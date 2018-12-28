Самые ожидаемые фильмы 2019 года

«Зеленая карта» (США)

Зелёная книга Русский трейлер (2019).

Режиссер - Питер Фаррелли

В ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али

Прокат — с 24 января

Питер Фаррелли, вместе со своим братом Бобби снимавший знаменитые грубые комедии «Тупой и еще тупее», «Все без ума от Мэри» и др., внезапно снял «серьезный фильм» на «важную тему», но врожденный юмор помог ему сделать его легким и обаятельным. В основе реальная история концертного тура чернокожего пианиста Дона Ширли по расистским южным штатам в начале 1960-х, когда негров там еще чуть ли не линчевали. Чтобы выжить в этой поездочке, Ширли вербует в качестве личного водителя итальянского пройдоху Тони Валлелонгу, работавшего вышибалой в баре. Конечно, к финалу они станут лучшими друзьями. У фильма пять номинаций на «Золотой глобус», а Вигго Мортенсен, нисколько не похожий на полуграмотного итальянца, но великолепно в него преобразившийся, - один из главных претендентов на «Оскара» за мужскую роль.

«Однажды в Голливуде» (США)

Однажды в Голливуде Русский Трейлер 2019.

Режиссер - Квентин Тарантино

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Курт Рассел

Прокат — с 8 августа

Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт в новом фильме Квентина Тарантино.

Тарантино, конечно, давно не тот, но это не мешает нам с нетерпением ждать его девятый фильм, в котором, как видите, снялись главные звезды прошлого и настоящего. ДиКаприо играет пробивающегося к голливудской кормушке актера, а Брэд Питт - его дублера в трюковых сценах (что уже смешно). Действие происходит в 1969 году, когда Голливуд стремительно менялся в связи с молодежным движением и протестными бурями. Среди героев фильма - маньяк Чарли Мэнсон и убитая им актриса-красавица Шарон Тейт, жена Романа Поланского.

«Щегол» (США)

The Goldfinch 'TRAILER '2018 HD.

Режиссер - Джон Кроули

В ролях: Ансель Элгорт, Николь Кидман, Сара Полсон

Прокат — с 10 октября

Режиссер Джон Кроули экранизировал книжный бестселлер.

Экранизацию одного из самых читаемых романов последних лет, «Щегла» Донны Тартт поручили ирландцу Кроули, режиссеру номинированного на «Оскара» фильма «Бруклин» и знаменитого сериала «Настоящий детектив». Главный герой - нью-йоркский мальчишка Тео, отправившийся однажды в музей Метрополитан и переживший там ужасный теракт. Его мать погибла, и в смятении, желая спасти от огня, он выносит из музея шедевр голландской живописи «Щегол». Это обстоятельство определяет всю его дальнейшую жизнь, полную глубоких переживаний. Взрослого Тео играет Ансель Элгорт, знакомый по заглавной роли в молодежном экшне «Малыш на драйве». Холодную нью-йоркскую аристократку, заменившую ему мать, играет Николь Кидман.

«Молодой Папа» (Италия)

Молодой Папа (1 сезон) - Русский Трейлер (2016) Трейлеры.

Режиссер — Паоло Соррентино

В ролях: Джуд Лоe, Шэрон Стоун, Джон Малкович

Дата проката пока не известна

Телесериал Паоло Соррентино "Молодой Папа" стилистически мало чем отличался от его «большого кино». Это было ничуть не менее густо, смешно, навороченно и «красиво», чем «Великая красота» или «Молодость». Продолжение обещает не менее обширное и долгое удовольствие от этого острого, провокационного, саркастического зрелища. Главный герой сериала - по-прежнему самый молодой Папа римский Ленни Белардо ((впоследствии Пий XIII) в исполнении неподражаемого (именно в этой роли) Джуда Ло). Ему в новом сезоне будет явно нескучно в обществе Шэрон Стоун и Джона Малковича.

«Мертвые не умирают» (США)

Rudderless Official Trailer #1 (2014) - Selena Gomez, Billy Crudup Movie HD.

Режиссер — Джим Джармуш

В ролях: Тильда Свинтон, Стив Бушеми, Том Уэйтс, Билл Мюррей, Селена Гомес

Дата проката пока не известна

Сюжет зомби-фильма главного автора независимого американского кино неизвестен, но ясно, что с таким названием и с таким списком исполнителей, нам будет на что посмотреть.

«Бенедетта» (Франция)

Bendetta follia di Carlo Verdone - Trailer.

Режиссер — Пол Верховен

В ролях: Шарлотта Рэмплинг, Виржини Эфира

Дата проката пока не известна

Пол Верховен возвращается к жанру исторической религиозной драмы.

Автор «Основного инстинкта» и фильма «Она» возвращается к жанру исторической религиозной драмы - жанру, который он опробовал в фильме «Плоть + кровь», где «плюсик» - на самом деле ничто иное, как крест. Действие разворачивается в XVII веке среди итальянских монахинь, страдающих от эротических видений. Верхувену - 80 лет, но душой ветеран явно не постарел.

«Ирландец» (США)

Ирландец - Трейлер 2018.

Режиссер - Мартин Скорсезе

В ролях: Роберт ДеНиро, Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель

Дата проката пока не известна

Роберт ДеНиро + Мартин Скорсезе = один из самых ожидаемых фильмов года.

Список задействованных актеров и имя режиссера, автора «Таксиста», «Мыса страха» и «Банд Нью-Йорка», заставляет нас уже не первый год напряженно ждать эту, надеемся, эпохальную криминальную драму. ДеНиро, не работавший со Скорсезе со времен «Казино», играет знаменитого гангстера Фрэнка «Ирландца» Ширана, за право экранизации книги о котором компания «Нетфликс» заплатила аж 105 миллионов долларов. По этой причине фильм Скорсезе может не выйти в обычный прокат и быть сразу показан по каналам Нетфликс. Пишут, что режиссер активно использовал специальную компьютерную программу по радикальному омоложению своих любимых актеров, которым уже очень много лет, но лучше них по-прежнему никого нет.

«Кошки» (США)

CATS February 26 - March 24, 2019.

Режиссер - Том Хупер

В ролях: Тэйлор Свифт, Джуди Денч, Йен Маккелен

Прокат — декабрь 2019 года

Режиссер осыпанной «Оскарами» драмы «Король говорит» и киномюзикла «Отверженные» выпустит в новом году экранизацию еще одного знаменитого мюзикла - «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера. Молодая поп-дива Тэйлор Свифт и великая актриса Джуди Денч наденут кошачьи маски - уже на это хочется посмотреть.

«Притяжение 2» (Россия)

Притяжение 2(2019) - Русский трейлер [HD].

Режиссер - Фёдор Бондарчук

В ролях: Александр Петров, Риналь Мухаметов, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков

Прокат — с 26 декабря

Первое «Притяжение» было хорошим детским фильмом, какие у нас не снимались очень давно. Крепко сбитый блокбастер, ратующий за новое мышление и большую человечность во взаимоотношениях между представителями не только разных планет, но и разных поколений, стал идеальным зрелищем для семейного просмотра, открыл новые горизонты и в творчестве автора «Сталинграда», и в научно-фантастическом жанре, и в области кассовых сборов. Жанр научной фантастики Бондарчук обогатил такой дозой романтической мелодрамы, что публика потребовала еще. Сюжет продолжения держится в страшной тайне, но ясно, что этот беспроигрышный сплав себя оправдает.

«Союз спасения» (Россия)

Премьера первого трейлера фильма Союз спасения .

Режиссер - Андрей Кравчук

В ролях: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров

Прокат — с 26 декабря

Кадр со съемочной площадки фильма "Союз спасения".

Новый вселенский блокбастер производства «Первого канала» обещает новый взгляд на события почти 200-летней давности - восстание декабристов. Именно оно, по мысли авторов, создало «русскую матрицу» и определило дальнейшее развитие страны. В виде юных дворян снялись молодые актеры, известные по не столь благородным ролям - их лики придут на замену подзабытым иконам советского кино, снимавшимся в «Звезде пленительного счастья». Довольно позорно, что заметных российских фильмов о таком мега-событии с тех пор не было.