соцработников, которые должны были заниматься «интеграцией беженцев в общество».

В то же время, конечно, изображать Котбус исключительно чёрными красками было бы неверно. Например, в городе действует трамвай с более чем столетней историей, в ближайшие годы на модернизацию сети и покупку новых вагонов горадминистрация планирует потратить 8,4 млн евро, почти столько же выделяет и «областной бюджет» федеральной земли Бранденбург. О таких инвестициях в общественный транспорт большинство городов СНГ может лишь мечтать.