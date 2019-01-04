«Новогоднюю битву» фильмов в прокате выиграет актер Александр Петров

Еще в начале 2000-х январь считался мертвым временем для кинопроката: выпустишь фильм в самом начале года, и он непременно провалится. Но потом появились официальные новогодние каникулы, тянущиеся почти 10 дней. А продюсер Константин Эрнст виртуозно воспользовался этими каникулами, 1 января 2006 года выпустив свой «Дневной Дозор». И за праздники фильм собрал огромные деньги, побив все тогдашние кассовые рекорды.

С тех пор время с 1 по 8 января - самый лакомый период для всех прокатчиков. Ну действительно - что людям делать в этот период, когда оливье доеден, а пить и смотреть по телевизору «Кавказскую пленницу» нет больше сил? В кино идти.

И каждый год теперь разыгрывается «новогодняя битва» между несколькими фильмами, российскими и иностранными. В прошлом году ее уверенно выиграла картина «Движение вверх», поставившая абсолютный рекорд - ее общие сборы составили более трех миллиардов рублей. Что будет в этом году - тоже уже, в общем, понятно. Прогнозами делится Александр Нечаев, заместитель главного редактора журнала «Бюллетень кинопрокатчика».

1. «Полицейский с Рублевки»

Прогноз: 1,5 млрд рублей

- 2018 год стал годом продюсерского тандема Евгения Никишова и Валерия Федоровича. Когда-то они работали на ТНТ и замутили там сериальную революцию. Если раньше на канале выходили в основном ситкомы вроде «Универа», то они выпустили сериалы «Измены», «Закон каменных джунглей», «Сладкая жизнь», «Чернобыль. Зона отчуждения»…

Но потом ТНТ решил отказаться от некомедийного контента, а Никишов с Федоровичем хотели снимать не только комедии, но и другие жанровые проекты. И они ушли на другой канал холдинга «Газпром медиа», ТВ-3, где сейчас и руководят программной политикой. В момент, когда ТНТ решил отказаться от некомедийных сериалов, у Никишова и Федоровича уже был уже готов сериал «Гоголь», сделанный совместно с компанией Александра Цекало «Среда». Ситуация была безвыходной: на ТНТ бюджет «Гоголя» (по неофициальным данным – около 30 млн рублей за серию) можно было бы отбить за счет рекламы, а на ТВ-3 реклама стоит существенно дешевле, и потраченные на сериал деньги они бы просто не вернули. И тогда они приняли революционное решение выпустить «Гоголя» в кино. Никак его специально не переделывая для проката - просто взяли две первые серии и выпустили на большом экране.

Никто, включая самих Никишова с Федоровичем, не верил в то, что «Гоголь. Начало» принесет большие деньги, наш журнал предрекал максимальные сборы в 200 миллионов рублей - и даже это казалось почти фантастикой. А фильм внезапно взял и собрал почти 450. Изначально Никишов с Федоровичем собирались через пару месяцев показать остаток «Гоголя» по телевизору в виде сериала, но, посмотрев на сборы, передумали, и выпустили оставшиеся серии в виде еще двух полнометражных фильмов - «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». И каждый собирал чуть больше предыдущей! Последний со сборами в 455 млн. стал одним из самых кассовых фильмов 2018 года.

Ну и вот сейчас - «Полицейский с Рублевки». Это уже не сериал в кино, а отдельно снятый полнометражный фильм по мотивам сериала, который по-прежнему выходит на ТНТ - Никишов с Федоровичем не порвали с ним связи. И на этот раз им удалось раскачать зрителей, заставить их пойти в кино и за деньги смотреть на приключения героев, которых они и так бесплатно наблюдают в телевизоре. Несколько лет назад этот фокус не удалось осуществить авторам «Глухаря»: на телевидении сериал пользовался огромным успехом, а фильм «Глухарь в кино» прошел довольно средне. Но то был канал НТВ со своей аудиторией, а здесь - ТНТ, который смотрят люди более молодые, энергичные, очень мобильные, которым ничего не стоит подорваться и доехать в выходной день до кинотеатра.

2. «Т-34»

Прогноз: 1,4 млрд рублей

- Еще в декабре многие были уверены, что фильм про побег танкистов из немецкого концлагеря выиграет новогоднюю битву. Это очень дорогое кино с большой и затратной рекламной кампанией (только чтобы выйти «в ноль», фильм по неофициальным данным должен собрать 1 миллиард 300 миллионов), очень профессионально снятое - экшн, который там разворачивается в первые 20 минут, просто не имеет аналогов в российском кино. Но в итоге фильму помешают два фактора. Во-первых, тема войны и тем более концлагерей - не самая желанная для зрителя в новогодние праздники. А во-вторых, в прокат в последнее время выходило слишком много фильмов про танки, начиная с «28 панфиловцев», где именно танковые сражения занимали очень много места. В апреле 2018-го вышли «Танки» Кима Дружинина, в октябре - «Несокрушимый» Алексея Пиманова. По масштабности «Т-34» их превосходит, но зритель, кажется, от этой тематики начал уставать.

В любом случае, победителем новогодней битвы станет актер Александр Петров, который играет главные роли и в «Полицейском», и в «Т-34», а до того играл в «Гоголе», «Притяжении» Федора Бондарчука и главном российском сериале года - «Звоните ДиКаприо» Жоры Крыжовникова. Он стал самым популярным актером страны, сместив с пьедестала Данилу Козловского. Да, вот так выглядит герой нашего времени, такого актера хотят видеть на экране зрители.

3. «Аквамен»

Прогноз: 1,3 млрд рублей

4. «Гринч»

Прогноз: 1,2 млрд рублей

- Министерство культуры решило, что конкуренция российскому кино в новогодний период не нужна, поэтому большие голливудские фильмы, такие как «Аквамен» и «Гринч», были насильно отодвинуты от январских праздников - вышли не под Новый год, а в середине декабря. Но все равно стали участниками новогодней битвы - они еще не сошли с экранов, и зритель их смотрит. «Аквамен» - фактически единственный голливудский блокбастер, который сейчас идет в широком прокате (есть еще «Бамблби», но у него амбиции совсем иные). Красочный, дорогущий, со спецэффектами, по комиксам. Зрители такое любят - как в исполнении студии Marvel, так и в исполнении их конкурентов, студии DC, как раз и снявшей «Аквамена».

«Гринч», казалось бы, снят по сказке Доктора Сьюза - культовой в США, но неизвестной в СССР и не популярной в России. Но снят он на студии Illumination Entertainment, где в свое время придумали миньонов - и мультипликационная эстетика Illumination нашему зрителю уже давно как родная. К тому же мультфильмы, как правило, собирают много: их основная аудитория - дети, они не любят сидеть дома, а поход в кино остается самым доступным видом развлечения вне дома для их родителей в праздники.

Единственный громкий голливудский фильм, выходящий в начале января - «Мэри Поппинс возвращается». Но у него каких-то колоссальных сборов не будет. Это американская, диснеевская Мэри Поппинс, веселая бодрая женщина, мало похожая на строгую героиню сказок Памелы Трэверс, которую в советском фильме играла Наталья Андрейченко. Российские зрители, которые сами были воспитаны на «настоящей» Мэри Поппинс, своих детей в кино на такое ведут неохотно: критики им расскажут, насколько в этом фильме все неправильно. У «Мэри Поппинс» отличная критика в США - именно потому, что американские рецензенты выросли на диснеевской версии 1964 года, там это непререкаемая классика. А у нас классика - фильм Леонида Квинихидзе, и любые другие трактовки, видимо, вызывают настороженность у зрителя.

5. «Елки последние»

Прогноз: 800 млн. рублей

- «Елкам» уже не повторить успеха третьей части, собравшей в СНГ 1 миллиард 245 миллионов. Можно сказать, что франшизу закрывают вовремя - чувствуется, что зрители начали от нее уставать, да и продюсеры Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников уже сделали с новогодней темой все, что могли. Но тем не менее, прибыль создателям фильм принесет очень ощутимую. Производственный бюджет у картины не очень большой, но самое главное – он, по всей видимости, весь отбивается уже на стадии производства за счет внутренней рекламы, product placement. Действие одной новеллы почти целиком разворачивается в ресторане быстрого питания, другая впрямую связана с конкретным банком и так далее. Создатели «Елок» выходят «в ноль», когда фильм еще даже не вышел в прокат! И дальше идет огромная рекламная кампания картины, которая продюсерам обходится заметно дешевле за счет сотрудничества с брендами: в ресторане на стаканчиках логотип «Елок», в гипермаркетах электроники плакаты «Елок», и все то же самое - еще и в телевизионных роликах. «Елки» повсюду: все, кто ходит в торговые центры или включает телевизор, в курсе, что такой фильм вышел. Очень грамотная стратегия!

Уже сейчас можно сказать, что главной отличительной чертой этой «новогодней битвы» стал ее размах. Она продолжалась дольше обычного – ее началом следует считать 13 декабря, когда в прокат вышли «Аквамен» и «Гринч». За счет продолжительности выше касса. Если обычно новогодние релизы делят между собой около 5 млрд рублей, то в этом году речь о сумме, близкой к 6,5 млрд рублей. Нельзя не заметить и равномерность сборов у победителей – если все пойдет согласно прогнозу, сразу четыре релиза преодолеют гроссмейстерскую планку в 1 млрд рублей. Такого не было еще никогда. Это говорит нам о том, что у российской публики разнообразный вкус. Кому-то нужен экшен, кто-то хочет посмотреть комедию, а другим необходим голливудский блокбастер и дорогая анимация. Искусственно лишать российское кино конкуренции – значит, обрекать его на деградацию. Пошатнувшиеся позиции «патриотического» кино говорят нам о том, что зрителю далеко не все равно, что смотреть – даже в условиях жесткого протекционизма половина многомиллиардных сборов в праздники приходится на зарубежную продукцию. Если лишить зрителя «Аквамена» и «Гринча», он не пойдет на «Т-34» или «Трех богатыре». Скорее всего, он останется дома, где ему помогут скрасить время «Амедиатека», Netflix, ivi и прочие онлайн-платформы, у которых в России в прошлом году зафиксирован взрывной рост популярности. В современном мире нельзя лишить публику интересного ей контента и навязать ей за ее же деньги то, что она не хочет смотреть – хотелось бы, чтобы чиновники это уже, наконец, поняли.

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