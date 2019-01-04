Мэри Поппинс, давай, до свиданья

На экраны прилетела очередная "Мэри Поппинс" от "Диснея". Очень хороший фильм, сходить на который рекомендую всем. Не для того, чтобы получить удовольствие, а чтобы лишний раз понять, насколько старое советское кино тридцатилетней давности с Натальей Андрейченко в главной роли лучше многомиллионного творения прославленной студии и гениального Роба Маршалла (создателя мюзикла "Чикаго").

Как известно, у "Диснея" к "Мэри Поппинс" особые счеты. Когда-то давным-давно диснеевские дети уговорили папу снять фильм по их любимой книжке. Несмотря на то, что экранизация 1964 года получила аж пять "Оскаров", гештальт так и не был закрыт. Автор книги диснеевские старания не оценила, нехорошо обозвала и строго-настрого запретила снимать сиквелы про Мэри Поппинс впредь.

Поскольку автор умер, никто не мешает нарушить запрет, представив зрителю сиквел "Мэри Поппинс возвращается" и заранее назвав его "жемчужиной".

Экранизация 1964 года удостоилась пяти "Оскаров".

Итак, на дворе тридцатые годы, великая депрессия, а дети Бэнксов сильно выросли. Джейн стала старой девой, а Майкл Бэнкс превратился в Боярского в шляпе и усах и потерял жену. (Уже в котором рождественском фильме подряд Дисней продвигает идею «избавься от жены и в жизни начнутся весёлые приключения»). На свежего холостяка немедленного слетается Мэри Поппинс (ее играет Эмили Блант) под предлогом присмотреть за тремя детьми Майкла, пока тот с сестрой старается спасти дом от захвата его банком.

Российская премьера нового фильма о Мэри Поппинс состоялась 3 января.

Оно понятно, что не все рождены гениальными мелодистами, как наш Максим Дунаевский, но все же надо постараться, чтобы оставить музыкальный фильм вообще без хитов. Ни одна мелодия из фильма вообще не запоминается, но тут еще и наши подсуропили. И без того аховая музыкальная составляющая усугубилась посредственными переводами песен и посредственным пением. Ощущение такое, будто озвучивали звезды "Голубого огонька" после новогоднего корпоратива. Причем, названия "Книга-не-переплет" или "Место, где утраты ждут, что их не найдут", прозрачно намекают на то, что переводы осуществлялись тоже звездами новогодних корпоративов.

Слушаешь строчки:

Стоит только лишь начать

и ловко между строк читать

И истина твой мир перевернет

Будь он хоть золотой, но книга не переплет...

И катится ностальгическая слеза, потому-что волей-неволей вспоминаешь гениальные строки Наума Олева:

Сотни лет и день, и ночь вращается

Карусель-Земля!

Сотни лет все ветры возвращаются

На круги своя.

Вспоминаешь и думаешь, насколько мы были лучше.

Наталья Андрейченко в фильме «Мэри Поппинс, до свидания».

Кстати, западные зрители, глядя это кино, тоже ностальгируют по "Мэри Поппинс", но не по нашей, естественно, а снятую в первую Диснеевскую. И им, как свидетельствуют рецензенты из газет, все нравится. Американцам фильм более понятен, поскольку он содержит аллюзии на первый фильм, повторяются какие-то танцы, сюжетные ходы, и в конце как черт из гробика появляется некий старый дед в роли директора Банка. Он играл эту роль еще в первой версии "Мэри" и все давно думали, что он помер, а нет, гляди-ка, жив.

Леди Совершенство (песня из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания").

Но нашему зрителю это все до лампочки, поскольку их Мэри мы не смотрели, а аллюзий на фильм Леонида Квинихидзе здесь, понятное дело, никаких.

А, блин, забыла. Есть один завлекательный момент для русских. Вернее, два. В конце фильма появляется весьма постаревшая Джессика Флетчер (помните, миллион лет назад нам показывали сериал "Она написала убийство"?). А в середине - Мэрил Стрип, сыгравшая кузину Поппинс. Создатели интриговали, что у Мэри есть кузина "откуда-то из восточной Европы". И вот, оказывается, что кузина-то русская и зовется Татьяной. Выглядит Стрип как все русские: крашеные хной волосы, синие фары, по пять перстней на каждом пальце и дома срач повсюду.

Но даже она не спасает.

Не знаю, как вы, а я, посмотрев, удостоверилась: что американцам хорошо, то русскому - смерть от тоски. В общем, как я уже сказала, Мэри Поппинс, хорошо, что прилетела. Мы вспомнили, прослезились, поностальгировали. И давай, до свиданья.